산업 클라우드의 부상을 이끄는 6가지 요인

클라우드 컴퓨팅 이전에 산업은 고도로 전문화된 온프레미스 소프트웨어 솔루션에 의존했습니다. 예를 들어 대다수 기업은 상당한 사용자 지정이 필요한 SAP와 같은 전사적 자원 관리(ERP) 시스템을 사용했습니다.

2000년대 초, 클라우드 컴퓨팅의 부상으로 소프트웨어 환경이 재편되기 시작했습니다. Salesforce는 이러한 변화의 선구자 중 하나로, 고객 관계 관리(CRM)를 클라우드로 전환하여 혁신을 이루었습니다. Salesforce가 등장하기 전에는 CRM 시스템도 일반적으로 온프레미스 방식이어서 전담 팀이 관리하는 고비용의 IT 인프라가 필요했습니다.

클라우드 컴퓨팅이 발전함에 따라 클라우드 서비스 공급자(CSP)는 모든 산업에서 동일한 요구 사항이 있는 것은 아니며 많은 산업에서 데이터 보안, 위험 및 규정 준수에 대한 우려를 가지고 있다는 사실을 인식하기 시작했습니다. 이로 인해 의료 및 금융을 포함하여 규제가 엄격한 산업에 장애물이 생겨 클라우드 채택이 느려졌습니다.

2010년대에는 클라우드가 여전히 주로 범용 IT 리소스였지만 일부 공급업체는 보안 및 규제 문제를 해결하기 위해 보다 산업 중심적인 솔루션을 제공하기 위해 포트폴리오를 확장하기 시작했습니다. 2012년 SAP는 의료용 SAP 및 소매용 SAP와 같은 산업별 모듈을 제공하는 SAP 클라우드 플랫폼을 통해 클라우드 산업에 진출했습니다.

IBM Cloud를 비롯한 주요 클라우드 서비스 제공업체는 금융, 소매, 정부 등의 산업을 위한 전문 솔루션을 제공하기 시작했습니다. 여기에는 해당 부문에 맞게 구축된 인공 지능(AI) 및 분석 기능이 포함됩니다. 오늘날 IBM Cloud는 클라우드 플랫폼을 지속적으로 혁신하여 정부, 의료, 통신과 같은 규제 대상 산업을 위한 안전하고 규정을 준수하는 클라우드 솔루션을 제공하고 있습니다.

2020년, IBM은 Bank of America, BNP Paribas 등 파트너 은행들과 협력하여 IBM Cloud for Financial Services를 출시했습니다. 이 플랫폼은 금융 서비스 기관이 사이버 보안 및 규제 요구 사항을 해결하는 동시에, 클라우드의 이점과 유연성을 제공할 수 있도록 지원합니다. 130개 이상의 기술 파트너와 핀테크 기업으로 구성된 IBM Financial Services Cloud Council은 IBM과 협력하여 보안 및 규정 준수 상태를 검증합니다. 이 그룹은 제3자 및 제4자 위험 관리, 멀티클라우드 거버넌스 및 데이터 주권 문제를 다룹니다.