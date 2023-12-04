IBM의 AI 윤리 거버넌스 프레임워크 살펴보기

사례 연구에 따르면 "비즈니스 운영에서 AI가 더 널리 채택됨에 따라 조직은 이 기술이 윤리적으로 사용되도록 해야 합니다." AI 사용 사례가 확대됨에 따라 광범위하게 정의되고 추상적인 원칙은 법적, 윤리적 검토를 위한 명확한 프로세스를 제공하지 않아 이것만으로는 충분하지 않음이 입증되고 있습니다.

IBM의 거버넌스 프레임워크는 회사 내 네 가지 핵심 역할을 중심으로 구축되어 있습니다.

정책 자문 위원회: AI 윤리 위원회를 감독하고 회사의 전략과 위험 허용 범위를 확립하는 데 도움을 주는 고위 글로벌 리더 그룹입니다.

AI 윤리 위원회를 감독하고 회사의 전략과 위험 허용 범위를 확립하는 데 도움을 주는 고위 글로벌 리더 그룹입니다. AI 윤리 위원회: IBM의 윤리 정책, 관행, 커뮤니케이션, 연구, 제품 및 서비스에 대한 중앙 집중식 거버넌스, 검토 및 의사 결정 프로세스를 지원하는 역할을 맡으며 여러 분야를 아우르는 중앙 기구입니다. AI 윤리 위원회는 최근 생성형 AI가 초래하는 위험을 다루는 파운데이션 모델에 대한 견해를 발표했습니다.

IBM의 윤리 정책, 관행, 커뮤니케이션, 연구, 제품 및 서비스에 대한 중앙 집중식 거버넌스, 검토 및 의사 결정 프로세스를 지원하는 역할을 맡으며 여러 분야를 아우르는 중앙 기구입니다. AI 윤리 위원회는 최근 생성형 AI가 초래하는 위험을 다루는 파운데이션 모델에 대한 견해를 발표했습니다. AI 윤리 담당자: AI 윤리에 대한 교육을 받은 사업부 대표로, 우려 사항을 파악하고, 각 사용 사례에 대한 관련 위험을 완화하며, 필요한 경우 AI 윤리 위원회에 문제를 에스컬레이션하기 위한 첫 번째 연락 창구 역할을 합니다.

AI 윤리에 대한 교육을 받은 사업부 대표로, 우려 사항을 파악하고, 각 사용 사례에 대한 관련 위험을 완화하며, 필요한 경우 AI 윤리 위원회에 문제를 에스컬레이션하기 위한 첫 번째 연락 창구 역할을 합니다. 옹호 네트워크: 여러 이사회 워크스트림 전반에 걸쳐 직원들이 아래에서부터 자발적으로 구성된 네트워크로, 팀 내에서 IBM의 기술 윤리 원칙을 공유 및 홍보하고 조직 전체로 AI 윤리 이니셔티브를 확장합니다.

또한 CPO AI 윤리 프로젝트 사무소는 이러한 모든 이니셔티브를 지원하여 거버넌스 역할 간의 연락 담당자 역할을 하고, 기술 윤리 우선순위의 구현을 지원하며, AI 윤리 위원회 의제 수립을 지원하고, 이사회가 업계 동향과 기업 전략에 대한 최신 정보를 받도록 돕습니다.