애플리케이션 성장 관리 및 데이터 사일로 해소를 위한 5가지 모범 사례

빅 데이터 센터에서 노트북으로 작업하는 남성 IT 엔지니어

오늘날의 조직은 애플리케이션에 압도당하고 있습니다. 수백 개, 때로는 수천 개의 단절된 도구로 인해 데이터 사일로는 귀중한 정보를 가두고 비즈니스를 추진하는 데 필요한 인사이트로부터 팀을 고립시키고 있습니다.

2028년까지 전 세계적으로 약 10억 개의 새로운 논리적 애플리케이션이 생성될 것으로 추정됨에 따라, 서로 다른 시스템에서 데이터를 효과적으로 관리하는 것이 시급한 과제가 되었습니다. 중요한 정보가 개별 애플리케이션 내에 잠겨 있으면 해당 정보를 활용할 수 있는 다른 팀이 해당 정보에 액세스할 수 없게 됩니다.

오늘날 애플리케이션당 평균 종속성이 500개 이상인 것으로 추정됩니다. 새로운 기업들이 14.6%의 연평균 성장률로 개발 도구 시장에 진입하고 있습니다 %. 애플리케이션의 증가로 인해 조직 전반에 걸쳐 데이터가 파편화되고 있으며, 조직은 이러한 격차를 효과적으로 해소하기 위해 실행 가능한 전략이 필요합니다.

끊임없이 확장되는 애플리케이션 에코시스템

오늘날 조직은 고유한 요구 사항을 해결하기 위해 더 많은 클라우드, SaaS 및 맞춤형 애플리케이션을 채택하고 있습니다. 중앙 집중식 IT 환경이었던 것이 이제는 부서, 지역, 팀을 아우르는 방대한 에코시스템으로 발전했습니다.

연구에 따르면 조직은 평균 130개 이상의 애플리케이션을 사용하며 대기업의 경우 이 수가 1,000개를 초과할 수 있습니다. 이러한 애플리케이션 성장으로 인해 복잡성이 가중되어 데이터 관리 및 접근성이 점점 더 어려워지고 있습니다.

애플리케이션 개발

시작하기: 클라우드에서 기업용 애플리케이션 개발

이 영상에서 Peter Haumer 박사는 IBM Z Open Editor, IBM Wazi 및 Zowe 등 다양한 구성 요소와 사례를 시연하며 오늘날 하이브리드 클라우드에서의 최신 기업용 애플리케이션 개발이 어떤 모습인지 설명합니다. 
클라우드 애플리케이션 개발 살펴보기

애플리케이션 성장으로 인한 데이터 사일로

애플리케이션이 많아지면 복잡성도 증가합니다. 데이터 사일로는 애플리케이션이 독립적으로 작동할 때 생성되어 필수 정보에 대한 액세스를 차단하고 협업을 방해합니다. 이러한 단편화는 데이터 관리를 복잡하게 만들 뿐만 아니라 귀중한 인사이트가 아직 개발되지 않은 상태로 남아 있기 때문에 의사 결정에 방해를 줍니다.

실제로 IDC가 2023년 6월에 작성한 블로그 게시물에 따르면, 33%의 경영진이 수신한 데이터를 제대로 활용하지 못하는 경우가 많다고 인정했습니다. 이는 데이터 사일로의 실제 비용을 강조합니다. 중요한 정보를 수집했지만 액세스할 수 없거나 통합이 제대로 이루어지지 않거나 관리가 부담스러워 조치를 취하지 못하는 것입니다. 이러한 분열의 몇 가지 도전 과제는 다음과 같습니다.

  • 탈중앙화: 조직이 모놀리식 아키텍처에서 마이크로서비스 아키텍처로 전환함에 따라 독립적으로 운영되는 애플리케이션의 수가 증가하고 있습니다. 이러한 탈중앙화된 에코시스템은 데이터를 단편화하여 관리와 접근성을 모두 복잡하게 만듭니다.
  • 섀도우 IT: 직원들은 IT 감독 없이 자체 도구를 채택하는 경우가 많습니다. 이로 인해 관리되지 않는 애플리케이션이 조직 표준을 준수하지 않아 데이터가 격리되고 모니터링되지 않는 경우가 많습니다.
  • 비효율성: 팀은 여러 시스템에서 데이터를 수동으로 수집하는 데 시간을 낭비하고 이러한 수동 프로세스로 인해 인적 오류 요소가 발생하여 부정확한 결과를 초래할 수 있습니다.
  • 잘못된 의사 결정: 불완전한 데이터는 통찰력을 놓치고 전략적 선택을 제한합니다.
  • 보안 위험: 사일로화된 데이터는 일관된 보안 조치를 시행하기 어렵게 만들어 취약성을 증가시킵니다.

