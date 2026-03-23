응답 시간은 현대 고객 서비스에서 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 기업이 고객 요청을 인지하고 처리하기 시작하는 속도를 측정합니다.
많은 조직은 고객 지원 경험에 대한 첫인상을 형성하기 때문에 최초 응답 시간(FRT)을 핵심 성과 지표(KPI)로 추적합니다. 기업이 신속하게 응답하면 고객은 자신의 의견이 반영되고 지원받고 있다고 느낍니다. 응답이 지연되면 고객은 좌절감을 느끼거나 브랜드에 대한 신뢰를 잃게 됩니다.
커뮤니케이션이 온라인으로 이동함에 따라 응답 속도에 대한 고객의 기대치는 크게 높아졌습니다. 고객은 이제 채팅, 이메일 및 소셜 미디어 플랫폼을 통해 문의하며 빠른 답변을 기대합니다. 이러한 지속적인 멀티채널 커뮤니케이션은 지원 팀의 업무 부담을 증가시키고 있습니다. 인간 상담원에만 의존하는 기존 고객 서비스 모델은 이러한 흐름을 따라가기 어려운 경우가 많습니다.
인공 지능(AI)은 이러한 과제를 해결하는 데 필수적인 도구가 되었습니다. 실제로 최근 인터뷰에서 IBM CEO Arvind Krishna는 기업이 AI를 구현해야 하는 첫 번째 분야로 고객 서비스를 꼽았습니다. "위험도가 매우 낮은 분야, 즉 고객 경험과 고객 문의 응대 분야에 AI를 도입하세요."1
AI 시스템은 들어오는 메시지를 즉시 분석하여 각 요청의 내용을 파악할 수 있습니다. 머신 러닝 및 대화형 AI와 같은 기술을 통해 지원 플랫폼은 일반적인 고객 문의를 인식하고, 지원 티켓을 분류하며, 이를 적절한 팀으로 자동 라우팅할 수 있습니다. 이러한 개선으로 지연이 줄어들고 요청이 적절한 상담원에게 신속하게 전달될 수 있습니다.
AI는 기업이 기존 지원 워크플로보다 더 빠르게 고객에게 대응할 수 있도록 합니다. AI 고객 서비스 챗봇과 가상 에이전트는 자주 묻는 질문(FAQ)에 즉각적인 답변을 제공할 수 있으며, 생성형 AI 툴은 응답을 제안하고 관련 지식 베이스 콘텐츠를 제공함으로써 인간 상담원을 지원합니다. 이러한 기능을 통해 기업은 요청을 신속하게 인지하고 지연 없이 문제 해결을 시작할 수 있습니다.
에이전틱 AI는 자동화 시스템이 수행할 수 있는 범위를 확장하고 있습니다. 고객 서비스 AI 에이전트는 여러 툴과 워크플로에 걸쳐 작동하며 고객 요청을 더 빠르게 해결할 수 있도록 지원합니다. 반복 작업 자동화, 고객 의도 분석, 고객 지원 팀 지원을 통해 AI는 기업이 높은 품질의 서비스를 유지하면서 더 빠르게 대응할 수 있도록 합니다.
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AI 등장 이전에는 기업이 고객 서비스 응답 시간을 개선하기 위해 여러 운영 전략에 의존했습니다. 이러한 접근 방식 중 다수는 오늘날에도 여전히 사용되고 있습니다. 그러나 이러한 방식은 상당한 수작업을 요구하며 지원 요청이 증가할수록 확장하기 어려울 수 있습니다. 이러한 방법에는 다음이 포함됩니다.
지식 기반 구축: 많은 기업은 고객이 일반적인 질문에 대한 답변을 찾을 수 있는 온라인 지식 기반이나 도움말 센터를 구축하여 응답 시간을 단축합니다. 이러한 리소스를 통해 고객은 지원 상담원을 기다리지 않고도 스스로 간단한 문제를 해결할 수 있습니다. 체계적으로 정리된 도움말 콘텐츠는 상담원이 처리해야 하는 지원 요청 건수를 크게 줄일 수 있습니다.
