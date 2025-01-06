오늘날의 조직은 애플리케이션에 압도당하고 있습니다. 수백 개, 때로는 수천 개의 단절된 도구로 인해 데이터 사일로는 귀중한 정보를 가두고 비즈니스를 추진하는 데 필요한 인사이트로부터 팀을 고립시키고 있습니다.
2028년까지 전 세계적으로 약 10억 개의 새로운 논리적 애플리케이션이 생성될 것으로 추정됨에 따라, 서로 다른 시스템에서 데이터를 효과적으로 관리하는 것이 시급한 과제가 되었습니다. 중요한 정보가 개별 애플리케이션 내에 잠겨 있으면 해당 정보를 활용할 수 있는 다른 팀이 해당 정보에 액세스할 수 없게 됩니다.
오늘날 애플리케이션당 평균 종속성이 500개 이상인 것으로 추정됩니다. 새로운 기업들이 14.6%의 연평균 성장률로 개발 도구 시장에 진입하고 있습니다 %. 애플리케이션의 증가로 인해 조직 전반에 걸쳐 데이터가 파편화되고 있으며, 조직은 이러한 격차를 효과적으로 해소하기 위해 실행 가능한 전략이 필요합니다.
오늘날 조직은 고유한 요구 사항을 해결하기 위해 더 많은 클라우드, SaaS 및 맞춤형 애플리케이션을 채택하고 있습니다. 중앙 집중식 IT 환경이었던 것이 이제는 부서, 지역, 팀을 아우르는 방대한 에코시스템으로 발전했습니다.
연구에 따르면 조직은 평균 130개 이상의 애플리케이션을 사용하며 대기업의 경우 이 수가 1,000개를 초과할 수 있습니다. 이러한 애플리케이션 성장으로 인해 복잡성이 가중되어 데이터 관리 및 접근성이 점점 더 어려워지고 있습니다.
애플리케이션이 많아지면 복잡성도 증가합니다. 데이터 사일로는 애플리케이션이 독립적으로 작동할 때 생성되어 필수 정보에 대한 액세스를 차단하고 협업을 방해합니다. 이러한 단편화는 데이터 관리를 복잡하게 만들 뿐만 아니라 귀중한 인사이트가 아직 개발되지 않은 상태로 남아 있기 때문에 의사 결정에 방해를 줍니다.
실제로 IDC가 2023년 6월에 작성한 블로그 게시물에 따르면, 33%의 경영진이 수신한 데이터를 제대로 활용하지 못하는 경우가 많다고 인정했습니다. 이는 데이터 사일로의 실제 비용을 강조합니다. 중요한 정보를 수집했지만 액세스할 수 없거나 통합이 제대로 이루어지지 않거나 관리가 부담스러워 조치를 취하지 못하는 것입니다. 이러한 분열의 몇 가지 도전 과제는 다음과 같습니다.
여러 지역 시장에서 재고를 관리하는 글로벌 소매 회사로 상상해 보세요. 지역마다 재고, 판매 및 고객 주문을 추적하는 데 다른 애플리케이션을 사용합니다. 이러한 시스템은 전 세계적으로 연결되지 않아 서로 통신할 수 없고, 이로 인해 데이터 사일로가 생성됩니다. 이 회사의 구체적인 과제는 다음과 같습니다.
이러한 전략을 구현하면 조직에서 데이터 사일로를 효과적으로 연결하는 동시에 애플리케이션 확장의 복잡성을 더 잘 관리할 수 있습니다.
1. 애플리케이션 관리 중앙 집중화
중앙 집중식 관리 접근 방식을 사용하면 최신 IT 및 비즈니스 리더가 애플리케이션 포트폴리오 전반에서 효율성, 보안 및 제어를 유지할 수 있습니다. 이를 통해 기업은 애플리케이션, 사용량 및 관리하는 데이터에 대한 명확하고 구조화된 뷰를 확보하여 비즈니스 민첩성을 높일 수 있습니다. 중앙 집중식 관리 방식에는 다음이 포함됩니다.
2. 애플리케이션 간 데이터 상호 운용성 보호
데이터 사일로를 줄이고 접근성을 개선하려면 시스템이 원활하게 통신해야 합니다. 이를 통해 기업은 분석 결과를 개선하고, 전략적 계획을 추진하고, 운영 효율성을 높이고, 위험 및 규정 준수를 쉽게 관리할 수 있습니다. 시스템 통신 솔루션에는 다음이 포함됩니다.
3. 데이터 거버넌스 프레임워크 구축
조직 조정 및 기술 인프라를 갖춘 강력한 데이터 거버넌스 전략은 기업 전체에서 일관성을 유지하고 데이터 품질을 보호합니다. 이 전략의 요소는 다음과 같습니다.
4. AI 및 자동화 활용
AI와 자동화는 데이터 접근을 간소화하여 효율성과 부서 간 협업을 개선할 수 있습니다. 솔루션에는 다음이 포함됩니다.
5. 협업 문화 조성
기술적 솔루션도 필수적이지만, 애플리케이션 증가를 관리하면서 사일로를 허물기 위해서는 협업 문화가 매우 중요합니다. 협업 문화를 구축하면 기술, 사람 및 프로세스를 결합하여 데이터 품질, 데이터 연결 및 데이터 기반 전략 계획을 개선합니다. 다음을 통해 협업을 향상시키세요.
모범 사례를 통해 애플리케이션 증가와 데이터 사일로의 문제를 완화할 수 있지만, 조직은 이러한 복잡성을 대규모로 관리할 수 있는 고급 도구가 필요합니다. IBM Concert는 성능 및 상황을 포함한 애플리케이션에 대한 중앙 집중식 보기를 제공합니다.
또한 종속성을 매핑하고 취약성, 규정 준수 및 인증서에 대한 인사이트를 통합합니다. IBM Concert는 AI 기반 인사이트, 워크플로우, 실시간 사용자 지정 대시보드, 자동화된 수정 및 모범 사례와 비교하여 상태를 측정하기 위한 지표를 통해 조직이 운영을 간소화하고 보안을 강화하며 부서 전반에서 효과적인 협업을 추진할 수 있도록 지원합니다.
애플리케이션 에코시스템이 확장됨에 따라 데이터 사일로 및 애플리케이션 스프롤 관리에 따르는 문제도 커집니다. 이러한 모범 사례를 구현하고 IBM Concert와 같은 혁신적인 도구를 활용하여 조직은 보다 통합되고 효율적이며 안전한 환경을 조성할 수 있습니다.
