많은 조직은 고객 지원 경험에 대한 첫인상을 형성하기 때문에 최초 응답 시간(FRT)을 핵심 성과 지표(KPI)로 추적합니다. 기업이 신속하게 응답하면 고객은 자신의 의견이 반영되고 지원받고 있다고 느낍니다. 응답이 지연되면 고객은 좌절감을 느끼거나 브랜드에 대한 신뢰를 잃게 됩니다.

커뮤니케이션이 온라인으로 이동함에 따라 응답 속도에 대한 고객의 기대치는 크게 높아졌습니다. 고객은 이제 채팅, 이메일 및 소셜 미디어 플랫폼을 통해 문의하며 빠른 답변을 기대합니다. 이러한 지속적인 멀티채널 커뮤니케이션은 지원 팀의 업무 부담을 증가시키고 있습니다. 인간 상담원에만 의존하는 기존 고객 서비스 모델은 이러한 흐름을 따라가기 어려운 경우가 많습니다.

인공 지능(AI)은 이러한 과제를 해결하는 데 필수적인 도구가 되었습니다. 실제로 최근 인터뷰에서 IBM CEO Arvind Krishna는 기업이 AI를 구현해야 하는 첫 번째 분야로 고객 서비스를 꼽았습니다. "위험도가 매우 낮은 분야, 즉 고객 경험과 고객 문의 응대 분야에 AI를 도입하세요."1

AI 시스템은 들어오는 메시지를 즉시 분석하여 각 요청의 내용을 파악할 수 있습니다. 머신 러닝 및 대화형 AI와 같은 기술을 통해 지원 플랫폼은 일반적인 고객 문의를 인식하고, 지원 티켓을 분류하며, 이를 적절한 팀으로 자동 라우팅할 수 있습니다. 이러한 개선으로 지연이 줄어들고 요청이 적절한 상담원에게 신속하게 전달될 수 있습니다.

AI는 기업이 기존 지원 워크플로보다 더 빠르게 고객에게 대응할 수 있도록 합니다. AI 고객 서비스 챗봇과 가상 에이전트는 자주 묻는 질문(FAQ)에 즉각적인 답변을 제공할 수 있으며, 생성형 AI 툴은 응답을 제안하고 관련 지식 베이스 콘텐츠를 제공함으로써 인간 상담원을 지원합니다. 이러한 기능을 통해 기업은 요청을 신속하게 인지하고 지연 없이 문제 해결을 시작할 수 있습니다.

에이전틱 AI는 자동화 시스템이 수행할 수 있는 범위를 확장하고 있습니다. 고객 서비스 AI 에이전트는 여러 툴과 워크플로에 걸쳐 작동하며 고객 요청을 더 빠르게 해결할 수 있도록 지원합니다. 반복 작업 자동화, 고객 의도 분석, 고객 지원 팀 지원을 통해 AI는 기업이 높은 품질의 서비스를 유지하면서 더 빠르게 대응할 수 있도록 합니다.