서비스 수준 계약(SLA) 수립: 조직은 종종 내부 응답 시간 목표 또는 SLA를 정의하여 고객 문의가 특정 시간 내에 처리되도록 합니다. 이러한 정책은 지원 팀이 요청의 우선순위를 지정하고 일관된 서비스 기준을 유지하는 데 도움이 됩니다. 응답 시간에 대한 명확한 기대치는 팀이 더 효율적으로 일하도록 장려하며, 관리자가 시간이 지남에 따라 지원 운영을 최적화하는 데 도움이 됩니다.
고객 지원 팀 확대: 응답 시간을 단축하는 가장 직접적인 방법 중 하나는 들어오는 요청을 처리할 수 있는 지원 상담원의 수를 늘리는 것입니다. 규모가 큰 팀은 동시에 더 많은 문의에 응답할 수 있으므로 대기열과 대기 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다. 이 접근 방식은 효과적일 수 있지만, 운영 비용을 증가시키고 지원 수요가 증가함에 따라 지속적인 채용과 교육이 필요합니다.
요청을 정리하기 위한 티켓 시스템 사용: 고객 서비스 팀은 들어오는 지원 요청을 추적하고 관리하기 위해 헬프데스크 또는 티켓 시스템을 자주 사용합니다. 최신 고객 서비스 소프트웨어는 고객 문의를 티켓으로 구성하여 상담원이 이를 모니터링하고 팀원에게 할당하며 진행 상황을 추적할 수 있도록 합니다.
속도에 대한 고객의 기대치가 계속 높아짐에 따라 AI를 활용해 고객 서비스 응답 시간을 단축하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. 고객은 회사에 도움을 요청할 때 빠른 답변을 원하며, 긴 대기 시간은 브랜드에 대한 불만이나 부정적인 인식으로 이어집니다.
빠른 응답 시간은 고객 만족도와 밀접한 관련이 있습니다. 문제를 즉시 해결할 수 없는 경우에도 고객은 자신의 요청이 접수되어 처리 중인지 알고 싶어 합니다. 빠른 첫 번째 응답은 회사가 고객의 문제에 주의를 기울이고 있다는 확신을 심어줍니다.
현재 고객 서비스 팀은 훨씬 더 많은 양의 문의를 처리하고 있으므로 빠른 응답 시간을 유지하기 위해 AI가 필수적입니다. 디지털 커뮤니케이션 채널을 통해 고객은 언제든지 기업에 연락할 수 있어 지속적인 요청 흐름이 생성됩니다. AI 기반 자동화가 없으면 많은 지원팀이 이러한 수요를 따라잡는 데 어려움을 겪습니다. AI는 조직이 지원 운영을 확장하는 동시에 고객에게 신속하게 대응하고 응답 시간 벤치마크를 충족할 수 있도록 지원합니다.
더 빠른 응답은 지원 경험을 개선하고 고객 충성도 및 유지율과 같은 중요한 비즈니스 성과에 영향을 미칩니다. 기업이 신속하게 대응하면 고객의 불만이 커지거나 경쟁사로 이탈하기 전에 문제를 해결할 가능성이 높아집니다. AI는 이러한 수준의 대응력을 가능하게 하는 핵심적인 역할을 하며, 기업이 신속하고 신뢰할 수 있는 고객 서비스에 대한 기대치를 충족하는 데 필요한 도구를 제공합니다.
간단한 응답 속도 향상부터 완전한 AI 기반 해결까지 순서대로 나열되어 있는 이 사례들은 기업이 고객에게 더 빠르게 응답하기 위해 AI를 활용하는 가장 일반적인 방법들을 보여줍니다.
챗봇은 고객 서비스 응답 시간을 단축하는 데 사용되는 가장 일반적인 인공 지능 도구 중 하나입니다. 고객이 웹사이트 채팅 창, 메시징 플랫폼 또는 지원 포털을 통해 질문을 보내면 챗봇이 즉시 고객과 상호 작용합니다. 고객은 인간 상담원을 기다리는 대신 해결책을 안내할 수 있는 즉각적인 답변을 받을 수 있습니다. 최신 시스템은 실시간으로 메시지를 분석할 수 있으므로 기업은 거의 즉시 응답할 수 있습니다.
