제조업체가 생성형 AI의 이점을 극대화할 수 있도록 IBM이 지원하는 5가지 방법

생성형 AI는 아직 초기 단계이지만, 생산성, 제품 품질, 효율성, 작업자 안전, 규정 준수 등 제조업체에게 가장 중요한 영역에서 강력한 최적화 기능을 제공할 수 있습니다. 생성형 AI는 컴퓨터 비전 모델의 품질 평가를 개선하기 위해 이미지를 증강하는 등 다른 AI 모델과 협력하여 정확도와 성능을 높일 수 있습니다. 생성형 AI를 사용하면 '오판'이 줄어들고 전반적으로 더 나은 품질의 평가를 내릴 수 있습니다.
IBM이 실제 고객의 향후 운영 계획에 생성형 AI를 통합하도록 지원해 온 전문가 솔루션을 제공하는 다섯 가지 구체적인 방식을 살펴보겠습니다.
업계 뉴스레터
가장 중요하고 흥미로운 AI 뉴스에 대한 선별된 인사이트를 확인하세요. 주간 Think 뉴스레터를 구독하세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독은 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
작업자 교육은 안전하고 효율적인 제조 환경을 만드는 데 중요한 역할을 하지만, 관리자에게는 시간 소모가 많은 작업입니다. 생성형 AI는 동영상을 시청하고 특정 이벤트를 기록하고 적절한 완료 여부를 검증하는 등 작업자 교육 단계를 추적할 수 있습니다. 그런 다음 생성형 AI는 관리자가 이벤트를 검토할 수 있도록 타임스탬프를 포함한 결과를 요약하여 모든 사람의 시간을 절약할 수 있습니다. 규제가 엄격한 산업에서는 인증서 이상의 '증거'가 있으면 인력 준비와 운영을 개선할 수 있습니다. 초기 테스트에 따르면 생성형 AI가 교육 시간을 약 30% 단축하고 교육 이수 및 인증을 25% 높일 수 있는 것으로 나타났습니다.
표준 운영 절차(SOP)에 액세스하는 작업자는 특히 3,000개 이상의 SOP가 있는 복잡한 공장에서 많은 질문을 하게 됩니다. 생성형 AI의 시각 및 청각 지원을 통해 신속한 답변을 얻으면 운영 효율성을 약 15% 개선하고 최종 사용자의 문제 해결 능력을 최대 90%까지 높일 수 있습니다. 운영 단계를 쿼리하고 확인할 수 있으므로 다른 작업자가 소비하는 시간을 줄이고 주니어 직원의 자신감을 높이며 전반적인 절차 준수를 개선할 수 있습니다.
일부 산업에서는 설정 및 시동이 매우 복잡한 작업일 수 있으며, 이를 올바르게 처리하지 않으면 심각한 경제적 결과를 초래할 수 있습니다. 예를 들어 바이오의약품 제조에서 라인 클리어런스를 설정하는 작업이 그렇습니다. 라인 클리어런스를 제대로 수행하면 고가의 의약품 배치를 판매할 수 있지만, 그렇지 못하면 비용이 큰 폐기물이 될 수 있습니다. 생성형 AI는 동영상을 검토하여 제조 라인 설정을 자동으로 검증하고, 올바른 생산 실행 설정을 확인하고 정리할 수 있습니다. 비디오 및 컴퓨팅 비전과 결합된 생성형 AI는 작업자의 수작업 확인을 능동적으로 보강하여 재작업을 대폭 줄이고 설정 오류를 약 75%까지 줄일 수 있습니다.
많은 산업에서 이미 AI와 컴퓨팅 비전을 사용하여 품질을 확인하고 있습니다. 생성형 AI는 품질 보증을 위해 검토하는 이미지의 충실도를 향상시킬 수 있습니다. 완화 전략을 통해 결함을 식별하고 요약하면 전반적인 1차 통과 품질을 개선하는 데 도움이 되며 다른 방법에 비해 품질 오류 감지율을 80% 높일 수 있습니다. 작업자가 제조 설정을 신속하게 조정하여 품질 문제를 제거할 수 있도록 지원하면 후속 품질 문제 발생 건수를 크게 줄이고 처리량을 개선하며 시장 평판을 높일 수 있습니다.
규제 벌금은 농담이 아니며 매년 제조업체에 수백만 달러의 비용이 발생할 수 있습니다. 또한 더 많은 국가에서 규제 기관을 만들고 규제를 시행함에 따라 글로벌 기업은 끊임없이 변화하는 복잡한 환경에 직면하고 있습니다. 현재 프로세스와 정책을 규제 데이터베이스와 비교하여 필요한 업데이트가 있는지 확인하는 기능은 규정 준수율을 높이고, 벌금을 줄이며, 요건을 놓쳐 공개적으로 곤란을 겪을 가능성을 방지할 수 있습니다. 생성형 AI는 최종 사용자를 지원하기 위해 규제 기관에 대한 실시간 텍스트 및 음성 쿼리 액세스를 사용하여 벌금을 25% 절감하고 규정 준수를 60% 개선할 수 있습니다.
지금이 바로 생성형 AI 활용을 극대화할 때입니다. IBM Consulting의 전문가들이 비즈니스 전반에 걸쳐 최첨단 AI 솔루션과 자동화를 빠르고 확실하게 설계하고 확장할 수 있도록 도와드립니다.
IBM과 함께하는 웨비나에 참여하여 산업 전반의 사례, 사용 사례, IBM의 자체 성공 사례를 살펴보며 에이전틱 AI 이니셔티브를 통해 ROI를 실현하는 방법을 알아보세요.
IBM이 2025년 Gartner Magic Quadrant™ 데이터 과학 및 머신 러닝 플랫폼 부문에서 리더로 선정된 이유를 알아보세요.
조직이 서로 다른 파일럿을 통해 AI를 도입하는 것에서 AI를 사용하여 조직의 중심에서 혁신을 추진하는 것으로 전환하는 방법을 알아보세요.
IBM® Granite는 비즈니스에 맞게 맞춤화되고 AI 애플리케이션 확장에 최적화되었으며 개방적이고 성능이 뛰어나며 신뢰할 수 있는 AI 모델 제품군입니다. 언어, 코드, 시계열 및 가드레일 옵션을 살펴보세요.
IBM은 2,000개 조직을 대상으로 AI 이니셔티브에 대한 설문조사를 실시해 효과적인 전략과 효과적이지 못한 전략, 그리고 앞서나갈 수 있는 방법을 알아보았습니다.
다음 다섯 가지 사고 전환을 실행하여 불확실성을 극복하고 비즈니스 혁신을 촉진하며 에이전틱 AI를 통해 성장을 가속화하세요.
AI 빌더를 위한 차세대 엔터프라이즈 스튜디오인 IBM watsonx.ai로 생성형 AI, 파운데이션 모델 및 머신 러닝 기능을 학습, 검증, 조정 및 배포하세요. 적은 데이터로 짧은 시간 내에 AI 애플리케이션을 구축하세요.
업계 최고의 AI 전문성과 솔루션 포트폴리오를 보유한 IBM과 함께 AI를 비즈니스에 활용하세요.
IBM Consulting AI 서비스는 기업이 AI 활용 방식을 재구상하여 혁신을 달성하도록 지원합니다.
IBM Concert는 AI를 사용하여 운영에 관한 중요한 인사이트를 발견하고 개선을 위한 애플리케이션별 권장 사항을 제공합니다. Concert를 통해 비즈니스를 발전시키는 방법을 알아보세요.