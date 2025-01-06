오늘날의 조직은 애플리케이션에 압도당하고 있습니다. 수백 개, 때로는 수천 개의 단절된 도구로 인해 데이터 사일로는 귀중한 정보를 가두고 비즈니스를 추진하는 데 필요한 인사이트로부터 팀을 고립시키고 있습니다.

2028년까지 전 세계적으로 약 10억 개의 새로운 논리적 애플리케이션이 생성될 것으로 추정됨에 따라, 서로 다른 시스템에서 데이터를 효과적으로 관리하는 것이 시급한 과제가 되었습니다. 중요한 정보가 개별 애플리케이션 내에 잠겨 있으면 해당 정보를 활용할 수 있는 다른 팀이 해당 정보에 액세스할 수 없게 됩니다.

오늘날 애플리케이션당 평균 종속성이 500개 이상인 것으로 추정됩니다. 새로운 기업들이 14.6%의 연평균 성장률로 개발 도구 시장에 진입하고 있습니다 %. 애플리케이션의 증가로 인해 조직 전반에 걸쳐 데이터가 파편화되고 있으며, 조직은 이러한 격차를 효과적으로 해소하기 위해 실행 가능한 전략이 필요합니다.