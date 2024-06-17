생성형 AI 시대, CEO가 마주해야 할 6가지 냉혹한 진실

생성형 AI의 부상은 CEO에게 기업의 성패를 가를 중대한 순간입니다. 모든 시선은 이들과 조직을 미래로 이끌기 위해 지금 내리는 결정에 집중되어 있습니다.
거의 모든 기업 기능의 생산성 향상, 흥미롭고 새로운 종류의 고객 경험 제공, 새로운 디지털 제품 및 서비스 개발 지원 등, 생성형 AI는 혁신적 기술 제공을 기반으로 한 흥미로운 기회의 캔버스입니다.
이러한 기회를 현실로 만들기 위해 IBM의 최근 AI 아카데미 에피소드에서는 반드시 갖춰야 할 5가지 핵심 요소를 제시합니다.
한 가지 분명한 사실은 CEO가 오늘의 사고방식으로는 내일의 비즈니스를 운영할 수 없다는 것입니다. 생성형 AI는 점진적인 개선을 위한 도구 그 이상입니다. 리더가 몇 가지 냉혹한 진실을 깨닫는다면 비즈니스 자체를 변화시킬 것입니다.
새로운 IBM 기업가치연구소(IBV) 2024년 CEO 연구에서는 새로운 비즈니스 및 기술 시대에 성공하기 위해 CEO가 정면으로 마주해야 할 6가지 냉혹한 진실을 파악했습니다.
생성형 AI의 등장은 AI가 인력에 미치는 영향에 대한 격렬한 논쟁을 불러일으켰습니다. 일각에서는 새로운 일자리를 창출할 것이라고 주장하지만, 다른 한편에서는 일자리가 사라질 것이라고 경고합니다. 현실은 두 가지 모두에 영향을 미칠 것입니다. 소수의 일자리는 새롭게 창출될 수도 있고, 소수의 일자리는 사라질 수도 있으며, 그 중간에 있는 많은 일자리는 어떻게 변화할까요?
CEO들은 생성형 AI에 빠르게 대응하기 위해 움직이면서 이 기술이 모든 수준의 일자리와 업무를 재정의할 것이라는 점을 이해하고 있습니다. 이미 CEO의 51%는 작년에 존재하지 않았던 생성형 AI 관련 직무를 현재 채용 중이라고 답했습니다. 그러나 이러한 빠른 변화에도 불구하고 44%만이 생성형 AI가 인력에 미치는 영향을 평가했다고 답했습니다.
리더는 미래를 고려하고 AI 비서가 어떤 일상적이고 평범한 기술을 담당하게 될 것이며, 사람들에게 가장 중요한 기술은 무엇일지 질문해야 합니다. 이는 창의성, 디자인, 윤리, 비판적 사고, 커뮤니케이션, 올바른 질문을 하는 능력과 같은 인간 본연의 능력의 중요성이 강조할 것입니다.
직원들이 생성형 AI를 활용하여 업무 방식을 혁신할 수 있도록 권한을 부여하는 것은 리더의 몫입니다. 즉, 미래의 업무를 현재 수행하는 사람들을 찾고, 사려 깊은 위험을 감수하는 데 대한 보상을 제공하며, 직원들이 자신있고 책임감 있게 생성형 AI를 탐색하는 데 필요한 리소스와 교육을 제공해야 합니다.
생성형 AI가 사람을 대체하는 것이 아니라, 생성형 AI를 사용하는 사람이 생성형 AI를 사용하지 않는 사람을 대체한다는 사실을 기억하세요.
“사람들에게 무엇이 필요하냐고 물었다면, 아마 ‘더 빠른 말’을 원한다고 했을 겁니다.”
Henry Ford가 남긴 이 유명한 명언은 고객 경험에서 생성형 AI의 잠재력을 고려할 때 자주 등장합니다. 더 나은 솔루션을 구상하는 것과 문제에 대한 완전히 새로운 접근 방식을 개념화하는 것은 전혀 다른 이야기입니다. 이미 많은 CEO들이 이런 사고방식을 받아들이고 있습니다. 2024년 조사에서 제품 및 서비스 혁신을 최우선 순위로 꼽았는데, 이는 지난해 6위에서 크게 오른 결과입니다.
진정으로 혁신적인 경험은 고객의 피드백을 바탕으로 고객이 원한다는 사실을 인지하기도 전에 원하는 것을 제공하는 것입니다. 하지만 이러한 편의성은 신뢰의 토대 위에 구축되었을 때만 가치가 있습니다.
웨어러블 기술을 생각해 보세요. 생성형 AI로 구동되는 앱은 사용자의 운동 습관, 수면 패턴, 식단 및 생체 인식에 대한 데이터를 수집하고 그 결과를 요약할 수 있습니다. 하지만 먼저 사용자가 자신의 데이터를 수집하고 분석하는 데 동의해야 합니다. 생성형 AI가 고객 데이터를 보호하고 처리하는 방법을 명확하게 설명하면 고객이 생성형 AI에 더 익숙해지면서 참여와 충성도, 신뢰를 높일 수 있습니다.
