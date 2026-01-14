2025년으로 인해 조직은 과대 광고에서 벗어나 생성형 AI 및 워크플로우가 진정으로 가치를 창출하는 영역에 대해 어려운 질문을 던져야 했습니다. 2026년은 엔터프라이즈 AI의 변곡점인 에이전틱 피벗입니다.
예상되는 수치는 상당합니다. Gartner에 따르면 2028년까지 생성형 AI 서비스와의 상호 작용의 40%가 작업 완료를 위해 행동 모델과 자율 에이전트를 사용할 예정입니다. 동시에 Deloitte는 올해 조직의 4분의 1만이 에이전틱 시스템을 시범 운영했으며, 이 수치는 2027년까지 두 배로 증가할 것으로 예상했습니다.
이러한 신호는 명확합니다. 비즈니스 전망에 따르면 많은 조직이 초기 단계에 머물러 있지만 에이전트 도입은 빠르게 이루어지고 AI 에이전트의 복잡성도 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 역학을 고려할 때 2026년은 조직이 에이전트 환경을 탐색하고 이러한 도구를 통해 지속적인 가치를 창출하고자 하는 흥미로운 해가 될 것입니다.
다음은 2026년에 책임감 있게 주도하고, 과감하게 혁신하며, 파일럿을 넘어 측정 가능한 영향력을 제공함으로써 에이전틱 AI를 체계적으로 운영하는 데 도움이 되는 네 가지 목표입니다.
개념 증명 단계는 끝났습니다. 2026년의 과제는 에이전트 AI의 작동 여부가 아니라 조직 전체에 대규모로 안정적으로 배포할 수 있는지 여부입니다. 점점 더 이는 다중 에이전트 시스템을 지원하기 위한 프로토콜을 구현하는 것을 의미합니다. 최근 가트너의 예측에 따르면, 2027년까지 에이전트 전문화로 인해 다중 에이전트 시스템의 70%가 집중된 역할을 하는 에이전트로 구성될 것입니다. 이렇게 상호 의존적인 에코시스템은 정확도가 향상되지만 새로운 문제를 야기합니다. 특히 복잡한 오류가 발생할 가능성이 증가합니다.
도달 방법:
에이전트 AI 시스템이 더욱 강력하고 정교해짐에 따라 지난 10년 간의 거버넌스 프레임워크는 더 이상 충분하지 않습니다. 2026년에는 관측 가능성만이 다가 아닙니다. 대규모 에이전트 자산을 안정적으로 오케스트레이트하려면 조직은 운영 인프라를 재구상해야 합니다.
도달 방법:
에이전틱 AI에 대한 신뢰를 구축하려면 엔드투엔드 위험 관리를 제공하는 책임 시스템을 구축해야 하며, 노이즈가 많은 원시 데이터에서 실행 가능한 실제 인사이트로 발전시켜야 합니다.
보안은 나중에 고려할 사항이 아닙니다: 에이전트 시스템에는 엔터프라이즈 보안이 필요합니다.
에이전틱 AI 시스템은 기존 사이버 보안 프레임워크가 해결할 수 없는 새로운 보안 문제를 안고 있습니다. 강력한 인증, 자격 증명 및 권한 부여 제어를 생성하여 엔터프라이즈급 보안의 우선 순위를 지정합니다.
도달 방법:
현명한 조직은 2026년 운영 보안 정책 및 제어를 강화함으로써 상당한 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.
모든 에이전틱 AI 프로그램은 확장하기 전에 명확한 KPI와 방어 가능한 ROI 모델을 탑재해야 합니다.
도달 방법:
혁신적 잠재력만으로 AI 투자가 정당화되는 시대는 가고 있습니다. Forrester에 따르면, 2027년까지 계획된 AI 지출 중 25%가 ROI 우려로 인해 연기될 것이라고 합니다.
2026년의 주요 AI 이니셔티브에는 특정 프레임워크 내에서 측정 가능한 영향을 미칠 수 있는 명확한 경로가 존재해야 합니다.
잘 정의된 에이전틱 AI 사용 사례로 시작하여 운영 효율성과 비즈니스 별로 고객 경험에 대한 KPI를 설정하세요. 배포 전에 성공 지표를 정의하고 비즈니스 결과를 특정 AI의 능력에 귀속시키는 추적 시스템을 구현하세요. 이러한 결과를 조직 전체에 보고하여 피드백 루프를 구축하십시오.
다음과 같은 주요 지표를 추적합니다.
가장 성공적인 AI 리더는 AI가 수행하는 역할뿐만 아니라 AI가 어떤 문제를 해결하고 얼마나 많은 가치를 창출하는지 명확하게 설명할 수 있는 사람입니다.
이 6가지 목표는 2026년의 할 일 목록 그 이상을 의미합니다. 종합적으로 말하자면, 이는 기업이 책임감 있게 행동하고 에이전틱 AI를 효과적으로 사용하기 위한 청사진입니다. 오케스트레이션, 거버넌스 및 측정을 마스터하는 리더는 2026년을 정의할 뿐만 아니라 AI의 향후 10년 궤적을 설정할 것입니다. 집중적으로 시작하고, 의도적으로 확장하고, 플랫폼처럼 관리하세요.
