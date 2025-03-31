AI는 IT 비즈니스 환경에서 점점 더 많은 비즈니스 의사 결정의 최전선에 있습니다. 생산성 향상부터 한 차원 높은 인사이트 제공에 이르기까지 AI는 현대 기업의 운영 방식을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 한편, 메인프레임은 산업 전반에 걸쳐 전 세계 트랜잭션 워크로드의 70% 이상을 처리하고 있으며 오늘날의 디지털 혁신을 촉진하기 위해 발전해 왔습니다.
진정한 혁신을 달성하고자 하는 조직은 메인프레임과 AI가 미래 이니셔티브와 전략의 파트너이자 촉매제라는 사실을 깨닫고 있습니다. 주요 초점 영역에는 내장된 AI 기능, 중요 안정성, 보안 아키텍처, 규정 준수, 처리 능력, 적응성 및 유연성이 포함됩니다. 간단히 말해서, 메인프레임은 현대의 기업 컴퓨팅과 AI 비즈니스 전략에 없어서는 안 될 장점을 제공합니다.
메인프레임은 현대 IT 인프라 내에서 그 역할을 재정의했습니다. 이러한 시스템은 온칩 통합 AI 가속기를 통해 조직의 역량을 강화하여 지연 시간을 줄이면서 속도와 확장을 촉진하여 기업이 더 많은 성과를 달성할 수 있도록 지원합니다. 오늘날의 메인프레임은 보안과 신뢰성을 최우선으로 하여 하루에 1조 건의 웹 거래를 처리할 수 있는 강력한 기기입니다. 그리고 조직들이 빠르게 깨닫고 있는 것처럼 AI 기반 솔루션에는 엄청난 양의 에너지와 처리 능력이 필요합니다.
AI를 메인프레임 운영에 직접 도입하여 처리 속도를 높이면 기업은 처리량을 늘리고 응답 시간을 단축하여 실시간 인사이트를 얻을 수 있습니다. 조직은 추론을 메인프레임에 연결함으로써 AI 결과를 더 빠르고 비용 효율적으로 달성할 수 있습니다.
몇 분간의 다운타임이 수백만 달러를 초래할 수 있는 상황에서, 오늘날의 메인프레임은 전설적인 신뢰성으로 돋보입니다. 99.99999% 가동 시간 성능( 연간 다운타임이 단 몇 초 이하로 변환됨)을 갖춘 최신 메인프레임은 현대 비즈니스가 요구하는 지속적인 운영 능력을 제공합니다. 단순히 시스템을 계속 실행하는 것만이 아닙니다. 항상 이용 가능한 서비스에 의존하는 고객, 파트너 및 이해관계자의 신뢰를 유지하는 것이 중요합니다.
예를 들어, 주요 은행이 쇼핑 연휴에 수백만 건의 거래를 처리하는 경우, 고객이 결제 시간을 기다리게 하지 않는 안정적인 고속 처리가 필요합니다. 은행, 의료 및 기타 데이터 집약적 산업에서 메인프레임이 제공하는 다운타임 위험을 최소화하는 것은 전략적 필수 요소입니다.
이러한 산업이 AI 도구를 자체 운영에 통합함에 따라 이러한 가동 시간은 귀중한 데이터 및 인사이트에 대한 액세스를 유지하는 것을 포함하여 다양한 문제를 줄이는 데 도움이 됩니다. 메인프레임은 AI 솔루션이 전문적으로 제공하는 더 빠른 비즈니스 인사이트를 위한 빠른 응답 시간 측면에서 경쟁사를 찾아볼 수 없습니다.
점점 더 정교해지는 사이버 위협이 등장함에 따라 메인프레임은 포괄적인 보안 아키텍처를 통해 전략적 이점을 제공합니다.
메인프레임은 다음과 같은 기능을 통해 자체적으로 보안 수준을 제공합니다.
최신 메인프레임은 퀀텀 세이프 및 AI 가속 기능을 통해 실시간 위협 탐지를 한 단계 더 발전시켜 사이버 위협의 미래에 선제적으로 대응합니다. 기업은 AI를 사용하여 이상 징후를 탐지하고 귀중한 위협 관련 정보로 이어지는 보고서를 생성함으로써 보안 조치를 강화할 수 있습니다.
많은 최신 메인프레임은 내장된 준수 프레임워크와 강력한 감사 추적 기능을 갖추고 있습니다. 따라서 AI에 민감한 데이터를 사용하고 엄격한 규제 요구 사항을 준수해야 하는 조직에 유용합니다. 예를 들어, 보험 회사는 환자 정보, 의료 기록 및 청구 정보와 같은 중요한 정보를 안전하게 처리해야 합니다. 이러한 고유한 보안 아키텍처는 위험을 줄이고 규정 준수를 간소화하며 민감한 작업을 처리하는 조직이 안심할 수 있도록 지원합니다.