신뢰와 책임감 있는 AI 원칙을 근간으로 하는 생성형 AI는 기업이 고객과 소통하는 방식을 혁신하여 기대치를 충족할 뿐만 아니라 그 이상의 진정한 맞춤형 경험을 제공할 수 있습니다.
기업에서 생성형 AI를 도입하는 CEO들은 단기적인 이익을 추구할 것인가, 아니면 장기적인 성공을 위해 투자할 것인가라는 과제에 직면하게 됩니다. 실제로 CEO 3명 중 2명은 장기적인 노력에서 자원을 재할당하여 단기 목표를 달성하고 있다고 답했습니다.
하지만 기술 지름길은 막다른 골목입니다. CEO는 한 발 물러서서 기술 인프라를 평가하고 구조적으로 건전한 부분, 보강해야 할 부분, 다시 시작해야 할 부분을 결정해야 합니다. 생성형 AI 기반의 경험 레이어는 복잡성을 가려주는 ‘임시 처방’처럼 작동해, 고객과 직원에게 더 나은 경험을 제공할 수 있습니다. 하지만 그 아래에 있는 근본적인 구조를 바로잡는 어려운 작업은 여전히 필요합니다.
오늘날 많은 리더들은 생성형 AI로 '무언가를 해야 한다'는 강한 압박감을 느끼고 있습니다. 최고 경영진 전체에서 여러 임원들이 리더십과 통제권을 놓고 경쟁하고 있으며, 의사 결정 권한이 항상 명확한 것은 아닙니다.
그럼에도 불구하고 의견 불일치는 생산적일 수 있습니다. 각 리더의 관점을 들음으로써 드러나는 전체 그림은 CEO에게 조직이 나아가야 할 방향을 제시해 줍니다.
갈등을 통해 창의성을 높이려면 리더는 기본 규칙을 정하고 올바른 종류의 건설적인 긴장을 조성해야 합니다. 특히 CEO는 재무와 기술 부서가 적절한 협업 역학을 갖도록 해야 하는데, CEO의 약 3분의 2가 재무와 기술 간의 협업의 질이 성공과 직결된다고 답했습니다.
급격한 변화 속에서 편안하고 익숙한 것에 집착하고 싶은 유혹에 빠지기 쉽습니다. 하지만 성공적인 비즈니스 파트너십을 위해서는 오랜 역사와 신뢰, 공유된 가치뿐만 아니라 적응하고 혁신하며 진화하려는 의지가 필요합니다.
앞서 나가기 위해서는 기업이 자신의 에코시스템 파트너십을 비판적인 관점에서 점검해야 합니다. 따라서 기업은 파트너십에서 무엇이 필요한지 명확히 정의하고, 현재의 파트너가 전환을 가속하고 있는지 아니면 발목을 잡고 있는지를 묻는 어렵지만 반드시 필요한 질문을 던져야 합니다.
모두가 모든 것을 가장 잘 할 수는 없지만, 적절한 파트너와 협력함으로써 조직은 서로의 강점을 활용하여 성장을 이끌어내고 복원력을 구축할 수 있습니다.
기술은 도구일 뿐이며, 그 힘은 사용자에게 달려 있습니다. 사람들이 생성형 AI의 잠재력을 활용하기로 선택한다면 기업은 빠른 혁신을 기대할 수 있습니다. 하지만 그렇지 않다면 노력은 지체될 것입니다. 실제로 CEO의 64%는 생성형 AI의 성공 여부는 기술 자체보다 사람들의 채택에 달려 있다는 데 동의합니다.
하지만 현재 상황에서는 여전히 단절이 지속되고 있습니다. 많은 직원들이 생성형 AI를 자신에게 도움이 되는 도구가 아니라 자신에게 일어나는 일로 인식하고 있습니다. CEO는 특히 많은 변화가 위에서 아래로 내려오는 것처럼 느껴지는 상황에서 직원들이 자신이 솔루션의 일부라고 느낄 수 있는 문화를 조성하기 위해 직원들에게 집중해야 합니다. 모든 직원이 창조자가 되어 자신의 역할을 재창조하고 조직의 미래 스토리를 만들어가는 미래를 상상해 보세요.
비즈니스의 미래는 용기와 신념을 가지고 과감하게 재창조하고, 파괴하고, 변화를 주도하는 사람들의 것입니다. 앞서 설명한 6가지 냉혹한 진실은 CEO가 생성형 AI의 현실을 직시하고 조직을 혁신할 수 있는 잠재력을 포착하도록 촉구하는 행동 지침입니다. 이제는 '항상 효과가 있었던' 방식을 버리고 새로운 기술, 새로운 비즈니스 모델, 새로운 혁신의 시대를 향한 믿음의 도약을 해야 할 때입니다.