실제 데이터 사일로: 어려운 시나리오

여러 지역 시장에서 재고를 관리하는 글로벌 소매 회사로 상상해 보세요. 지역마다 재고, 판매 및 고객 주문을 추적하는 데 다른 애플리케이션을 사용합니다. 이러한 시스템은 전 세계적으로 연결되지 않아 서로 통신할 수 없고, 이로 인해 데이터 사일로가 생성됩니다. 이 회사의 구체적인 과제는 다음과 같습니다.

  • 비효율성: 본사의 운영 팀은 다양한 지역 애플리케이션의 데이터를 수동으로 수집하고 통합하는 데 매일 몇 시간을 소비합니다. 이로 인해 어떤 제품을 재입고해야 할지, 어떤 시장을 옮겨야 할지에 대한 중요한 결정이 지연됩니다.
  • 잘못된 의사 결정: 데이터에 대한 통합된 관점이 없으면 회사 경영진이 불완전하거나 지연된 의사결정을 내리게 되고, 이로 인해 일부 지역에서는 재고가 부족해지고 다른 지역에서는 과잉 재고가 발생합니다. 이러한 잘못된 관리는 매출과 고객 만족도에 직접적인 영향을 미칩니다.
  • 보안 위험: 각 지역에서는 독립적인 시스템을 사용하기 때문에 일관되지 않은 보안 프로토콜을 적용합니다. 이는 특히 표준이 덜 엄격한 지역에서 잠재적인 데이터 침해의 문을 열어 국제 데이터 보호법을 준수하지 않을 수 있는 취약성을 초래할 수 있습니다.

애플리케이션 성장 관리 및 데이터 사일로 해소를 위한 5가지 모범 사례

이러한 전략을 구현하면 조직에서 데이터 사일로를 효과적으로 연결하는 동시에 애플리케이션 확장의 복잡성을 더 잘 관리할 수 있습니다.

1. 애플리케이션 관리 중앙 집중화

중앙 집중식 관리 접근 방식을 사용하면 최신 IT 및 비즈니스 리더가 애플리케이션 포트폴리오 전반에서 효율성, 보안 및 제어를 유지할 수 있습니다. 이를 통해 기업은 애플리케이션, 사용량 및 관리하는 데이터에 대한 명확하고 구조화된 뷰를 확보하여 비즈니스 민첩성을 높일 수 있습니다. 중앙 집중식 관리 방식에는 다음이 포함됩니다.

  • 애플리케이션 재고: 각 애플리케이션의 소유권, 종속성 매핑, 라이선스 관리, 사용량 및 목적을 추적하는 포괄적인 애플리케이션 레지스트리를 만듭니다. 이를 통해 모든 애플리케이션이 전략적 목표에 연결되고 연결될 수 있습니다. 모든 정보가 한곳에 모아지면 분석을 실행하여 애플리케이션 포트폴리오 전반에 걸쳐 비즈니스 가치 조정, 성능 벤치마킹, 비용 할당, 사용 지표 및 추세에 대한 인사이트를 도출할 수 있습니다.
  • 실시간 대시보드: 원활한 데이터 흐름을 가능하게 하는 이벤트 중심 아키텍처를 통해 모니터링 및 알림을 위한 실시간 대시보드를 설정합니다. 이를 통해 모든 애플리케이션 지표에 대한 신뢰할 수 있는 단일 소스를 생성하는 동시에 기업에 리소스 활용, 비용 관리 및 통합 성능을 추적할 수 있는 방법을 제공합니다. 그러면 이해관계자는 데이터 기반 의사 결정을 신속하게 내리는 데 필요한 인사이트를 확보할 수 있습니다.
  • 표준화된 워크플로: 워크플로의 자동화는 수동 프로세스를 효율적인 시간 및 비용 절감 워크플로로 이동시킵니다. 자동화된 배포 프로세스, 승인 흐름, 통합된 CI/CD 파이프라인 및 변화 관리 시스템을 사용하여 모든 정보를 한 곳에 보관합니다.
  • 통합 보안 관리: 통합 보안 정책을 통해 중앙 집중식 액세스 관리를 위한 통합 보안 제어를 개발합니다. 이를 통해 IT 전문가는 보안 관행을 모니터링하고 자동화된 규정 준수 검사를 생성하며 취약성을 관리할 수 있습니다. 기업은 규정 준수 모니터링, 감사 추적 유지보수 및 인시던트 관리를 통해 앞서 나가고 효율적으로 위험을 관리하여 사후 대응이 아닌 선제적으로 대응할 수 있습니다.

