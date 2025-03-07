정부 기관이 AI를 구현하는 데 도움이 되는 5가지 질문

민간 부문의 발자취를 따라 연방 정부도 인공 지능(AI)의 혁신적인 힘을 수용하기 시작했습니다. 2023년 12월 기준, 미국 회계감사원(GAO)은 20개 연방 기관에서 현재 또는 계획 중인 약 1,200개의 AI 사용 사례를 보고했습니다.
미국 예산관리국의 AI 인텔리전스 실무 커뮤니티는 이미 100개 이상의 연방, 주, 지방 정부 기관에 걸쳐 12,000명의 회원을 확보하고 있습니다.
AI가 자리를 잡아감에 따라 IBM은 연방 정부와의 깊은 경험을 바탕으로 기관이 이 새로운 기술을 구현하는 방법을 이해할 수 있도록 지속적으로 지원하고 있습니다. 이러한 AI 노력의 근간에는 AWS 기술 스택을 기반으로 구축된 혁신적인 AI 솔루션을 제공할 수 있는 Amazon Web Services(AWS)와의 파트너십이 있습니다.
IBM과 AWS는 연방 기관이 AI 구현의 복잡성을 탐색하고 개념 증명(POC)부터 완전한 운영 시스템에 이르기까지 기회 영역을 파악하는 동시에 엄격한 보안 및 데이터 거버넌스 요건을 준수할 수 있도록 지원하고 있습니다.
연방 기관이 AI를 구현할 때 다음 5가지 주요 질문을 참고할 수 있습니다.
업계 뉴스레터
가장 중요하고 흥미로운 AI 뉴스에 대한 선별된 인사이트를 확인하세요. 주간 Think 뉴스레터를 구독하세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독은 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
많은 정부 기관은 AI를 적용할 때 상당히 신중한 접근 방식을 취하는 경우가 많습니다. 새로운 기술을 구현하는 데 위험이 없는 것은 아니며, AI는 보호 장치가 필요한 강력한 도구입니다.
의사 결정 프로세스를 가속화하기 위해 정보를 종합하는 데 중점을 둔 백엔드 프로세스부터 시작하는 것이 좋습니다. 첫 번째 단계로 IBM은 조직에서 가장 큰 백로그가 있는 워크플로를 찾도록 기관을 안내합니다. 미션 크리티컬 업무의 가장 큰 장애물이 무엇인가요? 그 부분이 AI로 시작하기에 좋은 경우가 많습니다.
거기서부터 IBM은 핵심 비즈니스 프로세스를 파악하고 워크플로를 획기적으로 간소화할 수 있는 AI 솔루션을 개발합니다.
정부 기관이 AI를 도입한 짧은 기간 동안 이미 뚜렷한 사용 사례가 등장했습니다. 프로세스를 간소화하고자 하는 정부 기관이라면 고려해야 할 4가지 강력한 AI 사용 사례를 소개합니다.
POC를 추구하고 AI 기술을 실험하는 데 개방적인 태도를 취하는 것은 좋은 시작이지만, 많은 기관이 이 단계에서 노력이 지체되는 경우가 많습니다. 이는 이미 일상 업무에서 AI의 잠재력을 확인한 직원들에게 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
IBM은 종합적인 로드맵을 개발하여 기관이 파일럿 단계를 넘어설 수 있도록 지원합니다. 이러한 로드맵에는 필요한 기술 스택(인프라 및 타사 소프트웨어 포함), 비용 추정치, 확장 배포를 위한 획득 지침이 포함됩니다.
또한 IBM은 운영 책임, AI 모델 지원, 지속적인 모니터링 및 유지보수, 모델 편차를 해결하기 위한 전략 등 최종 운영 모델을 결정하기 위해 기관과 협력합니다.
공공 기관의 경우 보안이 가장 중요합니다. 다행히 AWS는 AI 제품에 보안 가드레일을 구축합니다. 예를 들어, 생성형 AI 애플리케이션을 구축하는 데 사용되는 Bedrock은 고객 데이터를 모델 학습에 절대 사용하지 않습니다.
대신 개별 기관은 자체 데이터를 사용하여 모델을 학습시켜 기관 고유의 데이터와 모델을 안전하게 제어합니다. IBM은 AWS 리소스를 사용하여 데이터 보안 위험을 최소화하는 동시에 기관이 규정 준수 요구 사항을 효율적으로 충족할 수 있도록 지원합니다.
