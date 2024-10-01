조직이 생성형 AI와 같은 새로운 기술을 수용하려고 할 때 새로운 기술을 활용하여 가치를 창출하는 것을 핵심 목적으로 하는 팀을 구성하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. 혁신팀은 새로운 아이디어, 제품 및 프로세스의 개발을 주도하여 성장을 촉진하고 경쟁 우위를 확보합니다. 이러한 팀은 창의적인 문제 해결과 미래 추세에 집중함으로써, 기업이 관련성을 유지하고 변화하는 시장 상황에 적응할 수 있도록 지원합니다. 하지만 기업 혁신의 95% 이상이 실패합니다. 그렇다면 혁신팀을 성공으로 이끌려면 어떻게 해야 할까요?
혁신팀은 연구 개발, 교육 및 프로젝트 제공을 포함하여 여러 가지 고유한 목표를 달성해야 하기 때문에 기업 내에서 독특한 역할을 수행합니다. 새로운 것을 테스트할 수 있는 유연성과 함께, 성숙한 방식으로 영향력을 전달할 수 있어야 합니다. 독특한 팀 구조, 비즈니스와의 파트너십, 혁신에 특화된 프로세스라는 세 가지 기본 요소는 혁신을 위한 IBM Garage 방법론을 청사진으로 사용하여 혁신팀이 성공을 거두는 데 도움이 될 수 있습니다.
혁신팀은 변화하는 다양한 목표를 지원하도록 구성되는 경우가 많기 때문에, 유연하고 다양한 팀 구조가 필요합니다. 혁신팀은 각각 고유한 책임과 워크플로를 가진 R&D와 구현 기능을 모두 수행하는 임무를 맡는 경우가 많습니다. 이 접근 방식에는 다양한 목표를 위해 일하는 자체 지원팀이 있는 별개의 기능 그룹이 필요합니다.
이러한 고유한 구조를 통해 혁신팀은 새로운 아이디어를 동시에 탐색하고 이를 효과적으로 시장에 출시할 수 있습니다.
혁신팀은 두 가지 핵심 기능(실행 및 R&D) 외에도 비즈니스 측면과 긴밀히 협력하여 교육 및 활성화 노력에도 참여해야 합니다. 해커톤과 같은 예정된 이벤트와 교육 도구 제작은 혁신과 조직 변화의 문화를 조성하는 데 필수적입니다. 이러한 이니셔티브의 활성화가 관련성을 높이고 영향력을 발휘하려면 R&D 기능과 실행 기능 간의 조정과 함께 비즈니스 이해관계자와의 협업이 필요합니다. 혁신팀이 성장함에 따라 확장 가능한 구조와 프로세스의 필요성이 중요해지고 있으며, 이를 통해 팀의 탐색적 측면과 제공적 측면을 모두 효율성을 잃지 않고 확장할 수 있습니다. 이러한 이중 기능 접근 방식을 통해 혁신팀은 시장 수요와 내부 성장 기회에 지속적으로 대응할 수 있습니다.
사업부와 효과적으로 협력하려면 혁신팀과 같은 중앙 기능이 전략적 방향과 모범 사례를 설정하는 잘 정의된 운영 모델이 필요합니다. 이 모델은 비즈니스의 다른 부분이 확립된 지침을 준수하면서 독립적으로 운영할 수 있도록 지원합니다. 거버넌스는 표준을 설정하고, 조직 목표와의 연계를 보장하고, 부서 전반에 걸쳐 가치를 조율함으로써 이러한 협업에서 중요한 역할을 합니다. 거버넌스 또는 PMO 팀은 스테이지 게이트를 구현하여 진행 상황을 모니터링하고 위험을 관리하는 동시에 회사의 전략적 목표에 부합하는 이니셔티브에 리소스가 할당되도록 자금을 감독할 수 있습니다. 이렇게 구조적이면서도 유연한 접근 방식은 혁신을 촉진하고 효율성을 높이며 조직 전체에서 일관성을 유지합니다.
IBM Garage는 공동 생성, 공동 실행, 공동 협력의 세 단계가 구조화된 협업을 통해 혁신과 가치를 창출하는 방법을 보여줍니다. '우리의 방법' 섹션에서 IBM Garage 방법론을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요!
혁신팀에는 잠재적인 기회가 끝없이 쏟아지는 경우가 많기 때문에 업무 접수를 위한 프레임워크를 구축하는 것이 중요합니다. 이러한 구조화된 접근 방식을 통해 인바운드 요청을 효율적이고 효과적으로 관리할 수 있으므로, 팀은 변화하는 우선순위에 적응하는 데 필요한 유연성을 유지하면서 가장 유망한 이니셔티브에 집중할 수 있습니다.
접수 프로세스는 새로운 아이디어 제출, 티셔츠 크기 조정, 우선순위 지정, 제품 개발 및 시장 진출 활동을 포함하여 출시까지 다양한 부분을 처리할 수 있습니다. 이 프로세스는 제품, 법률, 마케팅 및 재무를 포함하여 회사 전체의 관련 기능 비즈니스 리더를 포괄하는 적절한 거버넌스 구조와 함께 진행되어야 합니다. 확인된 스테이지 게이트에서 관리 기관의 검토를 거쳐 향후 진행을 위한 승인을 받습니다. 혁신팀은 구조화된 방식으로 수요를 파악함으로써 R&D 팀과 실행 팀 간의 원활한 흐름을 보장하여 불일치의 위험을 최소화하고 성공적인 결과의 잠재력을 극대화할 수 있습니다. 이 프레임워크는 혁신팀이 회사의 전반적인 전략 및 목표에 부합하는 프로젝트의 우선순위를 지정할 수 있도록 하므로, 혁신팀이 비즈니스와의 접점의 폭이 넓다는 점을 고려할 때 특히 중요합니다.
빠르게 실패하고 빠르게 반복하는 것은 혁신 프로세스의 중요한 요소입니다. 위 이미지에서 알 수 있듯이 Garage 방법론은 가치를 제공하기 위해 빠르고 빈번한 반복에 의존합니다. 혁신팀은 개방적이고 정직한 커뮤니케이션을 장려하는 강력한 협업과 피드백의 문화를 조성해야 합니다. 이를 위해 리더는 다음과 같은 프로세스를 팀 내에서 표준으로 만들어야 합니다.
혁신팀은 심리적 안전과 피드백을 우선시함으로써, 실패를 시간이 지남에 따라 성장과 개선을 이끄는 귀중한 학습 경험으로 전환할 수 있습니다.
IBM Garage 프레임워크를 통해 기업은 혁신적인 아이디어를 생성하고 이러한 아이디어를 더 빠른 시간 내에 가치로 전환할 수 있는 관행과 기술을 고객에게 제공할 수 있습니다. IBM Garage는 고객이 10배 더 혁신적인 아이디어를 생성하고 67% 더 빠르게 성과를 달성할 수 있도록 지원했습니다. Garage 관행에 대해 자세히 알아보고 Garage가 어떻게 혁신을 촉진할 수 있는지 알아보세요.
