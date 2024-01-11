제조업체가 생성형 AI의 이점을 극대화할 수 있도록 IBM이 지원하는 5가지 방법

규제 벌금은 농담이 아니며 매년 제조업체에 수백만 달러의 비용이 발생할 수 있습니다. 또한 더 많은 국가에서 규제 기관을 만들고 규제를 시행함에 따라 글로벌 기업은 끊임없이 변화하는 복잡한 환경에 직면하고 있습니다. 현재 프로세스와 정책을 규제 데이터베이스와 비교하여 필요한 업데이트가 있는지 확인하는 기능은 규정 준수율을 높이고, 벌금을 줄이며, 요건을 놓쳐 공개적으로 곤란을 겪을 가능성을 방지할 수 있습니다. 생성형 AI는 최종 사용자를 지원하기 위해 규제 기관에 대한 실시간 텍스트 및 음성 쿼리 액세스를 사용하여 벌금을 25% 절감하고 규정 준수를 60% 개선할 수 있습니다.

지금이 바로 생성형 AI 활용을 극대화할 때입니다. IBM Consulting의 전문가들이 비즈니스 전반에 걸쳐 최첨단 AI 솔루션과 자동화를 빠르고 확실하게 설계하고 확장할 수 있도록 도와드립니다. ​