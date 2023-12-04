태그
Artificial Intelligence

IBM의 AI 윤리 거버넌스 프레임워크 살펴보기

셔츠를 입고 데스크탑 화면을 보며 집중하고 있는 젊은 사람

Gartner에 따르면 “조직은 개발, 배포 또는 사용하는 AI 프로젝트가 윤리적으로 부정적인 결과를 초래하지 않도록 할 책임이 있습니다.” 하지만 임원의 79%가 AI 윤리가 전사적 AI 접근법에 중요하다고 답한 반면, 윤리 거버넌스 원칙을 실제로 운영 중인 경우는 25%가 채 되지 않았습니다. IBM이 참여한 새로운 사례 연구에서 Gartner는 AI 프로젝트에서 기술 윤리 문제를 감지하고 관리하는 프로세스를 간소화하는 거버넌스 프레임워크를 구축하는 방법에 대해 이야기합니다.

AI 거버넌스 프레임워크의 필요성 해결

사례 연구에 따르면 "비즈니스 운영에서 AI가 더 널리 채택됨에 따라 조직은 이 기술이 윤리적으로 사용되도록 해야 합니다." AI 사용 사례가 확대됨에 따라 광범위하게 정의되고 추상적인 원칙은 법적, 윤리적 검토를 위한 명확한 프로세스를 제공하지 않아 이것만으로는 충분하지 않음이 입증되고 있습니다.

IBM의 거버넌스 프레임워크는 회사 내 네 가지 핵심 역할을 중심으로 구축되어 있습니다.

  • 정책 자문 위원회: AI 윤리 위원회를 감독하고 회사의 전략과 위험 허용 범위를 확립하는 데 도움을 주는 고위 글로벌 리더 그룹입니다.
  • AI 윤리 위원회: IBM의 윤리 정책, 관행, 커뮤니케이션, 연구, 제품 및 서비스에 대한 중앙 집중식 거버넌스, 검토 및 의사 결정 프로세스를 지원하는 역할을 맡으며 여러 분야를 아우르는 중앙 기구입니다. AI 윤리 위원회는 최근 생성형 AI가 초래하는 위험을 다루는 파운데이션 모델에 대한 견해를 발표했습니다.
  • AI 윤리 담당자: AI 윤리에 대한 교육을 받은 사업부 대표로, 우려 사항을 파악하고, 각 사용 사례에 대한 관련 위험을 완화하며, 필요한 경우 AI 윤리 위원회에 문제를 에스컬레이션하기 위한 첫 번째 연락 창구 역할을 합니다.
  • 옹호 네트워크: 여러 이사회 워크스트림 전반에 걸쳐 직원들이 아래에서부터 자발적으로 구성된 네트워크로, 팀 내에서 IBM의 기술 윤리 원칙을 공유 및 홍보하고 조직 전체로 AI 윤리 이니셔티브를 확장합니다.

또한 CPO AI 윤리 프로젝트 사무소는 이러한 모든 이니셔티브를 지원하여 거버넌스 역할 간의 연락 담당자 역할을 하고, 기술 윤리 우선순위의 구현을 지원하며, AI 윤리 위원회 의제 수립을 지원하고, 이사회가 업계 동향과 기업 전략에 대한 최신 정보를 받도록 돕습니다.

AI 아카데미

AI 신뢰도, 투명성 그리고 거버넌스

AI 신뢰도가 AI 분야에서 가장 중요한 주제라는 데는 거의 모든 사람이 동의할 겁니다. 동시에, AI 신뢰도는 다루기에 너무 벅찬 주제이기도 합니다. 할루시네이션, 편견, 위험과 같은 문제를 분석하고 윤리적이면서도 책임감 있고 공정한 방식으로 AI를 도입하는 방법을 함께 살펴보겠습니다.
에피소드로 이동

책임감 있는 AI 문화 구축

IBM은 신뢰와 투명성을 위한 원칙을 기반으로 구축된 AI 윤리에 대한 다학제적, 다차원적 접근 방식을 공개적으로 정의했습니다. 이러한 기본 원칙은 AI 사용 사례를 검토하여 IBM의 원칙과 진화하는 규제 환경에 부합하는지 확인하는 IBM AI 윤리 위원회의 업무를 뒷받침합니다.

앞으로의 전망

IBM은 위에서 설명한 프레임워크를 사용하여 제품 지원을 통해 윤리적 AI 거버넌스를 발전시킵니다. IBM watsonx.governance는 2023년 12월 5일에 출시되는 watsonx 포트폴리오의 한 구성 요소로, 조직이 AI 전체 라이프사이클을 모니터링하고 관리할 수 있도록 돕습니다. 이를 통해 책임감 있고 투명하며 설명 가능한 AI 워크플로를 가속화할 수 있습니다. 이 툴킷은 위험 관리를 자동화하고, 모델의 편향과 드리프트를 모니터링하며, 모델 메타데이터를 캡처하고, 조직 전반의 협업을 통한 규정 준수를 총진합니다.

IBM Consulting 는 또한 AI 윤리에 대한 전사적인 접근 방식을 준수하는 광범위한 AI 컨설팅 서비스를 제공합니다. IBM의 전문가들이 조직에서 고객 서비스, 애플리케이션 현대화, 인재 혁신, 마케팅 및 재무 운영 등 다양한 사용 사례에서 책임감 있고 신뢰할 수 있는 AI를 구현할 수 있도록 지원할 수 있습니다.

 
IBM watsonx.governance

IBM watsonx.governance를 사용하여 어디서나 생성형 AI 모델을 관리하고 클라우드 또는 온프레미스에 배포하세요.

 watsonx.governance 살펴보기
AI에 대한 직원의 확신을 높이고 도입과 혁신을 가속화하고 고객 신뢰를 개선하는 데 AI 거버넌스가 어떻게 도움이 될 수 있는지 알아보세요.

 AI 거버넌스 솔루션 알아보기
IBM Consulting의 도움을 받아 EU AI 법에 대비하고 책임감 있는 AI 거버넌스 접근 방식을 확립하세요.

 AI 거버넌스 서비스 살펴보기
