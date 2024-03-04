기술 부문에 종사하는 사람이라면(실제로 디지털 기술에 전혀 의존하지 않는 비즈니스에 종사하는 사람이라면) 5G에 대한 소문을 들어본 적이 있을 것입니다. 최신 고속 셀룰러 네트워크 표준은 우리가 알고 있는 무선 연결을 혁신하고 디지털 혁신의 새로운 시대를 열 준비가 되어 있습니다.
그러나 다른 신기술과 마찬가지로, 본격적으로 시작하기 전에 한 발 물러서서 장단점을 고려하는 것이 현명합니다. 이 글에서는 정보에 입각한 비즈니스 결정을 내릴 수 있도록 5G 네트워크의 장단점을 살펴보겠습니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
5G(5세대 모바일 기술)는 셀룰러 네트워크의 새로운 표준입니다. 2019년 휴대전화 회사에서 처음 출시한 이 서비스는 이전의 3G, 4G 및 4G LTE 네트워크와 마찬가지로 데이터 전송에 무선 주파수를 사용합니다. 그러나 5G는 지연 시간과 대역폭이 개선되어 초고속 다운로드 및 업로드 속도, 향상된 연결성, 향상된 안정성과 같은 이점을 제공합니다.
시장에 출시된 이후 4년 동안 5G는 인공 지능(AI), 사물인터넷(IoT) 및 머신 러닝(ML)과 유사한 규모로 혁신할 수 있는 파괴적인 기술로 널리 홍보되었습니다. 모바일 광대역 기술이 확장됨에 따라 매일 생성되는 데이터의 양이 3G 및 4G 네트워크 인프라가 감당할 수 없을 정도로 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 빠른 다운로드 및 업로드 시간과 훨씬 더 많은 양의 데이터를 처리할 수 있는 더 넓은 대역폭을 갖춘 5G를 만나보세요.
5G와 3G/4G 네트워크 사이에는 더 빠른 속도와 업로드/다운로드 시간 외에도 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다.
5G는 이전 버전보다 더 작은 송신기를 사용하므로 건물, 나무 내부 또는 기타 방해되지 않는 장소에 개별적으로 배치할 수 있습니다. 무선 네트워크가 연결에 사용하는 셀(또는 “스몰 셀”)도 5G 네트워크에서는 크기가 더 작으며 실행하는 데 필요한 전력도 적습니다.
WiFi 디바이스에서 데이터를 전송하기 위한 회로도인 5G의 적응형 변조 및 코딩 체계(MCS)는 4G 및 3G에서 사용되는 MCS보다 우수합니다. 그 결과 네트워크의 오류 빈도를 측정하는 데 사용되는 블록 오류율(BER)이 매우 낮습니다. 5G 네트워크에서 BER이 특정 수준으로 증가하면 송신기는 오류율이 떨어질 때까지 연결 속도를 낮춥니다. 기본적으로 5G 네트워크는 속도를 실시간으로 정확도와 교환하므로 BER은 항상 0에 가깝습니다.
5G 네트워크는 이전 네트워크보다 훨씬 더 광범위한 대역폭을 활용할 수 있습니다. 활용할 수 있는 리소스 스펙트럼을 3GHz 미만에서 100GHz 이상으로 확장함으로써 5G의 범위는 더 낮은 주파수와 더 높은 주파수를 모두 포함할 수 있습니다. 이를 통해 네트워크가 훨씬 더 광범위한 대역폭에서 작동할 수 있도록 하여 네트워크의 전체 용량과 처리량을 확장하고 한 번에 지원할 수 있는 장치 수를 늘릴 수 있습니다.
5G의 짧은 지연 시간(데이터가 네트워크의 한 지점에서 다른 지점으로 이동하는 데 걸리는 시간) 덕분에 파일 다운로드나 클라우드와의 상호 작용과 같은 작업을 4G 또는 3G 네트워크보다 10배 더 빠르게 수행할 수 있습니다. 4G 네트워크는 약 200밀리초의 지연 시간을 제공하는 반면, 5G 네트워크는 일반적으로 1밀리초의 짧은 지연 시간을 제공합니다.
여느 신기술과 마찬가지로 5G에도 흥미로움만큼이나 주의를 기울여야 할 것이 많습니다. 소비자와 기업 모두의 전폭적인 수용을 방해하는 몇 가지 우려 사항을 살펴보겠습니다.
5G의 알고리즘은 이전 세대보다 훨씬 더 포괄적이지만, 사용자는 여전히 사이버 공격에 취약합니다. 한 가지 우려되는 영역은 암호화입니다. 5G 네트워크의 앱은 암호화되지만 5G NR 표준에는 엔드투엔드 암호화가 없기 때문에 특정 종류의 공격에 노출될 수 있습니다.
