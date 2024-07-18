인공 지능(AI)이 재무 계획 및 분석(FP&A) 작업 방식을 변화시킨다는 것은 비밀이 아닙니다. 이미 어느 정도 실현되고 있지만, 우리는 AI가 우리를 위해 할 수 있는 더 많은 일을 쉽게 상상할 수 있습니다.
대부분의 FP&A 전문가는 업무에 가치를 더할 수 있는 능력을 저하시키는 수작업에 집중되어 있습니다. 이로 인해 최고 재무 책임자와 비즈니스 리더는 종종 FP&A 팀의 투자 수익률에 불만을 품게 됩니다. 하지만 AI는 FP&A 전문가가 수행하는 업무의 질을 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
지난 몇 년 동안 AI의 발전은 엄청나게 빨라졌으며, FP&A 전문가들은 어떤 것이 가능한지조차 모를 수도 있습니다. 이제 사고를 확장하고 AI의 잠재적 활용을 극대화할 수 있는 방법을 고려해야 할 때입니다.
AI가 우리를 도울 수 있는 더 많은 방법을 구상하면서 저는 현재 FP&A 전문가들이 수행하는 실질적인 업무에 집중했습니다. 저는 또한 내년 안에 구현이 가능한 AI 기반 워크플로도 고려했습니다.
짧은 위시리스트는 아니지만, 우리 모두가 FP&A의 미래에 대해 기대하게 만드는 내용입니다. 오늘날 FP&A 전문가는 스프레드시트나 대시보드 업데이트의 수동 작업에 너무 많은 시간을 소비합니다. 이러한 기능을 구현하면 매달 며칠씩 손쉽게 시간을 확보하여 가치를 더하는 작업에 투자할 수 있습니다.
마지막으로, 새롭게 얻은 자유 시간을 활용하여 회사에서 올바른 전략적 선택을 이끌어내는 FP&A의 사명을 실현하세요. 전략 프로세스를 촉진하는 FP&A 팀을 보유한 기업은 몇 개나 될까요? 아직 하나도 만나지 못했습니다.
하지만 AI 기능이 추가되면 이는 곧 현실이 될 수 있습니다. 위시리스트에 있는 일부 능력이 어떻게 우리의 업무를 전략적 수준으로 끌어올릴 수 있는지 자세히 설명하겠습니다.
어디서부터 시작해야 할지 잘 모르겠다면 오늘 위시리스트에 있는 항목에 해당하는 구체적인 작업을 찾아보세요. 그런 다음 AI를 사용하여 아웃풋을 자동화하거나 확대하기 위해 회사 내에서 이미 사용할 수 있는 툴을 살펴보세요.
사용할 수 있는 툴이 없는 경우 동료들과 함께 가장 시급한 요구 사항을 파악하고 이를 경영진에게 제시하여 비즈니스 사례를 구축해야 합니다.
문제를 과도하게 생각하지 마세요. 지금 바로 일상 업무에 AI 도구를 구현해 보세요. 이를 바탕으로 FP&A에서 수행하는 업무를 향상하는 것이 중요합니다. 어디서부터 시작해야 할까요?
