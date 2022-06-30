올바른 데이터 전략을 수립하기 위한 5가지 권장 사항

데이터로 무엇을 할 수 있고 무엇을 해야 하는지, 이러한 목표를 달성하는 방법, 데이터 전략이 비즈니스 목표와 일치하는지 확인하는 방법에 대해 다시금 관심을 갖고 있습니다. 기술, 클라우드, 분석의 놀라운 발전과 이것이 데이터 사용에 미치는 의미는 빠르게 변화하기 때문에 데이터 전략 및 관련 프로세스를 자주 재검토하지 않으면 뒤처지기 쉽습니다.
멀티 클라우드와 멀티 데이터에서 멀티 프로세스, 멀티 테크놀로지에 이르기까지, 우리는 멀티 에브리씽 환경에 살고 있습니다. 다행히 오늘날의 데이터 관리 접근 방식은 위치나 데이터 패턴과 같은 기존의 제약에 의해 제한되지 않습니다. 올바른 데이터 전략과 아키텍처를 통해 사용자는 온프레미스, 퍼블릭 클라우드 또는 엣지 등 다양한 위치에서 셀프서비스 방식으로 다양한 유형의 데이터에 액세스할 수 있습니다. 머신 러닝, 인공 지능 또는 IoT와 같은 기술을 통해 얻은 인사이트는 특히 조직의 프로세스와 워크플로에 접목할 때 더욱 정교하고 가치 있는 정보를 얻을 수 있습니다.
지난 몇 년 동안 에코시스템이 변화하면서 데이터를 기반으로 결과를 개선할 수 있는 기회가 증가함에 따라 몇 가지 주요 기여 요인이 데이터 전략에 대한 사고 방식에 큰 변화를 가져왔습니다.
저는 데이터 전략을 올바르게 수립할 때 확장성, 비용 효율성, 변화에 대한 유연성 등 성공적인 비즈니스 모델의 기본 원칙을 적용하고 이러한 개념을 기술, 프로세스 및 조직으로 확장하는 것을 좋아합니다. 이러한 요소가 부족한 데이터 전략을 사용하는 조직은 데이터의 잠재적 가치 중 일부만 포착하는 경우가 많으며, 큰 이점 없이 비용이 증가할 수도 있습니다.
데이터를 기업 자산으로 인식하거나 다기능 팀을 통해 데이터 기반 문화로 전환하는 것과 같은 전통적인 데이터 전략 고려 사항 외에도, 멀티 에브리씽 환경을 활용하는 데이터 전략을 위한 5가지 권장 사항을 소개합니다.
데이터 전략의 핵심 원칙은 그대로 유지되지만, 새로운 데이터 및 분석 환경에서는 '방법'이 크게 바뀌었고, 가장 성공적인 조직은 데이터 전략을 재검토할 때 변화에 가장 잘 적응하는 조직입니다. 오늘날 데이터 패브릭과 데이터 메시와 같은 접근 방식과 아키텍처 패턴은 하이브리드 멀티클라우드와 같은 기술 및 플랫폼을 활성화함으로써 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 미래를 내다보면서 새로운 멀티 에브리씽 환경에서 제시된 기회를 기반으로 데이터 전략을 재검토하고 변화에 대비하세요.
