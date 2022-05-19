10초 안에 많은 일이 일어날 수 있습니다

10초가 언제 큰 문제가 될까요? 애플리케이션 성능과 관련하여
클라우드 네이티브 마이크로서비스 애플리케이션의 경우 10초는 정말 긴 시간입니다.
10초 만에 애플리케이션에 일어날 수 있는 일들은 무한하며, 대부분은 좋지 않습니다.
하지만 애플리케이션에 어떤 일이 일어날 수 있는지에 대해 자세히 알아보기 전에 10초 안에 어떤 일이 일어날 수 있는지 보여주는 몇 가지 실제 이벤트를 살펴보겠습니다.
특히 우사인 볼트의 예시를 좋아하는데, 그 거리는 10초 이내에 달리기에는 매우 먼 거리이기 때문입니다.
클라우드 네이티브 애플리케이션 성능 및 가용성의 경우 10초는 매우 긴 시간입니다. 인터넷을 통해 거래가 활발하게 이루어지면서 상거래의 수레바퀴가 원활하게 돌아가고 있습니다.
문제가 발생하면 10초 후에는 어떻게 될까요? 수천 건의 트랜잭션이 지연되거나 충돌이 발생하여 전혀 완료되지 않을 수 있습니다.
이러한 유형의 문제를 사용하면 판매 손실로 인해 수익이 감소할 수 있습니다. 고객은 장바구니와 사이트를 버리고 원하는 제품을 구매할 수 있는 다른 곳을 찾게 됩니다. 그리고 브랜드 이미지도 저하될 수 있습니다.
그렇다면 메트릭을 느리게 캡처하거나 더 나쁜 샘플링 및 집계 메트릭과 추적을 캡처하는 관측 가능성 툴에 사용할 수 있는 이유는 무엇일까요? 이러한 플랫폼이 어떻게 최신 마이크로서비스의 속도로 정보를 수집하고 컨텍스트화하는 IBM® Instana 플랫폼과 같은 관측 가능성 플랫폼과 동등하다고 볼 수 있을까요? 이렇게 하면 문제를 해결하는 데 필요한 정보를 사용할 수 있을 때까지 위에서 설명한 문제가 오랫동안 지속될 수 있습니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
PRISA Tecnologia에게는 성능이 핵심입니다. 성능 문제가 발생하면 비즈니스 성능과 브랜드에 대한 소비자의 인식에 즉각적이고 해로운 영향을 미칩니다.
"콘텐츠를 표시하는 데 1초의 시간 차이가 시청자의 경험에 큰 차이를 만듭니다." – PRISA Tecnologia IT 아키텍처, 운영, 보안 및 워크플레이스 부문 이사 Jorge Tomé Hernando
Instana 플랫폼의 주요 관측 가능성 경쟁업체는 Instana 플랫폼의 초정밀 1초 메트릭 간격에 비해 10초 간격으로 메트릭을 샘플링하거나 1분 이상 간격으로 메트릭을 집계합니다. 또한 Instana 플랫폼은 3초 이내에 문제에 대한 알림을 제공합니다. 이러한 반응은 여기에 표시된 관측 가능성 감지 갭 다이어그램에 설명되어 있습니다.
관측 가능성 플랫폼에서 문제가 있다고 알려줄 때까지 10초 또는 최대 1분까지 기다릴 여유가 있으신가요? 수동 분류를 사용할 수 있습니다. 하지만 자동화나 반자동 복구는 불가능합니다.
모든 애플리케이션에서 속도와 안정성이 목표입니다. 애플리케이션 성능과 안정성을 더 높이기 위해 '사람은 항상 문제를 해결해야 한다(MTTR)'라는 전략이 바뀌어야 합니다. 시정 조치를 위한 인간의 개입은 인적 자원에 과도한 부담을 주고 변화의 속도를 제한할 것입니다. 또한 서비스 수준 지표(SLI)도 줄일 수 있습니다.