IBM과 AWS의 파트너십은 FedRAMP를 준수하고 높은 수준의 공동 승인 위원회 임시 운영 권한(JAB P-ATO)과 다중 기관 승인(A-ATO)을 제공하는 AWS GovCloud의 규정 준수 및 보안 이점을 활용합니다. 또한 GovCloud 내에서 더 엄격한 데이터 보존 요건을 지원합니다.
안전한 AI 구현을 위해서는 데이터 품질을 유지하는 것이 중요합니다. IBM InfoSphere Information Server for Data Quality는 특히 기관의 전사적 자원 관리 시스템 내에서 데이터를 정리하고 분류하는 데 NLP를 사용합니다.
IBM과 파트너십을 맺은 기관은 다양한 성숙도 수준에 맞는 3가지 AWS 생성형 AI 기술 스택을 이용할 수 있습니다.
또한 IBM은 처리를 위해 AWS의 GP2 노드를 사용하는 IBM watsonx AI 및 데이터 플랫폼도 제공합니다. watsonx 플랫폼은 AWS에서 완전 관리형 솔루션으로 프로비저닝할 수 있으며 다음과 같은 구성 요소를 포함합니다.
IBM과 AWS와의 긴밀한 협력을 통해 얻을 수 있는 이점 중 하나는 기관이 watsonx를 통해 IBM Db2, AWS S3 및 Aurora 데이터베이스를 비롯한 데이터 소스를 결합할 수 있다는 것입니다. 기관은 다양한 소스의 데이터에 액세스하면 추가 비용과 복잡성 없이 더 빠르게 인사이트를 얻을 수 있습니다.
IBM Db2는 AWS를 통해 관리형 서비스로도 제공됩니다. 기관은 가속화된 컴퓨팅 인스턴스를 위한 AWS의 Nvidia GPU에 액세스하여 Db2를 사용해 자체 LLM을 학습하고 배포할 수 있습니다.
IBM의 관점 읽기: 정부가 책임감 있게 생성형 AI를 배포하기 위한 5가지 핵심 영역 - IBM 블로그
오랫동안 정부 기관에 서비스를 제공해 온 IBM Consulting은 AWS 생성형 AI 역량 인증을 획득하여 연방 정부 전문성을 더욱 강화했습니다. IBM은 AWS와 협력하여 정부의 일반적인 과제를 해결하기 위한 혁신적인 AI 기반 솔루션을 개발하여 기관이 안전하고 효율적으로 임무를 완수할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이러한 사전 예방적 솔루션은 기관의 미래를 대비하는 동시에 더 빠르고 더 나은 대민 서비스를 가능하게 합니다.
IBM은 2,000개 조직을 대상으로 AI 이니셔티브에 대한 설문조사를 실시하여 효과적인 전략과 효과적이지 못한 전략, 그리고 앞서나갈 수 있는 방법을 알아보았습니다.
AI 투자에 대해 더 나은 수익을 얻고 싶으신가요? 주요 영역에서 차세대 AI를 확장하여 최고의 인재들이 혁신적인 새 솔루션을 구축하고 제공하도록 지원함으로써 변화를 주도하는 방법을 알아보세요.
AI 빌더를 위한 차세대 엔터프라이즈 스튜디오인 IBM watsonx.ai로 생성형 AI, 파운데이션 모델 및 머신 러닝 기능을 학습, 검증, 조정 및 배포하세요. 적은 데이터로 짧은 시간 내에 AI 애플리케이션을 구축하세요.
업계 최고의 AI 전문성과 솔루션 포트폴리오를 보유한 IBM과 함께 AI를 비즈니스에 활용하세요.
AI 추가를 통해 중요한 워크플로와 운영을 혁신함으로써 경험, 실시간 의사 결정 및 비즈니스 가치를 극대화합니다.
AI 개발 라이프사이클 전반에 걸친 기능에 원스톱으로 액세스하세요. 사용자 친화적인 인터페이스, 워크플로, 업계 표준 API 및 SDK에 대한 액세스를 통해 강력한 AI 솔루션을 제작할 수 있습니다.