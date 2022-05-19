10초 안에 많은 일이 일어날 수 있습니다

10초가 언제 큰 문제가 될까요? 애플리케이션 성능과 관련하여

클라우드 네이티브 마이크로서비스 애플리케이션의 경우 10초는 정말 긴 시간입니다.

10초 만에 애플리케이션에 일어날 수 있는 일들은 무한하며, 대부분은 좋지 않습니다.

하지만 애플리케이션에 어떤 일이 일어날 수 있는지에 대해 자세히 알아보기 전에 10초 안에 어떤 일이 일어날 수 있는지 보여주는 몇 가지 실제 이벤트를 살펴보겠습니다.

우사인 볼트는 정확히 9초 58로 올림픽 100m 금메달을 획득한 선수입니다.

신호등은 녹색에서 노란색, 빨간색으로 바뀔 수 있습니다.

사용자는 웹사이트에 머무를지 여부를 10초 안에 결정합니다.

문제를 해결하세요.

샤워 후 거울에 김 서림을 제거하세요.

두 동작으로 티셔츠를 접습니다.

온갖 종류의 암산을 해야 합니다.

두 번의 동작으로 루빅스 큐브를 푸세요.

클립으로 자물쇠를 따세요.

특히 우사인 볼트의 예시를 좋아하는데, 그 거리는 10초 이내에 달리기에는 매우 먼 거리이기 때문입니다.

클라우드 네이티브 애플리케이션 성능 및 가용성의 경우 10초는 매우 긴 시간입니다. 인터넷을 통해 거래가 활발하게 이루어지면서 상거래의 수레바퀴가 원활하게 돌아가고 있습니다.

문제가 발생하면 10초 후에는 어떻게 될까요? 수천 건의 트랜잭션이 지연되거나 충돌이 발생하여 전혀 완료되지 않을 수 있습니다.

이러한 유형의 문제를 사용하면 판매 손실로 인해 수익이 감소할 수 있습니다. 고객은 장바구니와 사이트를 버리고 원하는 제품을 구매할 수 있는 다른 곳을 찾게 됩니다. 그리고 브랜드 이미지도 저하될 수 있습니다.

그렇다면 메트릭을 느리게 캡처하거나 더 나쁜 샘플링 및 집계 메트릭과 추적을 캡처하는 관측 가능성 툴에 사용할 수 있는 이유는 무엇일까요? 이러한 플랫폼이 어떻게 최신 마이크로서비스의 속도로 정보를 수집하고 컨텍스트화하는 IBM® Instana 플랫폼과 같은 관측 가능성 플랫폼과 동등하다고 볼 수 있을까요? 이렇게 하면 문제를 해결하는 데 필요한 정보를 사용할 수 있을 때까지 위에서 설명한 문제가 오랫동안 지속될 수 있습니다.