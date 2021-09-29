현대 비즈니스의 미래를 형성하는 3가지 규칙

고객과 직원의 기대치가 높아지는 것은 새로운 현상이 아닙니다. 새로운 기대치로 인해 기업은 항상 새로운 과제를 혁신하고 해결하는 동시에 성장과 가속화를 위한 새로운 기회를 창출해야 했습니다. 그러나 오늘날의 환경은 다르며, 우리는 팬데믹이 그 영향을 더욱 확대시킨 갈림길에 서 있습니다. 과거로 돌아가길 기대하며 버티고 있는 기업에게는 더 이상 여지가 없습니다.
그러나 미래를 내다보고 도전을 수용하며 진정한 변화를 위해 노력하는 기업들은 경쟁에서 계속해서 차별화되는 기업들입니다. 이러한 기업이 오늘날의 현대 기업으로 부상하고 있으며, 가장 가치 있는 고객, 충성도 높은 직원, 헌신적인 파트너를 유치하는 데 가장 유리한 위치에 서게 될 것입니다.
우선 순위의 변화, 끊임없이 변화하는 시장 상황, 새로운 비즈니스 모델과 같은 새로운 비즈니스 역학 관계는 IBM이 매년 발표하는 Salesforce 현황 보고서를 재구성하고 확장할 수 있는 기회를 제공했습니다. 올해로 10번째를 맞이하는 이번 보고서에서는 전 세계 최고 경영진이 Salesforce를 바라보는 시각과 확장되는 포트폴리오, 그리고 현대적인 비즈니스 리더십 접근 방식을 지원하는 방법에 대한 인사이트를 공유합니다.
'Salesforce 현황' 살펴보기: 2021~2022년 비즈니스의 미래
아래에서 비즈니스의 미래를 형성하는 세 가지 새로운 규칙, 즉 경쟁 우위를 창출하고 전 세계 고객과 직원의 참여를 유도하는 규칙에 대한 요약을 공유해 드렸습니다. 이 요약이 도움이 되셨기를 바라며, 보고서 전문을 읽어보시고 IBM의 연구와 전문가 의견 및 지침을 자세히 살펴보시기 바랍니다.
현대적인 업무 방식은 문화 조성, 연결성 증진 방법, 정책, 기술, 세계적 수준의 인재 육성 등 여러 영역으로 구성됩니다. 오늘날 직원들은 서로 소통하고 정보를 공유하며 연결과 협업을 구축하는 새로운 기술을 통해 기존과는 다른 방식으로 일하고 있습니다. 기술에 능숙하고 유연한 디지털 인력을 구축하는 것은 2022년 이후에도 기업의 가장 중요한 과제이자 기회가 될 것입니다. 비즈니스 리더는 더 스마트하고 직관적인 시스템을 설계하여 인재 전략과 직원 지원 노력을 확대하기 위해 Salesforce 및 Slack과 같은 클라우드 포트폴리오를 수용해야 합니다.
Slack은 직원들이 업무 외부에서 소통하는 방식과 유사한 대화 방식으로 직원들의 참여를 유도하고 피드백을 요청할 수 있는 새로운 기회를 제공합니다. IBM은 이러한 대화형 협업형 플랫폼에 투자하는 것이 미래 인력의 중요한 흐름이며, 기업들이 역동적이고 다양한 인력을 유치, 유지, 역량 강화하는 데 큰 영향을 미칠 것이라고 믿습니다. 이는 비즈니스, 직원, 고객을 가장 중요한 정보와 경험과 연결해 줄 것입니다.
고객 채널에 대한 AI 투자는 계속되고 있으며, 직원 협업 및 개인화에 대한 투자도 늘고 있습니다.AI와 자동화에 대한 향후 가장 빠른 성장 분야는 협업 분야로, 81% 증가할 것으로 예상됩니다.
– Salesforce 현황: 비즈니스의 미래 설문조사, 2021
일반적인 의미의 워크플로는 프로세스입니다. 이는 단순히 비즈니스에서 업무가 처리되는 방식입니다. 하지만 지능형 워크플로는 예측 가능하고, 자동화되어 있으며, 민첩하고 투명합니다. 그리고 비즈니스가 확장될수록 더욱 지능적으로 변합니다. 현대의 기업은 종합적인 관점에서 전체 프로세스를 엔드투엔드로 평가하고, 마찰 지점을 파악하며, 비즈니스 인텔리전스와 AI를 전략적으로 적용하여 전사적으로 원활하고 유연한 경험을 창출해야 합니다.
IBM이 함께 일하는 많은 비즈니스 리더들은 기술이 접목된 워크플로에 가장 큰 관심을 표명하는데, 이는 향후 몇 년 동안 가장 중요한 경쟁 우위 중 하나라고 생각하기 때문입니다. Salesforce와 같이 강력하고 광범위한 플랫폼에서 지능형 워크플로에 투자하면 고객과 직원에게 의미 있고 지속적인 가치와 향상된 경험을 제공할 수 있습니다.
Salesforce는 단순한 CRM이 아니라 핵심 비즈니스 프로세스와 연결되어 광범위한 혁신을 가능하게 하는 플랫폼입니다. 응답자의 80%는 Salesforce가 AI 및 자동화를 제공하는 데 중요하다고 생각합니다.
– Salesforce 현황: 비즈니스의 미래 설문조사, 2021년
비즈니스의 미래는 고객을 위해 최대의 가치를 창출하는 기술, 아이디어, 역량이 결합한 동심원 커뮤니티의 고유한 가치에 달려 있습니다. 이러한 커뮤니티가 연결되면 에코시스템이 확장되고 고객 가치가 증가합니다. Salesforce는 이 법칙의 훌륭한 예이며 Trailhead, AppExchange 및 광범위한 파트너 네트워크가 모두 협력하여 고객을 위한 점진적인 가치를 창출합니다.
팬데믹 기간 동안 하룻밤 사이에 디지털화할 수밖에 없었던 정부, 의료 서비스 제공업체, 소매업체, 그리고 국민, 환자, 고객에게 서비스를 제공할 수 있는 새로운 방법을 찾고 있었고 지금도 계속 찾고 있는 기업들은 Salesforce 에코시스템에 의존하고 새로운 파트너십과 비즈니스 모델을 수용한 많은 사례가 있습니다. 혁신, 속도, 유연성에 대한 비즈니스 요구사항이 끊임없이 진화함에 따라 현대의 기업은 가치 기반 경험을 제공하기 위해 커뮤니티와 에코시스템 역량에 계속 의존할 것입니다.
시장의 혼란으로 인해 기업이 적응해야 하는 상황에서 많은 기업이 Salesforce 플랫폼에 의존하고 있습니다. 최고 경영진 10명 중 8명은 Salesforce가 비즈니스 모델을 혁신한다고 생각하며, 그 중 절반은 이것이 필수적이라고 생각합니다.
– Salesforce 현황: 비즈니스의 미래 설문 조사, 2021년
