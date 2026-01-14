2025년으로 인해 조직은 과대 광고에서 벗어나 생성형 AI 및 워크플로우가 진정으로 가치를 창출하는 영역에 대해 어려운 질문을 던져야 했습니다. 2026년은 엔터프라이즈 AI의 변곡점인 에이전틱 피벗입니다.

예상되는 수치는 상당합니다. Gartner에 따르면 2028년까지 생성형 AI 서비스와의 상호 작용의 40%가 작업 완료를 위해 행동 모델과 자율 에이전트를 사용할 예정입니다. 동시에 Deloitte는 올해 조직의 4분의 1만이 에이전틱 시스템을 시범 운영했으며, 이 수치는 2027년까지 두 배로 증가할 것으로 예상했습니다.

이러한 신호는 명확합니다. 비즈니스 전망에 따르면 많은 조직이 초기 단계에 머물러 있지만 에이전트 도입은 빠르게 이루어지고 AI 에이전트의 복잡성도 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 역학을 고려할 때 2026년은 조직이 에이전트 환경을 탐색하고 이러한 도구를 통해 지속적인 가치를 창출하고자 하는 흥미로운 해가 될 것입니다.

다음은 2026년에 책임감 있게 주도하고, 과감하게 혁신하며, 파일럿을 넘어 측정 가능한 영향력을 제공함으로써 에이전틱 AI를 체계적으로 운영하는 데 도움이 되는 네 가지 목표입니다.