최신 챗봇은 대화형 AI와 자연어 처리를 사용하여 고객 메시지를 이해하고 관련 정보로 응답합니다. 많은 지원 환경에서 각 봇은 주문 추적, 계정 액세스 또는 반품 정책과 같은 특정 유형의 질문을 처리하도록 사전 학습되어 있습니다. 또한 챗봇은 해결책을 찾지 못한 경우 고객 문의를 상위 단계로 이관하도록 학습될 수 있습니다.
AI는 요청이 수신되면 자동으로 초기 응답을 전송하여 고객 서비스를 가속화하고 평균 최초 응답 시간을 개선합니다. 고객은 자신의 메시지가 확인되었다는 사실을 알면 더 큰 만족감을 느끼는 경우가 많습니다. 채팅이나 자동 이메일 응답을 통해 전달되는 이러한 자동 응답은 요청이 접수되었음을 확인하고 다음 단계에 대한 정보를 제공합니다.
이러한 자동화된 첫 번째 응답에는 예상 응답 시간, 관련 지원 문서 링크 또는 고객이 스스로 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있는 안내 사항도 포함될 수 있습니다. 일부 시스템에서는 문제가 해결되었는지 확인하기 위해 자동 후속 메시지를 예약하기도 합니다.
AI는 지능형 셀프 서비스 시스템을 통해 고객이 스스로 답을 찾도록 도울 수 있습니다. 최근 IBM 연구에 따르면, 고객 서비스 임원들은 고객을 위한 맞춤형 셀프 서비스를 지원하기 위해 AI 사용이 53% 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 2027년까지 셀프 서비스로 해결되는 문의 건수가 47% 증가할 것으로 예상합니다. 이들은 고객 서비스 순 고객 추천 지수(NPS)가 35% 크게 상승할 것으로 전망합니다.2
고객은 방대한 지식 베이스를 수동으로 검색하는 대신 자연어로 질문하고 지원 문서에서 바로 추출된 답변을 받을 수 있습니다. 각 요청의 의도를 이해함으로써 생성형 AI 어시스턴트는 인간 상담원의 도움 없이도 특정 고객 요구를 해결하는 정보를 신속하게 제공할 수 있습니다.
예를 들어 비밀번호 재설정 방법을 묻는 고객은 회사의 지원 센터에서 단계별 안내를 즉시 받을 수 있습니다. 고객이 간단한 문제를 스스로 해결할 수 있도록 지원함으로써 AI는 상담원이 처리해야 하는 지원 티켓 수를 줄입니다. 이러한 감소는 지원 팀이 보다 복잡한 문제에 집중하고 전반적으로 더 빠르게 대응할 수 있도록 합니다.
IBM의 수석 AI 엔지니어인 Morgan Carroll은 AI 사용 사례 에피소드에서 정교한 시스템에 대해 다음과 같이 설명했습니다. "저희는 생성형 AI를 활용해 사용자의 말을 분석합니다. 정해진 답변이 없는 경우, 해당 정보 일부를 대형 언어 모델에 전달하여 사용자에게 답변을 제공하도록 합니다."3
AI 시스템은 수신 메시지를 신속하게 분석하여 고객의 의도를 파악하고 요청을 분류할 수 있습니다. 머신러닝 모델은 키워드, 문구 및 과거 지원 데이터를 분석하여 보고된 문제 유형을 식별합니다. 이 기능을 통해 지원 플랫폼은 티켓이 도착하는 즉시 자동으로 태그를 지정하고 분류할 수 있습니다.
많은 고객 지원 플랫폼이 보고 대시보드에서 이러한 패턴을 시각화합니다. 정확한 분류를 통해 티켓 라우팅 속도를 높이고 각 요청을 적절한 전문성을 갖춘 상담원이 처리하도록 할 수 있습니다. 또한 지원 팀이 일반적인 문제를 더 빠르게 파악하는 데 도움이 됩니다.
AI 시스템은 접수되는 지원 요청을 분석하고 어디로 전달되어야 하는지 자동으로 판단할 수 있습니다. 수동 분류에 의존하는 대신, AI는 메시지 내용을 읽고 주제를 식별한 후 티켓을 적절한 팀이나 상담원에게 라우팅합니다. 이 기능은 요청이 잘못 전달되거나 부서 간에 이관되는 과정에서 자주 발생하는 워크플로 병목 현상을 방지하는 데 도움이 됩니다.
