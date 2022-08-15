신뢰할 수 있는 AI를 보장하기 위한 데이터 마이닝 프로세스의 3가지 새로운 단계

때때로 데이터 과학자로서 우리는 완벽한 모델을 구축하고자 하는 의지가 강해서 의도치 않게 인간의 편향성을 모델에 포함시킬 수 있습니다. 종종 편향이 학습 데이터를 통해 스며들어 증폭되어 모델에 포함되는 경우가 많습니다. 이러한 모델이 생산 주기에 접어들면 신용 점수에 대한 잘못된 예측이나 상황 검진과 같은 편향으로 인한 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 다양한 산업 분야에서 모델 공정성과 신뢰할 수 있는 AI에 대한 규제 요건은 편향된 모델이 생산 주기에 진입하는 것을 방지하는 것을 목표로 합니다.

책임감 있는 데이터 과학자가 되려면 모델 파이프라인을 구축할 때 고려해야 할 두 가지 주요 사항이 있습니다.

편향성: 다른 그룹(또는 인종, 성별 민족 등)의 사람들을 예측하는 모델이 정기적으로 나머지 그룹과 차별하는 것 불공정성: 가시성 없이 사람들의 재산이나 자유를 박탈하는 방식으로 예측하는 모델

편향성과 불공정성을 발견하고 정의하는 것은 쉽지 않습니다. 데이터 과학자가 발생할 수 있는 윤리적 문제를 반성하고 식별할 수 있도록 표준 프로세스에는 데이터 위험 평가, 모델 위험 평가 및 생산 모니터링이라는 3가지 추가 단계가 포함되어야 합니다.