몇 분간의 다운타임이 수백만 달러를 초래할 수 있는 상황에서, 오늘날의 메인프레임은 전설적인 신뢰성으로 돋보입니다. 99.99999% 가동 시간 성능( 연간 다운타임이 단 몇 초 이하로 변환됨)을 갖춘 최신 메인프레임은 현대 비즈니스가 요구하는 지속적인 운영 능력을 제공합니다. 단순히 시스템을 계속 실행하는 것만이 아닙니다. 항상 이용 가능한 서비스에 의존하는 고객, 파트너 및 이해관계자의 신뢰를 유지하는 것이 중요합니다.

예를 들어, 주요 은행이 쇼핑 연휴에 수백만 건의 거래를 처리하는 경우, 고객이 결제 시간을 기다리게 하지 않는 안정적인 고속 처리가 필요합니다. 은행, 의료 및 기타 데이터 집약적 산업에서 메인프레임이 제공하는 다운타임 위험을 최소화하는 것은 전략적 필수 요소입니다.

이러한 산업이 AI 도구를 자체 운영에 통합함에 따라 이러한 가동 시간은 귀중한 데이터 및 인사이트에 대한 액세스를 유지하는 것을 포함하여 다양한 문제를 줄이는 데 도움이 됩니다. 메인프레임은 AI 솔루션이 전문적으로 제공하는 더 빠른 비즈니스 인사이트를 위한 빠른 응답 시간 측면에서 경쟁사를 찾아볼 수 없습니다.