AI는 또한 긴급도나 고객의 감정 상태에 따라 티켓의 우선순위를 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 불만 사항이나 긴급한 문제가 포함된 메시지에 플래그를 지정하여 대기열의 맨 앞으로 이동할 수 있습니다. 이 접근 방식은 가장 중요한 요청에 신속하게 주의를 기울이고 전체 응답 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다.
인공 지능은 또한 고객 상호작용 시 인간 상담원을 지원하는 데도 사용됩니다. AI 기반 도구는 고객 메시지를 분석하여 관련 답변, 지식 기반 문서 또는 문제 해결 단계를 제안할 수 있습니다. 많은 시스템에서 상담원은 고객의 질문에 따라 미리 정의된 답변을 신속하게 삽입할 수 있습니다. 이러한 지원을 통해 상담원은 문서를 수동으로 검색할 필요 없이 더 빠르게 응답할 수 있으므로 평균 처리 시간을 크게 단축할 수 있습니다.
예를 들어, 고객이 청구 문제나 가격에 대해 문의할 경우 AI 시스템은 정확한 정책 정보를 자동으로 제시하고 응답 템플릿을 추천할 수 있습니다. 상담원은 제안을 검토하고 필요한 수정을 한 후 신속하게 답변을 보낼 수 있습니다.
고객 경험 트레이너 Jeannie Walters는 AI in Action 에피소드에서 다음과 같이 설명했습니다. “우리는 백엔드에서 모든 데이터를 어떻게 연결하여 고객을 응대하는 사람들이 더 쉽게 일할 수 있도록 하는지를 실제로 보고 있습니다.”3
생성형 AI는 고객 대화와 지원 티켓을 자동으로 요약할 수 있습니다. 대화가 상담원 간에 전달되거나 다른 팀으로 에스컬레이션이 필요한 경우, AI 시스템은 지금까지의 상호작용을 간단히 요약해 제공합니다. 이 기능은 상담원이 응답하기 전에 전체 메시지 기록을 모두 읽어야 하는 부담을 줄여줍니다.
업무 인계가 빨라지면 다음 상담원이 문제를 즉시 파악하고 지체 없이 대화를 이어갈 수 있습니다. 이러한 개선은 응답 시간을 단축하고 고객 경험을 더욱 원활하게 유지하는 데 도움이 됩니다.
AI는 고객 서비스 상호 작용과 관련된 많은 일상적인 워크플로를 자동화하여 운영을 간소화할 수 있습니다. 상담원이 반복적인 작업을 수동으로 수행해야 하는 대신, AI 시스템은 고객 요청의 내용을 기반으로 자동으로 조치를 실행할 수 있습니다. 이러한 시스템은 종종 기업의 고객 관계 관리(CRM) 시스템과 직접 연동되어 고객 기록과 서비스 이력을 자동으로 업데이트할 수 있습니다.
더 진보된 시스템 자동화 도구는 요청 유형에 따라 사전 정의된 일련의 조치를 실행할 수 있습니다. 예를 들어, 고객이 주문 상태에 대해 문의하면 시스템은 주문 데이터베이스에서 추적 정보를 자동으로 조회하여 지원 티켓을 업데이트할 수 있습니다. 그런 다음 고객에게 배송 세부 정보가 포함된 응답을 보낼 수 있습니다. 이러한 일상적인 단계를 자동화하면 상담원의 수작업이 줄어들고 일반적인 요청을 더 빨리 해결할 수 있습니다.
에이전틱 AI는 고객 서비스 시스템이 단순히 질문에 답하는 것을 넘어 고객을 대신해 서비스 작업을 수행할 수 있도록 합니다.이러한 AI 서비스 에이전트는 요청을 분석하고 해결에 필요한 단계를 결정하며, 다른 AI 에이전트 및 어시스턴트를 포함한 여러 시스템에 걸쳐 작동하여 사람의 개입 없이 문제를 해결할 수 있습니다.