“Instana를 통해 우리의 일상적인 목표는 예상 대기 시간을 보장할 수 있도록 하는 것입니다. 서비스 호출에 대한 목표는 250밀리초 이내에 완료하는 것입니다. 이는 소방 훈련에만 사용되는 것이 아닙니다. 일상적으로 성능을 개선할 수 있으며, 이를 통해 250ms 목표를 달성할 수 있습니다. Instana가 이를 가능하게 합니다.” – Bryce Hendrix, Dealerware 수석 플랫폼 아키텍트
향상된 성능과 더 높은 가용성을 위해서는 자동화된 AIOps가 앞으로의 길입니다. 자동화된 AIOps는 더 높은 수준의 성능과 가용성을 달성하기 위한 경로인 AIOps와 결합된 추가 자동화를 제공합니다. 어떻게 이것이 가능했을까요? 자동화된 AIOps를 통해 시스템이 인간보다 훨씬 빠르게 문제를 완벽하게 해결할 수 있습니다. 인프라 리소스 할당과 관련된 많은 문제가 있으며, 사람이 개입하기 전에 기계가 해결하고 예방할 수 있는 다른 문제들도 있습니다.
이러한 이점은 자동화된 AIOps로 모든 애플리케이션 문제를 해결할 수 있다는 것을 의미할까요? 물론 그렇지 않습니다.
코드 문제 등 사람이 분류해야만 해결할 수 있는 복잡한 로직 문제가 많이 있습니다. 그러나 자동화된 AIOps가 더 빠르고 효율적이며 문제 해결에 선호되어야 하는 문제도 많습니다.
문제가 하이브리드 클라우드 애플리케이션 및 인프라에 부정적인 영향을 미치지 않도록 관측 가능성과 AIOps에 소요되는 시간으로 분류되는 평균 예방 시간(MTTP)을 고려하세요.
자동화된 AIOps는 애플리케이션 문제 해결 연속성에 새로운 옵션을 추가합니다. 앞의 다이어그램은 연속성이 완전 자동화된 문제 해결에서 시작하여 사람이 직접 처리하는 MTTR까지 이어진다는 것을 보여줍니다.
연속체에서 관측 가능성은 모든 유형의 문제 해결을 위한 출발점입니다. 관측 가능성 플랫폼에서 문제를 탐지하는 데 시간이 오래 걸릴수록 수정 프로세스를 시작하는 데 더 오래 걸립니다. 이러한 시간 경과는 자동화된 AIOps가 추가되면 1초 탐지와 10초 이상 탐지의 차이가 커짐을 의미합니다. 애플리케이션이 문제가 감지될 때까지 10초 이상 기다릴 수 있다면 자동화된 AIOps를 사용해야 할까요?
자동화된 AIOps 문제 해결은 미래의 물결입니다. 이는 애플리케이션 성능 및 복원력을 향상시키는 논리적인 다음 단계입니다. 인프라 성능 문제는 마이크로서비스 코드 문제보다 더 큰 경우가 많으며 앞으로도 계속 그럴 것입니다.
애플리케이션 문제 탐지 및 해결을 위한 새로운 표준은 자동화된 관측 가능성 및 AIOps가 될 것입니다. 이 두 가지를 함께 사용하면 문제가 큰 문제로 발전하지 않도록 방지하는 데 도움이 됩니다.
자동화된 AIOps 수정의 이점을 최대한 활용하려면 AIOps 엔진에 공급할 빈도가 높은 초정밀 지표와 추적이 필요합니다. 그리고 속도가 느린 관측 가능성 기술에 비해 훨씬 적은 비용으로 이를 얻을 수 있습니다.
실제로 10초 동안 많은 일이 일어날 수 있습니다. 실시간 지표와 자동화된 AIOps를 통해 애플리케이션에 나쁜 문제가 발생하지 않도록 할 수 있습니다.
IBM Instana Observability를 사용하면 ROI를 219% 달성하고 개발자가 문제 해결에 사용하는 시간을 90% 줄일 수 있습니다
빠르게 문제의 원인을 파악하고 해결하세요. 실시간 고충실도 데이터가 동적 애플리케이션과 인프라 환경의 완벽한 가시성을 제공합니다.
생성형 AI로 IT 자동화 및 운영을 강화하여 IT 인프라의 모든 영역을 비즈니스 우선순위에 맞게 조정하세요.
IBM SevOne Network Performance Management는 복잡한 네트워크에 대한 실시간 가시성과 인사이트를 제공하는 모니터링 및 분석 소프트웨어입니다.