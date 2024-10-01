조직이 생성형 AI와 같은 새로운 기술을 수용하려고 할 때 새로운 기술을 활용하여 가치를 창출하는 것을 핵심 목적으로 하는 팀을 구성하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. 혁신팀은 새로운 아이디어, 제품 및 프로세스의 개발을 주도하여 성장을 촉진하고 경쟁 우위를 확보합니다. 이러한 팀은 창의적인 문제 해결과 미래 추세에 집중함으로써, 기업이 관련성을 유지하고 변화하는 시장 상황에 적응할 수 있도록 지원합니다. 하지만 기업 혁신의 95% 이상이 실패합니다. 그렇다면 혁신팀을 성공으로 이끌려면 어떻게 해야 할까요?

혁신팀은 연구 개발, 교육 및 프로젝트 제공을 포함하여 여러 가지 고유한 목표를 달성해야 하기 때문에 기업 내에서 독특한 역할을 수행합니다. 새로운 것을 테스트할 수 있는 유연성과 함께, 성숙한 방식으로 영향력을 전달할 수 있어야 합니다. 독특한 팀 구조, 비즈니스와의 파트너십, 혁신에 특화된 프로세스라는 세 가지 기본 요소는 혁신을 위한 IBM Garage 방법론을 청사진으로 사용하여 혁신팀이 성공을 거두는 데 도움이 될 수 있습니다.