 

2. 애플리케이션 간 데이터 상호 운용성 보호

데이터 사일로를 줄이고 접근성을 개선하려면 시스템이 원활하게 통신해야 합니다. 이를 통해 기업은 분석 결과를 개선하고, 전략적 계획을 추진하고, 운영 효율성을 높이고, 위험 및 규정 준수를 쉽게 관리할 수 있습니다.  시스템 통신 솔루션에는 다음이 포함됩니다.

  • 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API): 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스를 사용하면 애플리케이션이 데이터를 직접 교환할 수 있으므로 격리 및 수동 데이터 처리가 줄어듭니다. API 우선 접근 방식을 채택하면 기술 선택의 유연성을 높이고 통합 복잡성을 줄이며 애플리케이션 상호 운용성을 개선하고 개발자 생산성을 높이면서 애플리케이션 성장을 관리하는 데 도움이 됩니다.
  • 표준화된 데이터 모델: 표준화된 데이터 모델을 사용하면 유지보수 비용과 데이터 통합 비용이 줄어들고 수동 작업이 줄어들어 조직 전체의 효율성이 향상됩니다. 또한 더 빠른 시장 확장과 신제품 개발을 통해 전략적 성장을 지원하는 동시에 데이터 과학 및 AI 이니셔티브를 통해 혁신을 가속화합니다.
  • 미들웨어 또는 AI 기반 솔루션: 미들웨어와 AI 도구는 변환 계층 역할을 하여 분산된 애플리케이션에서 데이터 형식을 표준화하고 변환하여 시스템 간 통신을 원활하게 합니다.

 

3. 데이터 거버넌스 프레임워크 구축

조직 조정 및 기술 인프라를 갖춘 강력한 데이터 거버넌스 전략은 기업 전체에서 일관성을 유지하고 데이터 품질을 보호합니다. 이 전략의 요소는 다음과 같습니다.

  • 데이터 정책 및 표준: 보안, 개인 정보 보호, 사용 및 액세스를 포함한 시스템 전반의 호환성을 강화하기 위해 조직 전체의 데이터 표준을 수립합니다. 표준화된 데이터는 데이터 일관성, 완전성 및 정확성을 통해 데이터 공유, 신뢰 및 접근성을 향상시켜 데이터를 신뢰할 수 있도록 합니다.  이를 통해 조직은 오류와 비효율성을 줄이는 정확한 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
  • 마스터 데이터 관리(MDM): MDM을 사용하여 신뢰할 수 있는 단일 소스를 생성하여 부서에 일관된 데이터 관리를 제공합니다. 이를 통해 데이터 정확성을 높이고, 데이터 중복성을 줄이며, 데이터 기반 인사이트를 강화하고, 애플리케이션 전반에서 일관된 데이터를 생성할 수 있는 프레임워크를 제공합니다.
  • 통합: 포트폴리오 전반의 데이터 거버넌스 프레임워크가 비즈니스 전략, 위험 관리 및 IT 거버넌스와 일치하는지 확인합니다. 이를 통해 중복 워크플로를 줄이고 최소한의 비용으로 규정 준수를 촉진할 수 있습니다.

 

4. AI 및 자동화 활용

AI와 자동화는 데이터 접근을 간소화하여 효율성과 부서 간 협업을 개선할 수 있습니다. 솔루션에는 다음이 포함됩니다.

  • AI 기반 인사이트: AI는 애플리케이션 전반의 트렌드와 패턴을 식별하여 실행 가능한 인사이트를 제공하고 인간 팀이 놓칠 수 있는 숨겨진 관계를 식별할 수 있습니다. 이를 통해 팀은 운영 효율성을 개선하고 애플리케이션 환경 전반에서 모범 사례를 충족하는 인사이트를 도출하여 선제적으로 대응할 수 있습니다.
  • 자동화: 자동화는 데이터 수집 및 처리에 대한 수동 개입을 줄여 귀중한 리소스를 절약하고 적시에 정보에 액세스할 수 있도록 합니다. 기업은 AI를 사용하여 사일로화된 데이터 간의 연결을 분류하고 제안함으로써 메타데이터 관리를 자동화함으로써 데이터 리니지를 추적하여 사용량, 종속성 및 출처를 식별함으로써 데이터의 검색 가능성과 접근성을 높일 수 있습니다.
  • 실시간 데이터 동기화: 시스템과 도구 전반에서 데이터에 액세스하는 동안 지연 시간을 줄이려면 AI를 통합하여 데이터와 애플리케이션 간의 변경 사항을 감지하고 우선순위를 지정합니다. 이 프로세스를 통해 중요한 업데이트가 먼저 전파됩니다. 실시간 데이터 분석 및 동기화를 통해 팀은 기업 전반의 최신 데이터를 기반으로 의사 결정을 통해 변화에 신속하게 대응할 수 있으므로 비즈니스 민첩성이 향상됩니다.
  • 데이터 페더레이션: 데이터를 물리적으로 이동하지 않고 데이터 가상화 계층을 생성하여 데이터를 소스에 둡니다. AI가 자주 액세스하는 데이터를 지능적으로 캐시하고 쿼리 성능을 최적화할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 데이터 소스에 대한 통합 보기를 제공하고 기존 데이터 통합과 관련된 지연 시간과 비용을 줄일 수 있습니다.
  • AI 통합: 자연어 처리와 생성형 AI를 사용하여 지식 격차를 해소합니다. 이를 통해 기술 전문가가 아닌 직원도 질문하고 실행 가능한 인사이트를 검색하여 정보에 입각한 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있습니다. AI 통합을 사용하여 시스템 간 데이터 사일로를 연결하고 실시간 데이터 매핑, 자동화된 메타데이터 관리, 셀프 서비스 분석, 거버넌스 및 규정 준수 규정 요구 사항을 생성하는 데이터 문화를 구축하세요. 이러한 통합을 통해 조직은 성장을 위한 주요 기회를 확보하고 수동 병목 현상을 줄여 의사 결정과 경쟁력을 유지할 수 있습니다.