네트워크 슬라이싱은 5G 네트워크의 인기 있는 기능이지만 경계해야 할 영역이기도 합니다. 특정 기능을 위한 가상 네트워크를 생성할 때 5G 소프트웨어는 해커, 맬웨어 및 기타 잠재적 침해에 노출됩니다. 침해가 발생하면 맬웨어 또는 스파이웨어가 통신 사업자의 인프라 또는 네트워크 장치 전체에 확산되어 기업 전체에 문제를 일으킬 수 있습니다.
서비스와 기능을 5G 네트워크로 이전하려면 기업은 5G와 호환되도록 장비를 업그레이드하는 데 필요한 비용과 시간을 평가해야 합니다. 이는 시간과 비용이 많이 들 수 있습니다. 일반적으로 한동안 3G 또는 4G 네트워크에 의존해 온 기업은 이미 장비에 많은 투자를 했습니다. 이를 대체하고 작업자의 숙련도를 높여 새로운 인프라를 배포하고 유지 관리할 수 있도록 하는 것은 상당한 장애물이 됩니다.
전 세계적으로 5G 기술이 출시됨에 따라 이제 많은 대도시 지역에서 5G 서비스를 이용할 수 있게 되었습니다. 그러나 5G가 여전히 모든 곳에 존재하는 것은 아니며 앞으로도 그럴 것이라는 점에 유의해야 합니다. 예를 들어, 많은 외딴 지역은 5G 연결이 없거나 제한된 서비스 범위만 제공합니다. 기업은 5G로 업그레이드하기 전에 특히 농촌 지역에서 사업을 운영하는 경우 5G 커버리지를 확보하기 위해 5G를 사용할 계획인 곳을 살펴봐야 합니다.
5G 신호가 이동하는 고주파 전파는 건물 및/또는 나무와 같은 일반적인 물체에 의해 쉽게 차단되므로 전파가 이동하는 원활한 경로를 확보하는 것이 문제가 될 수 있습니다. 공장과 사무실은 고유한 문제를 안고 있으며, 이로 인해 일부 기업은 5G 네트워크 친화적인 방식으로 시설을 재설계하고 있습니다.
5G 네트워크는 셀이라고 하는 지리적 섹션으로 나뉩니다. 이러한 셀 내에서 스마트폰, 태블릿, 컴퓨터와 같은 무선 장치는 기지국과 안테나 사이에 전파를 전송하여 인터넷 또는 전화 네트워크에 연결합니다. 5G 네트워크의 기반 기술은 3G 또는 4G 네트워크의 기본 기술과 동일하지만 다운로드 속도가 훨씬 빠릅니다. 일부 5G 네트워크의 다운로드 속도는 네트워크에 몇 개의 디바이스만 있는 경우 초당 10기가비트(Gbps)에 달할 수 있습니다.
5G 기술이 점점 더 많은 고객에게 도달하고 이를 지원하는 애플리케이션이 계속 증가함에 따라 통신사 및 인터넷 서비스 제공업체(ISP) 사이에서 그 인기도 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 북미에서는 가정용 인터넷에서 가장 인기 있는 ISP인 Verizon, Google 및 AT&T가 이미 이를 채택했으며 2억 개 이상의 가정에서 구독하고 있습니다.
5G 기술을 차별화하는 세 가지 주요 기능은 다음과 같습니다.
각 영역이 5G에 고유한 이유와 기술 기능에 어떤 도움이 되는지 자세히 살펴보겠습니다.
셀룰러 네트워크용 5G NR(New Radio) 표준은 5G 모바일 네트워크를 위해 특별히 구축된 새로운 무선 액세스 기술(RAT) 사양입니다. 2018년, 3세대 파트너십 프로젝트(3FPP)는 5G 네트워크에서 디바이스 및 애플리케이션 개발을 안내하는 모바일 네트워크의 새로운 글로벌 표준을 개발하기 시작했습니다. 오늘날 5G 디바이스에 전력을 공급하거나 설계하려는 셀룰러 네트워크 및 제조업체는 5G NR 표준을 준수하기만 하면 되므로 5G 확장의 용이성과 가능성이 높아집니다. Ericsson의 최근 보고서(ibm.com 외부 링크)에 따르면 2023년 말까지 전 세계 네트워크의 45%가 5G와 호환되며, 2029년 말까지 이 수치는 85%로 증가할 것으로 예상됩니다.