클라우드 플랫폼은 여러 분야에서 탁월하지만, 메인프레임은 대량의 복잡한 트랜잭션 워크로드를 처리하는 데 여전히 매우 효과적입니다. 메인프레임은 AI 기반 솔루션의 잠재력을 최대한 활용할 수 있습니다.
마이크로초 응답 시간으로 초당 수백만 건의 트랜잭션을 처리할 수 있는 기능을 갖춘 메인프레임은 실시간 재무 처리, 대규모 데이터 변환 및 중요한 비즈니스 운영을 달성하는 데 이상적입니다. 트랜잭션 또는 실시간 워크로드와 같이 시간에 민감한 작업을 위한 저지연 추론은 인사이트 기반 결과를 기업과 고객에게 대량으로 빠르게 제공하는 데 도움이 됩니다.
메인프레임의 고속 처리 능력은 연말연시 쇼핑 기간 동안 최대 워크로드를 처리하거나, 글로벌 뱅킹 거래를 처리하거나, 항공사 예약 시스템을 관리하는 기능과 같은 비즈니스 기능으로 직접 변환됩니다. 이러한 각 시나리오에서 메인프레임은 고객에게 가치를 제공하는 조용한 영웅입니다.
메인프레임 기술에 대한 초기 투자는 상당하지만, 장기적인 경제적 이익이 비용보다 더 큰 것으로 나타났습니다. 통합된 인프라 공간, 줄어든 운영 비용, 예측 가능한 성능 특성을 통해 메인프레임은 일반적으로 비슷한 작업 부하를 처리하는 분산 시스템에 비해 총 소유 비용이 낮습니다.
여러 가지 메인프레임 기능이 경제적 효율성에 기여합니다.
비용적인 이점도 시스템 그 이상입니다. AI 기반 시스템은 지능형 제어, 탐지 및 경고로 인해 유지 관리 및 인력 노력이 덜 필요합니다.
현대식 메인프레임은 온프레미스든 데이터 센터에서든 에너지 소비와 부동산 면적을 줄일 수 있도록 구축되었습니다. 지속가능성에 대한 이러한 초점은 ROI를 높일 뿐만 아니라 데이터 센터 효율성을 개선하여 환경에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
메인프레임은 클라우드 서비스와 원활하게 통합되어 AI를 중심으로 디지털 혁신 전략을 완성함으로써 전략적 민첩성을 입증합니다. 메인프레임은 널리 사용되는 프로그래밍 언어, 컨테이너화 및 마이크로서비스 아키텍처를 지원함으로써 조직이 최신 개발 관행을 채택하면서 투자를 활용할 수 있도록 지원합니다.
IBM 기업가치연구소(IBV)의 설문조사에 참여한 2,500명의 글로벌 IT 임원 중 88%가 메인프레임의 애플리케이션 현대화가 장기적인 성공을 위해 필수적이라는 데 동의했습니다. 개발자는 AI를 사용하여 기술 격차를 해소하면서 애플리케이션을 더 빠르고 효율적으로 현대화하거나 구축할 수 있습니다.
적응성은 워크로드를 최적화하고 새로운 AI 기능을 도입하는 동시에 비용을 절감하고 미션 크리티컬 데이터를 보호하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 메인프레임은 기존 시스템과 신기술 사이의 다리 역할을 하며, 운영 우수성을 유지하면서 혁신을 위한 안정적인 플랫폼을 제공합니다.
조직이 AI 솔루션으로 가능한 것을 재정의함에 따라 메인프레임은 비즈니스 혁신을 위한 수단으로 계속 발전하고 적응하고 있습니다. 미래 지향적인 조직은 메인프레임의 전략적 가치를 혁신과 성장의 기반으로 인식합니다. 안정성, 보안, 처리 능력, 적응성 및 경제적 효율성의 독특한 조합은 성공적인 기업 운영을 위한 필수 도구입니다.
IBM Z는 엔터프라이즈 운영 체제 및 더 높은 AI 정확도, 생산성 및 민첩성을 제공하는 IBM Z 소프트웨어를 실행하는 IBM Telum 프로세서를 기반으로 하는 현대적인 인프라 제품군입니다.
IBM zSystems는 z/OS, Linux, z/VSE, z/TPF, z/VM 및 zSystems 소프트웨어를 실행하는 최신 z/Architecture 하드웨어 제품군입니다.
미션 크리티컬 워크로드를 처리하는 동시에 전체 IT 인프라의 보안, 안정성 및 제어를 유지하도록 설계되었습니다.
IBM으로 메인프레임 애플리케이션을 현대화하여 디지털 혁신을 가속화하세요.
IBM Z와 Telum을 활용해 데이터를 보호하고 성능을 최적화하며 실시간 AI 인사이트를 확보하세요. 속도, 확장성, 보안을 고려하여 설계된 업계 최고의 메인프레임 솔루션과 프로세서로 기업의 미래를 구축하세요.