현대 비즈니스의 미래를 형성하는 3가지 규칙

고객과 직원의 기대치가 높아지는 것은 새로운 현상이 아닙니다. 새로운 기대치로 인해 기업은 항상 새로운 과제를 혁신하고 해결하는 동시에 성장과 가속화를 위한 새로운 기회를 창출해야 했습니다. 그러나 오늘날의 환경은 다르며, 우리는 팬데믹이 그 영향을 더욱 확대시킨 갈림길에 서 있습니다. 과거로 돌아가길 기대하며 버티고 있는 기업에게는 더 이상 여지가 없습니다.

그러나 미래를 내다보고 도전을 수용하며 진정한 변화를 위해 노력하는 기업들은 경쟁에서 계속해서 차별화되는 기업들입니다. 이러한 기업이 오늘날의 현대 기업으로 부상하고 있으며, 가장 가치 있는 고객, 충성도 높은 직원, 헌신적인 파트너를 유치하는 데 가장 유리한 위치에 서게 될 것입니다.

우선 순위의 변화, 끊임없이 변화하는 시장 상황, 새로운 비즈니스 모델과 같은 새로운 비즈니스 역학 관계는 IBM이 매년 발표하는 Salesforce 현황 보고서를 재구성하고 확장할 수 있는 기회를 제공했습니다. 올해로 10번째를 맞이하는 이번 보고서에서는 전 세계 최고 경영진이 Salesforce를 바라보는 시각과 확장되는 포트폴리오, 그리고 현대적인 비즈니스 리더십 접근 방식을 지원하는 방법에 대한 인사이트를 공유합니다.

'Salesforce 현황' 살펴보기: 2021~2022년 비즈니스의 미래

아래에서 비즈니스의 미래를 형성하는 세 가지 새로운 규칙, 즉 경쟁 우위를 창출하고 전 세계 고객과 직원의 참여를 유도하는 규칙에 대한 요약을 공유해 드렸습니다. 이 요약이 도움이 되셨기를 바라며, 보고서 전문을 읽어보시고 IBM의 연구와 전문가 의견 및 지침을 자세히 살펴보시기 바랍니다.