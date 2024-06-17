생성형 AI 시대, CEO가 마주해야 할 6가지 냉혹한 진실

생성형 AI의 등장은 AI가 인력에 미치는 영향에 대한 격렬한 논쟁을 불러일으켰습니다. 일각에서는 새로운 일자리를 창출할 것이라고 주장하지만, 다른 한편에서는 일자리가 사라질 것이라고 경고합니다. 현실은 두 가지 모두에 영향을 미칠 것입니다. 소수의 일자리는 새롭게 창출될 수도 있고, 소수의 일자리는 사라질 수도 있으며, 그 중간에 있는 많은 일자리는 어떻게 변화할까요?

CEO들은 생성형 AI에 빠르게 대응하기 위해 움직이면서 이 기술이 모든 수준의 일자리와 업무를 재정의할 것이라는 점을 이해하고 있습니다. 이미 CEO의 51%는 작년에 존재하지 않았던 생성형 AI 관련 직무를 현재 채용 중이라고 답했습니다. 그러나 이러한 빠른 변화에도 불구하고 44%만이 생성형 AI가 인력에 미치는 영향을 평가했다고 답했습니다.

리더는 미래를 고려하고 AI 비서가 어떤 일상적이고 평범한 기술을 담당하게 될 것이며, 사람들에게 가장 중요한 기술은 무엇일지 질문해야 합니다. 이는 창의성, 디자인, 윤리, 비판적 사고, 커뮤니케이션, 올바른 질문을 하는 능력과 같은 인간 본연의 능력의 중요성이 강조할 것입니다.

직원들이 생성형 AI를 활용하여 업무 방식을 혁신할 수 있도록 권한을 부여하는 것은 리더의 몫입니다. 즉, 미래의 업무를 현재 수행하는 사람들을 찾고, 사려 깊은 위험을 감수하는 데 대한 보상을 제공하며, 직원들이 자신있고 책임감 있게 생성형 AI를 탐색하는 데 필요한 리소스와 교육을 제공해야 합니다.

생성형 AI가 사람을 대체하는 것이 아니라, 생성형 AI를 사용하는 사람이 생성형 AI를 사용하지 않는 사람을 대체한다는 사실을 기억하세요.