 

5. 협업 문화 조성

기술적 솔루션도 필수적이지만, 애플리케이션 증가를 관리하면서 사일로를 허물기 위해서는 협업 문화가 매우 중요합니다. 협업 문화를 구축하면 기술, 사람 및 프로세스를 결합하여 데이터 품질, 데이터 연결 및 데이터 기반 전략 계획을 개선합니다. 다음을 통해 협업을 향상시키세요.

  • 교차 기능 팀: 서로 다른 부서의 팀이 데이터 관련 프로젝트에서 함께 작업하도록 장려하여 정보와 혁신에 대한 공유된 접근 방식을 촉진하세요. 모든 이해관계자가 비즈니스 인사이트에 액세스할 수 있도록 하고, 데이터와 조직의 사일로를 모두 허물기 위해 부서 간 조정을 장려합니다.
  • 투명한 데이터 공유: 경영진은 IT 팀과 비즈니스 팀 간의 열린 커뮤니케이션을 장려하여 데이터가 자유롭게 흐르고 모든 사람이 필요한 정보에 액세스할 수 있도록 해야 합니다.

IBM® Concert로 다음 단계로 나아가기

모범 사례를 통해 애플리케이션 증가와 데이터 사일로의 문제를 완화할 수 있지만, 조직은 이러한 복잡성을 대규모로 관리할 수 있는 고급 도구가 필요합니다. IBM Concert는 성능 및 상황을 포함한 애플리케이션에 대한 중앙 집중식 보기를 제공합니다.

또한 종속성을 매핑하고 취약성, 규정 준수 및 인증서에 대한 인사이트를 통합합니다. IBM Concert는 AI 기반 인사이트, 워크플로우, 실시간 사용자 지정 대시보드, 자동화된 수정 및 모범 사례와 비교하여 상태를 측정하기 위한 지표를 통해 조직이 운영을 간소화하고 보안을 강화하며 부서 전반에서 효과적인 협업을 추진할 수 있도록 지원합니다.

애플리케이션 에코시스템이 확장됨에 따라 데이터 사일로 및 애플리케이션 스프롤 관리에 따르는 문제도 커집니다. 이러한 모범 사례를 구현하고 IBM Concert와 같은 혁신적인 도구를 활용하여 조직은 보다 통합되고 효율적이며 안전한 환경을 조성할 수 있습니다.

IBM Concert의 30일 무료 평가판을 사용하여 데이터 사일로를 없애고 더 연결된 미래를 구축하세요.

관련 솔루션
IBM Concert

생성형 AI 기반 자동화 플랫폼인 IBM Concert를 활용해 애플리케이션 관리를 간소화하고, 실행 가능한 AI 인사이트를 확보할 수 있습니다.

 IBM Concert 살펴보기
애플리케이션 성능 관리 소프트웨어 및 솔루션

풀스택 관측 가능성을 자동화된 애플리케이션 자원 관리와 연결하여 성능 문제가 고객 경험에 영향을 미치기 전에 해결합니다.

 애플리케이션 성능 관리 솔루션 살펴보기
하이브리드 클라우드를 위한 애플리케이션 관리 서비스

IBM Consulting이 제공하는 혁신적인 서비스로 복잡한 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경을 효과적으로 관리해 보세요.

 애플리케이션 관리 서비스 살펴보기
다음 단계 안내

IBM Concert는 AI를 사용하여 운영에 관한 중요한 인사이트를 발견하고 개선을 위한 애플리케이션별 권장 사항을 제공합니다. Concert를 통해 비즈니스를 발전시키는 방법을 알아보세요.

 Concert 살펴보기 셀프 가이드 투어