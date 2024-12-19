2024년 요약: 주요 데이터 유출 사례 및 업계 동향

2025년을 앞둔 지금, 지난 한 해 사이버 보안 분야가 어떻게 발전했고 어떤 좌절을 겪었는지 돌아볼 시간입니다. 보안 기술이 많이 개선되고 새로운 사이버 보안 위협에 대한 인식이 높아졌지만, 2024년은 사이버 범죄자와의 지속적인 싸움이 아직 끝나지 않았다는 것을 상기시켜 주기도 했습니다.

올해의 5대 데이터 유출 사례와 업계 동향을 보면서, 각 사례에서 조직이 다음 해에 주목해야 할 요점을 정리했습니다.