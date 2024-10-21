AI에 적합한 인프라 지원이 필수적인 3가지 이유

생성형 AI의 도입은 더 이상 미래의 추측이 아닙니다. 이 솔루션이 제공하는 방대한 잠재력을 바탕으로 기업들은 이미 운영을 간소화하고 생산성을 높이며 이러한 혜택을 고객에게 전달하기 위해 이 솔루션을 최대한 활용하고 있습니다.
이러한 변화에는 새로운 도전과제가 수반됩니다. 고객이 온프레미스에 AI를 구현하기 시작할 때 가장 먼저 해야 할 일은 데이터 센터가 준비되어 있는지 평가하는 것입니다. 즉, IT 인프라 업그레이드에는 적절한 전력 및 냉각, 대용량 데이터를 처리할 수 있는 네트워크 준비, 인프라 용량 최적화 및 확장, 확장성을 지원하는 동시에 보호 조치를 구현해야 합니다. Oxford Economics와 공동으로 34개 국가, 26개 산업 분야의 리더 2,500명을 대상으로 설문조사를 실시한 IBM 기업가치연구소(IBV)의 보고서에 따르면, 43%의 최고 기술 경영진은 지난 6개월 동안 생성형 AI로 인해 기술 인프라에 대한 우려가 증가했으며, 현재 기술 확장을 위한 업그레이드에 집중하고 있다고 답했습니다.
조직에서는 규정 준수, 윤리적 고려 사항 및 보안 위협을 해결하는 동시에 효율적인 운영, 최소한의 다운타임, IT 요구 사항에 대한 신속한 대응을 보장하는 구현 전략이 필요합니다. 이러한 기술 발전의 이점을 활용하려면 사내 AI 전문 지식과 기본 인프라의 전체 수명 주기를 관리할 수 있는 역량을 갖춘 핵심 파트너를 확보하는 것이 중요합니다.
IBM Technology Lifecycle Services(TLS)는 배포부터 폐기까지 인프라 지원 및 서비스를 위한 포괄적인 솔루션 제품군을 제공하여 조직이 가용성과 복원력으로 IT 인프라를 최적화할 수 있도록 지원합니다. IBM TLS는 글로벌 공급망 및 물류 프레임워크를 사용하여 IBM 제품 및 다양한 OEM(Original Equipment Manufacturer)에 대한 고강도 AI 워크로드의 요구를 대규모로 충족하여 데이터 센터를 AI 지원으로 업그레이드할 수 있도록 지원합니다. 다음은 데이터 센터가 AI 워크로드를 실행할 때 직면할 수 있는 몇 가지 주요 문제와 IBM TLS가 이를 해결하는 방법입니다.
오늘날의 데이터 센터는 AI의 채택과 여러 공급업체의 기술에 대한 의존으로 인해 더욱 복잡해졌습니다. TechTarget Enterprise Strategy Group의 "진화하는 AI 인프라 환경 탐색" 보고서에 따르면 30%의 조직이 하이브리드 클라우드 환경에 AI를 배포할 것으로 예상하며, 이는 현대화된 인프라와 효과적인 연결의 필요성을 강조합니다.
운영 복원력을 유지하려면 최신 인프라와 사전 예방적 위험 관리가 필요하지만, 다양한 계약을 감독하고 문제를 해결하는 것은 IT 내부 직원에게 어렵고 비용이 많이 들 수 있습니다. IBM TLS는 IBM 제품(IBM® Z, Power, Storage 등)을 배포 및 지원할 뿐만 아니라, 새로운 AI 호환 다중 벤더 기술을 통합함으로써 클라이언트의 기존 기능을 강화합니다.
대규모 언어 모델은 상당한 리소스와 대규모 네트워크 클러스터 구성 내에서 병렬로 작동하는 여러 대의 컴퓨터를 필요로 합니다. 인프라의 중추인 이 네트워크는 GPU 통신, 스토리지 액세스 및 분산 AI 작업에 대한 특정 최적화를 통해 고대역폭, 저지연 및 확장가능한 아키텍처를 지원해야 합니다. IDC의 "AI View" 보고서에 따르면 이 네트워크는 생성형 AI 훈련에서 가장 큰 인프라 지출 항목으로서, 전체 지출 중 44%를 차지했습니다. IBM TLS는 전 세계의 전문 팀과 전략적 파트너십을 통해 복원력과 가용성 중심의 통합적이고 총체적인 접근 방식을 제공함으로써 고객을 위한 원스톱 제공자 겸 조달, 계획, 배포, 지원, 최적화 및 갱신에 관한 조언자의 역할을 하며, 데이터 센터의 인프라(서버, 네트워크, 스토리지 및 소프트웨어)를 활용하여 AI 지원 환경으로 원활하게 전환할 수 있도록 지원합니다.