예를 들어 고객이 배송된 제품이 손상되었다고 보고하는 경우, 에이전틱 AI 시스템은 요청을 분석하고 주문 세부 정보를 확인하며 보상 대상 여부를 검토하고 적절한 해결 방안을 결정할 수 있습니다. 이 시스템은 지원 담당자가 요청을 검토하고 처리하기를 기다리는 대신, 자동으로 교환 주문을 시작하고 반품 라벨을 생성하며 고객에게 확인 업데이트를 전송할 수 있습니다.
일상적인 서비스 작업을 독립적으로, 때로는 즉시 수행함으로써 에이전틱 AI는 고객 요청과 해결 사이의 시간을 단축합니다.
다음의 이점들은 더 빠른 AI 지원 응답 시간으로 고객 서비스 성과를 개선하고 전반적인 AI 고객 경험을 강화할 수 있는 주요 방안을 보여줍니다.
언제든지 이용 가능: AI 기반 시스템은 하루 중 언제든지 고객에게 응답할 수 있습니다. 이러한 상시 가용성은 기업이 대규모 야간 지원 팀 없이도 정상 근무 시간 외에 지원을 제공할 수 있도록 합니다. 지속적인 가용성은 고객이 필요할 때 언제든지 지원을 받을 수 있도록 보장합니다.
높은 고객 유지율: 고객은 자신의 요구에 신속하게 응답하는 기업에 충성도를 유지할 가능성이 더 높습니다. 응답이 지연되면 고객은 브랜드에 대한 신뢰를 잃고 대안을 찾게 되어 이탈 위험이 높아집니다. AI를 통해 더 빠른 커뮤니케이션을 지원하면 기업은 더 강력한 고객 관계를 유지할 수 있습니다.
고객 만족도 향상: 고객이 질문에 대한 응답을 빠르게 받으면 도움을 기다리는 동안 좌절감을 느낄 가능성이 줄어듭니다. AI를 통해 기업은 요청을 거의 즉시 확인하여 처리할 수 있으며, 이는 전반적인 서비스 경험을 크게 개선할 수 있습니다. 응답이 빠를수록 고객 만족도(CSAT) 점수가 높아지는 경우가 많습니다.
지원 역량 강화: 기업이 성장함에 따라 고객 문의 건수도 증가하는 경우가 많습니다. AI 시스템은 긴 대기열을 만들지 않고도 대량의 고객 문의 사항을 동시에 관리할 수 있습니다. 이 접근 방식은 응답 지연 없이 기업의 지원 운영을 확장하는 데 도움이 됩니다.
지원 팀 효율성 향상: AI는 수신 지원 요청을 관리하는 데 필요한 수작업을 줄입니다. 티켓 분류, 메시지 분석 및 응답 제안과 같은 작업은 자동으로 처리할 수 있습니다. 이러한 효율성은 인간 상담원이 반복 작업 대신 복잡한 문제 해결에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 합니다.
보다 일관된 고객 서비스: AI 시스템은 승인된 회사 정보와 정책을 기반으로 일관된 응답을 제공할 수 있습니다. 이 기능은 여러 상담원이 유사한 요청을 처리할 때 발생할 수 있는 일관성 없는 응답의 가능성을 줄여줍니다. 일관된 응답 제공은 고객 서비스 경험을 개선하고 기업의 전반적인 고객 경험 전략을 지원합니다.
운영 비용 절감: AI는 일상적인 상호 작용을 자동화하고 지원 상담원을 보조함으로써 고객 서비스 운영의 전반적인 비용을 낮출 수 있습니다. 기업은 인력을 크게 늘리지 않고도 더 많은 요청에 대응할 수 있습니다. 이 접근 방식은 빠른 응답 시간을 유지하면서도 더 효율적인 지원 모델을 구축합니다.
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1. CEO Outlook 2025: IBM의 Arvind Krishna가 AI 성공을 달성하는 방법에 대해 고객에게 조언, Cloud Wars, 2025년 1월 10일, 2025년 2월 3일 업데이트됨
2. AI 기반 생산성: 고객 서비스, IBM 기업가치연구소(IBV), 2025년 8월 15일 최초 게시
3. AI 사용 사례, 에피소드 4: 사람들이 "상담원"을 외치지 않도록 하기, 2024년 7월 30일