AI에 적합한 인프라 지원이 필수적인 3가지 이유

생성형 AI의 도입은 더 이상 미래의 추측이 아닙니다. 이 솔루션이 제공하는 방대한 잠재력을 바탕으로 기업들은 이미 운영을 간소화하고 생산성을 높이며 이러한 혜택을 고객에게 전달하기 위해 이 솔루션을 최대한 활용하고 있습니다.

이러한 변화에는 새로운 도전과제가 수반됩니다. 고객이 온프레미스에 AI를 구현하기 시작할 때 가장 먼저 해야 할 일은 데이터 센터가 준비되어 있는지 평가하는 것입니다. 즉, IT 인프라 업그레이드에는 적절한 전력 및 냉각, 대용량 데이터를 처리할 수 있는 네트워크 준비, 인프라 용량 최적화 및 확장, 확장성을 지원하는 동시에 보호 조치를 구현해야 합니다. Oxford Economics와 공동으로 34개 국가, 26개 산업 분야의 리더 2,500명을 대상으로 설문조사를 실시한 IBM 기업가치연구소(IBV)의 보고서에 따르면, 43%의 최고 기술 경영진은 지난 6개월 동안 생성형 AI로 인해 기술 인프라에 대한 우려가 증가했으며, 현재 기술 확장을 위한 업그레이드에 집중하고 있다고 답했습니다.

조직에서는 규정 준수, 윤리적 고려 사항 및 보안 위협을 해결하는 동시에 효율적인 운영, 최소한의 다운타임, IT 요구 사항에 대한 신속한 대응을 보장하는 구현 전략이 필요합니다. 이러한 기술 발전의 이점을 활용하려면 사내 AI 전문 지식과 기본 인프라의 전체 수명 주기를 관리할 수 있는 역량을 갖춘 핵심 파트너를 확보하는 것이 중요합니다.

IBM Technology Lifecycle Services(TLS)는 배포부터 폐기까지 인프라 지원 및 서비스를 위한 포괄적인 솔루션 제품군을 제공하여 조직이 가용성과 복원력으로 IT 인프라를 최적화할 수 있도록 지원합니다. IBM TLS는 글로벌 공급망 및 물류 프레임워크를 사용하여 IBM 제품 및 다양한 OEM(Original Equipment Manufacturer)에 대한 고강도 AI 워크로드의 요구를 대규모로 충족하여 데이터 센터를 AI 지원으로 업그레이드할 수 있도록 지원합니다. 다음은 데이터 센터가 AI 워크로드를 실행할 때 직면할 수 있는 몇 가지 주요 문제와 IBM TLS가 이를 해결하는 방법입니다.