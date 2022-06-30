올바른 데이터 전략을 수립하기 위한 5가지 권장 사항

저는 데이터 전략을 올바르게 수립할 때 확장성, 비용 효율성, 변화에 대한 유연성 등 성공적인 비즈니스 모델의 기본 원칙을 적용하고 이러한 개념을 기술, 프로세스 및 조직으로 확장하는 것을 좋아합니다. 이러한 요소가 부족한 데이터 전략을 사용하는 조직은 데이터의 잠재적 가치 중 일부만 포착하는 경우가 많으며, 큰 이점 없이 비용이 증가할 수도 있습니다.

데이터를 기업 자산으로 인식하거나 다기능 팀을 통해 데이터 기반 문화로 전환하는 것과 같은 전통적인 데이터 전략 고려 사항 외에도, 멀티 에브리씽 환경을 활용하는 데이터 전략을 위한 5가지 권장 사항을 소개합니다.

데이터 자산과 액셀러레이터에 최우선 순위 부여: 엔드투엔드 데이터 라이프사이클 전반에 걸쳐 진정한 표준화, 재사용, 이동성, 실행 속도 및 위험 감소를 가능하게 하는 데이터를 중심으로 프로세스와 문화를 개발합니다. 사용 사례 시작부터 자산의 개발, 배포, 운영 및 확장에 이르기까지, 완벽하게 운영되고 확장 가능한 솔루션을 구현할 수 있는 적절한 기술과 플랫폼으로 데이터 전략을 지원해야 합니다. 진정한 기업 중심 운영 모델 구축: 조직의 비즈니스 목표와 파트너십 에코시스템과 완전히 일치하는 올바른 운영 모델을 갖추는 것이 중요합니다. 이것은 조직의 강점과 약점에 대한 깊은 이해가 필요합니다. 모범 사례를 수용하되 학문적인 접근 방식은 피하세요. 크게 생각하되, 우선순위를 정하고 현실적이고 실행 가능한 계획을 수립하여 올바른 파트너십 모델을 구축하세요. 즉, 가능한 한 빨리 민첩한 기술을 채택하고 확장해야 합니다. 데이터 거버넌스의 범위와 접근 방식 재검토: 멀티 에브리씽 환경에서는 전사적 데이터 및 분석 라이프사이클 전반에서 데이터 품질, 메타데이터, 데이터 카탈로그 작성, 셀프 서비스 데이터 액세스, 보안 및 규정 준수를 관리하기 위해 데이터 거버넌스 기능, 프로세스 및 기술을 지속적으로 재검토해야 합니다. 데이터 거버넌스를 확장하여 투명성을 확보하고 편향을 제거하며 머신 러닝과 AI를 기반으로 하는 데이터와 인사이트에 대한 설명 가능성을 보장함으로써 데이터에 대한 신뢰를 강화할 수 있습니다. 기본을 잃지 않기: 비즈니스 결과를 개선하려면 지속 가능한 방식으로 데이터를 활용하고, 확장 가능하고 비용 효율적이며 적응 및 반복 가능한 프로젝트를 우선순위로 정하여 장단기 결과를 모두 제공하세요. 모든 경우에 데이터 전략은 비즈니스 목표 및 전략과 긴밀하게 연계되어야 하며, 견고하고 관리형 데이터 아키텍처를 기반으로 구축되어야 합니다. 방정식의 모든 함의를 고려하지 않고도 놀라운 결과를 보장하는 고급 분석 및 AI 사용 사례로 빠르게 뛰어들고 싶을 수도 있지만, IA 없이는 AI도 없다는 점을 기억하세요. "보여주고 말하기": 검증된 경험, 새로운 기술, 기존 자산을 최대한 활용하고 결과를 빠르게 보여주는 것을 잊지 마세요. 하이브리드 멀티클라우드 환경과 IBM® Garage와 같은 혁신적인 공동 생성 및 가속화 방법이 제공하는 능력을 통해 데이터 전략을 설계, 구현 및 발전시켜 비즈니스 성과를 지속적으로 달성할 수 있는 도구를 확보할 수 있습니다. 가시적인 성과를 보여주고, 도입을 촉진하고, 대규모로 운영함으로써 위험을 줄이고 오래 지속되는 데이터 기반 문화로의 여정을 가속화할 수 있습니다.

데이터 전략의 핵심 원칙은 그대로 유지되지만, 새로운 데이터 및 분석 환경에서는 '방법'이 크게 바뀌었고, 가장 성공적인 조직은 데이터 전략을 재검토할 때 변화에 가장 잘 적응하는 조직입니다. 오늘날 데이터 패브릭과 데이터 메시와 같은 접근 방식과 아키텍처 패턴은 하이브리드 멀티클라우드와 같은 기술 및 플랫폼을 활성화함으로써 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 미래를 내다보면서 새로운 멀티 에브리씽 환경에서 제시된 기회를 기반으로 데이터 전략을 재검토하고 변화에 대비하세요.