AI가 데이터 센터를 점점 더 복잡하게 만드는 경우, 이러한 문제를 해결하려면 AI 자체를 사용하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 이러한 변화의 최전선에서 IBM TLS는 AI를 도구와 프로세스에 통합하여 상담원의 역량을 강화하고 고객 경험을 향상시킵니다. IBM TLS가 AI를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 IBM 인프라스트럭처용 TLS 지원 서비스 담당 부사장인 Bina Hallman의 글을 읽어보세요.
GPU, 네트워크 및 스토리지와 같은 복잡한 구성 요소에 의존하는 생성형 AI 시스템은 집중적인 워크로드로 인해 고장률이 높아질 수 있으며, 처리 및 공유되는 방대한 양의 데이터로 인해 취약성이 증가할 수도 있습니다. 예기치 않은 다운타임과 잠재적 데이터 유출은 기업에 큰 비용이 들지만, 선제적 지원은 문제 해결을 가속화하고 문제가 발생하기 전에 예측합니다.
IBM IBV의 설문조사 "생성형 AI에 대한 CEO 가이드: 플랫폼, 데이터 및 거버넌스"에 따르면, 대부분의 기업이 데이터 리니지 및 출처(61%)와 데이터 보안(57%)에 대한 우려가 생성형 AI 도입의 장벽이 될 것이라고 답했습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 IBM TLS는 3,000개 이상의 고객과 350만 개 IT 자산의 재고를 관리하여 150만 개 이상의 활성 보안 취약점을 식별하고 해결 권장 사항과 함께 경고하는 IBM® Support Insights와 같은 솔루션을 제공합니다. 이 접근 방식은 AI 인프라 무결성을 유지하고 가동 중단을 완화하며 만료된 계약으로 인한 문제를 지원하는 데 도움이 됩니다. 또한 IBM TLS는 고객이 레거시 자산에서 데이터를 지울 수 있도록 지원하고 미디어 삭제 서비스를 제공하여 삭제 작업이 미디어 삭제에 관한 미국 국립표준기술연구소(NIST) 지침을 준수하도록 지원합니다.
AI 통합의 증가로 인해 데이터 센터의 에너지 수요가 증가하면 전력 소비와 탄소 배출로 인한 운영 비용이 증가하여 지속가능성 목표를 저해할 수 있습니다. 지난 1월 국제에너지기구(IEA)가 발표한 바에 따르면, 전 세계 데이터센터 전력 소비량은 2022년 약 460TWh에서 2026년에는 1,000TWh 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다. AI 도입 시 지속가능성 목표를 간과해서는 안 되며, IBM TLS 포트폴리오는 워크로드 수요와 인프라 활용도를 평가하고 전력 소비와 탄소 발자국을 모니터링하여 고객이 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. IBM IT Sustainability Optimization Assessment는 선택된 '가정' 계획 시나리오를 실행하여 데이터 센터 최적화 가능성과 영향을 이해하는 IBM® Turbonomic 소프트웨어를 사용합니다. 평가 후 고객은 권장 조치, 예상 비용 절감, 예상 에너지 소비 및 탄소 발자국 개선이 포함된 상세한 보고서를 받게 되며, 이를 통해 AI 이니셔티브를 지속가능성 목표에 맞출 수 있습니다.
새로운 장애물이 발생할 때 잘 대비하고, 잠재적인 문제를 예측하고, 신뢰할 수 있고 경험이 풍부한 IT 지원 및 서비스 파트너와 협력하면 AI 도입과 지속적인 유지 관리의 성공에 영향을 미칠 수 있습니다. 수십 년 동안 IBM은 여러 공급업체 기술을 갖춘 완전한 AI 솔루션 스택을 지원하는 핵심 원칙을 따랐습니다. 고객이 여정의 어느 단계에 있든 IBM은 AI 기회, 맞춤형 제품 제공, 광범위한 컨설팅, 기술 수명 주기 서비스 및 광범위한 파트너 에코시스템과의 협업을 위한 인프라를 통해 전문 지식을 활용하여 조직을 지원할 수 있는 위치에 있습니다.