5G 네트워크에서 사업자는 동일한 인프라에 여러 개의 독립적인 가상 네트워크를 배포하여 수많은 비즈니스 애플리케이션을 지원하고 사용자가 현재보다 훨씬 더 복잡한 작업을 원격으로 수행할 수 있도록 할 수 있습니다. 예를 들어, 무선 기능을 사용 사례 또는 비즈니스 모델별로 나누고자 하는 기업은 5G 네트워크에서 '컬렉션'을 형성할 수 있습니다. 컬렉션은 해당 네트워크의 사용자에게 이전 세대의 무선 기술에서 가능했던 것보다 원하는 모바일 디바이스에서 더 안정적이고 일관된 경험을 제공합니다.
5G 기술을 통해 사용자는 보안 액세스, 향상된 품질 관리, 추가된 이동성과 같은 향상된 개인화 기능을 갖춘 프라이빗 네트워크를 만들 수 있습니다. 이러한 기능 때문에 프라이빗 5G는 5G의 모든 성능과 기능을 원하면서도 비즈니스에 보안 계층을 추가하려는 글로벌 기업들 사이에서 빠르게 인기를 얻고 있습니다. 프라이빗 5G 네트워크를 통해 기업은 어떤 퍼블릭 네트워크보다 훨씬 더 프라이빗하고 안전하며 효율적인 환경에서 여러 디바이스, 서비스 및 애플리케이션을 관리할 수 있습니다.
이제 5G와 관련하여 고려해야 할 장단점과 새로운 기술의 작동 방식에 대해 더 자세히 살펴보았으니, 이제 실제 세계에서 어떻게 적용되고 있는지 살펴보겠습니다.
5G는 앱 개발자에게 큰 기회를 제공하지만, 번개처럼 빠른 업로드 및 다운로드 속도를 활용하려면 적절한 플랫폼이 필요합니다. IBM® Cloud Satellite를 사용하면 IBM Cloud와의 안전하고 감사 가능한 통신을 통해 온프레미스, 엣지 컴퓨팅 및 퍼블릭 클라우드 환경에서 애플리케이션을 일관되게 배치하고 실행할 수 있습니다.
네트워크 지연이 무엇인지, 왜 중요한지, 성과에 어떤 영향을 미치는지 알아보세요. 원인을 살펴보고 더 빠르고 효율적인 연결을 위해 지연 시간을 측정하고 줄일 수 있는 솔루션을 찾아보세요.
증강 현실(AR)과 가상 현실(VR)이 조직의 생산성과 유연성을 어떻게 높일 수 있는지 알아보세요. XR 기술을 활용하여 업무 환경을 혁신하고 효율성을 높이는 방법에 대한 최신 인사이트를 확인해 보세요.
엣지 컴퓨팅이 어떻게 향상된 속도, 강화된 보안 및 탁월한 확장성으로 운영을 혁신하는지 알아보세요. 엣지의 잠재력을 활용할 준비가 되셨나요? 지금 바로 시작해 보세요.
5G 네트워크 슬라이싱이 어떻게 의료, 제조, 스마트 시티와 같은 산업을 위한 신뢰할 수 있는 맞춤형 고속 연결을 지원하여 통신 운영을 혁신하는지 알아보세요.
ESG는 환경, 사회 및 거버넌스 요소를 기업 전략에 통합하여 규정 준수에서 이해관계자의 신뢰 향상에 이르기까지 여러 이점을 제공합니다. ESG 투자를 통해 재무 목표와 윤리적 책임을 연계하는 방법과 ESG 메트릭을 효과적으로 공개하는 방법을 알아보세요.
5G를 사용한 엣지 컴퓨팅은 모든 산업에서 엄청난 기회를 창출합니다. 컴퓨팅 및 데이터 스토리지를 데이터가 생성되는 위치에 더 가깝게 가져와 더 나은 데이터 제어, 비용 절감, 더 빠른 인사이트 및 조치, 지속적인 운영을 가능하게 합니다.
IBM SevOne Network Performance Management는 복잡한 네트워크에 대한 실시간 가시성과 인사이트를 제공하는 모니터링 및 분석 소프트웨어입니다.
IBM Cloud와의 안전하고 감사 가능한 통신을 통해 온프레미스, 엣지 컴퓨팅 및 퍼블릭 클라우드 환경 전반에 걸쳐 앱을 일관되게 배포하고 실행할 수 있습니다.
IBM Cloud Pak for Network Automation을 통해 네트워크 운영을 자동화하세요. 지능형 자동화를 통해 어떻게 프로세스를 간소화하고 운영 복잡성을 줄여 팀이 혁신에 집중할 수 있도록 지원하는지 경험해 보세요.