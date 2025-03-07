정부 기관이 AI를 구현하는 데 도움이 되는 5가지 질문

민간 부문의 발자취를 따라 연방 정부도 인공 지능(AI)의 혁신적인 힘을 수용하기 시작했습니다. 2023년 12월 기준, 미국 회계감사원(GAO)은 20개 연방 기관에서 현재 또는 계획 중인 약 1,200개의 AI 사용 사례를 보고했습니다.



미국 예산관리국의 AI 인텔리전스 실무 커뮤니티는 이미 100개 이상의 연방, 주, 지방 정부 기관에 걸쳐 12,000명의 회원을 확보하고 있습니다.

AI가 자리를 잡아감에 따라 IBM은 연방 정부와의 깊은 경험을 바탕으로 기관이 이 새로운 기술을 구현하는 방법을 이해할 수 있도록 지속적으로 지원하고 있습니다. 이러한 AI 노력의 근간에는 AWS 기술 스택을 기반으로 구축된 혁신적인 AI 솔루션을 제공할 수 있는 Amazon Web Services(AWS)와의 파트너십이 있습니다.

IBM과 AWS는 연방 기관이 AI 구현의 복잡성을 탐색하고 개념 증명(POC)부터 완전한 운영 시스템에 이르기까지 기회 영역을 파악하는 동시에 엄격한 보안 및 데이터 거버넌스 요건을 준수할 수 있도록 지원하고 있습니다.



연방 기관이 AI를 구현할 때 다음 5가지 주요 질문을 참고할 수 있습니다.