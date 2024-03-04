5G 네트워크는 셀이라고 하는 지리적 섹션으로 나뉩니다. 이러한 셀 내에서 스마트폰, 태블릿, 컴퓨터와 같은 무선 장치는 기지국과 안테나 사이에 전파를 전송하여 인터넷 또는 전화 네트워크에 연결합니다. 5G 네트워크의 기반 기술은 3G 또는 4G 네트워크의 기본 기술과 동일하지만 다운로드 속도가 훨씬 빠릅니다. 일부 5G 네트워크의 다운로드 속도는 네트워크에 몇 개의 디바이스만 있는 경우 초당 10기가비트(Gbps)에 달할 수 있습니다.

5G 기술이 점점 더 많은 고객에게 도달하고 이를 지원하는 애플리케이션이 계속 증가함에 따라 통신사 및 인터넷 서비스 제공업체(ISP) 사이에서 그 인기도 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 북미에서는 가정용 인터넷에서 가장 인기 있는 ISP인 Verizon, Google 및 AT&T가 이미 이를 채택했으며 2억 개 이상의 가정에서 구독하고 있습니다.

5G 기술을 차별화하는 세 가지 주요 기능은 다음과 같습니다.

셀룰러 표준 네트워크 슬라이싱 사설 네트워크

각 영역이 5G에 고유한 이유와 기술 기능에 어떤 도움이 되는지 자세히 살펴보겠습니다.

새로운 셀룰러 표준

셀룰러 네트워크용 5G NR(New Radio) 표준은 5G 모바일 네트워크를 위해 특별히 구축된 새로운 무선 액세스 기술(RAT) 사양입니다. 2018년, 3세대 파트너십 프로젝트(3FPP)는 5G 네트워크에서 디바이스 및 애플리케이션 개발을 안내하는 모바일 네트워크의 새로운 글로벌 표준을 개발하기 시작했습니다. 오늘날 5G 디바이스에 전력을 공급하거나 설계하려는 셀룰러 네트워크 및 제조업체는 5G NR 표준을 준수하기만 하면 되므로 5G 확장의 용이성과 가능성이 높아집니다. Ericsson의 최근 보고서(ibm.com 외부 링크)에 따르면 2023년 말까지 전 세계 네트워크의 45%가 5G와 호환되며, 2029년 말까지 이 수치는 85%로 증가할 것으로 예상됩니다.

네트워크 슬라이싱

5G 네트워크에서 사업자는 동일한 인프라에 여러 개의 독립적인 가상 네트워크를 배포하여 수많은 비즈니스 애플리케이션을 지원하고 사용자가 현재보다 훨씬 더 복잡한 작업을 원격으로 수행할 수 있도록 할 수 있습니다. 예를 들어, 무선 기능을 사용 사례 또는 비즈니스 모델별로 나누고자 하는 기업은 5G 네트워크에서 '컬렉션'을 형성할 수 있습니다. 컬렉션은 해당 네트워크의 사용자에게 이전 세대의 무선 기술에서 가능했던 것보다 원하는 모바일 디바이스에서 더 안정적이고 일관된 경험을 제공합니다.

사설 네트워크

5G 기술을 통해 사용자는 보안 액세스, 향상된 품질 관리, 추가된 이동성과 같은 향상된 개인화 기능을 갖춘 프라이빗 네트워크를 만들 수 있습니다. 이러한 기능 때문에 프라이빗 5G는 5G의 모든 성능과 기능을 원하면서도 비즈니스에 보안 계층을 추가하려는 글로벌 기업들 사이에서 빠르게 인기를 얻고 있습니다. 프라이빗 5G 네트워크를 통해 기업은 어떤 퍼블릭 네트워크보다 훨씬 더 프라이빗하고 안전하며 효율적인 환경에서 여러 디바이스, 서비스 및 애플리케이션을 관리할 수 있습니다.