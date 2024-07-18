태그
인공 지능(AI)이 재무 계획 및 분석(FP&A) 작업 방식을 변화시킨다는 것은 비밀이 아닙니다. 이미 어느 정도 실현되고 있지만, 우리는 AI가 우리를 위해 할 수 있는 더 많은 일을 쉽게 상상할 수 있습니다.

대부분의 FP&A 전문가는 업무에 가치를 더할 수 있는 능력을 저하시키는 수작업에 집중되어 있습니다. 이로 인해 최고 재무 책임자와 비즈니스 리더는 종종 FP&A 팀의 투자 수익률에 불만을 품게 됩니다. 하지만 AI는 FP&A 전문가가 수행하는 업무의 질을 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다.

지난 몇 년 동안 AI의 발전은 엄청나게 빨라졌으며, FP&A 전문가들은 어떤 것이 가능한지조차 모를 수도 있습니다. 이제 사고를 확장하고 AI의 잠재적 활용을 극대화할 수 있는 방법을 고려해야 할 때입니다.

AI가 우리를 도울 수 있는 더 많은 방법을 구상하면서 저는 현재 FP&A 전문가들이 수행하는 실질적인 업무에 집중했습니다. 저는 또한 내년 안에 구현이 가능한 AI 기반 워크플로도 고려했습니다.

AI가 수행할 수 있는 10가지 FP&A 작업

  1. 고급 재무 예측: 최신 데이터를 기반으로 예측을 실시간으로 지속적으로 업데이트할 수 있습니다. 여러 재무 시나리오를 자동으로 생성하고 다양한 조건에서 그 영향을 시뮬레이션합니다. 고급 알고리즘을 사용하여 수익, 비용 및 현금 흐름을 높은 정확도로 예측합니다.
  2. 자동화된 보고 및 시각화: 여러 소스에서 실시간으로 데이터를 가져와 보고서와 대시보드를 자동으로 생성하고 업데이트합니다. 보고서 내에서 맥락에 맞는 설명과 인사이트를 제공하여 주요 동인과 이상 징후를 강조합니다. 특정 비즈니스 요구 사항에 맞게 조정된 사용자 지정 지표와 시각화를 지원합니다.
  3. 자연어 상호 작용: 사용자가 자연어 쿼리 및 명령을 사용하는 금융 시스템과 상호 작용할 수 있으므로 원활한 데이터 검색 및 분석이 가능합니다. 핸즈프리 작동과 즉각적인 인사이트를 위한 음성 기반 인터페이스를 제공합니다. 자연어 생성을 촉진하여 복잡한 재무 데이터를 이해하기 쉬운 내러티브와 요약으로 변환합니다.
  4. 지능적인 예산 책정 및 계획: 실시간 성능 및 외부 요인에 따라 예산을 동적으로 조정합니다. 실제와 예산 간의 차이를 자동으로 식별하고 분석하여 편차에 대한 설명을 제공합니다. 재무 데이터 추세 및 예측을 기반으로 전략적 권장 사항을 제공합니다.
  5. 고급 위험 관리: AI 기반 위험 모델을 사용하여 잠재적 시장, 신용 및 운영 위험을 식별합니다. 잠재적인 재무 문제나 계획된 성능의 편차를 경고하는 조기 경고 시스템을 개발합니다. 자동화된 모니터링 및 보고를 통해 금융 규정을 준수할 수 있도록 지원합니다.
  6. 예측에서 이상 징후 감지: 과거 데이터와 실시간 입력을 모두 통합하는 고급 머신 러닝 모델을 사용하여 예측 정확도를 개선합니다. 재무 데이터의 이상 징후를 자동으로 감지하여 비정상적인 패턴이나 예상 행동에서 벗어난 경우 경고를 제공합니다. 감지된 이상 징후에 대한 자세한 설명과 잠재적 원인을 제공하여 수정 조치를 안내합니다.
  7. 협업적 재무 계획: 공유 플랫폼과 데이터 접근을 통해 FP&A 팀과 다른 부서 간의 협업을 촉진합니다. 재무 모델 및 데이터와 자연어 상호 작용을 지원합니다. AI 기반 어시스턴트를 구현하여 쿼리에 답변하고, 작업을 수행하고, 의사 결정 프로세스를 지원합니다.
  8. 지속적인 학습 및 개선: 새로운 데이터를 통해 지속적으로 학습하고 시간이 지남에 따라 개선되는 머신 러닝 모델을 개발합니다. 피드백 메커니즘을 통합하여 실제 결과를 기반으로 예측 및 분석을 개선합니다. 향후 의사 결정을 위해 과거 데이터와 인사이트를 캡처합니다.
  9. 전략적 시나리오 계획: 시장 동향과 경쟁 포지셔닝을 분석하여 전략적 계획을 지원합니다. AI 기반 분석을 사용하여 잠재적 투자와 그 재무적 영향을 평가합니다. AI 기반 추천을 기반으로 자산 및 프로젝트 포트폴리오를 최적화합니다.
  10. 재무 모델 설명: 가정, 계산 및 잠재적 영향을 포함하여 재무 모델에 대한 명확하고 상세한 설명을 자동으로 생성합니다. 시각화 및 시나리오 분석을 제공하여 입력의 변화가 결과에 어떤 영향을 미치는지 보여줍니다. 사용자가 모델 구성 요소를 자세히 살펴보고 예측 및 권장 사항의 근거를 이해할 수 있도록 하여 투명성을 보장합니다.

짧은 위시리스트는 아니지만, 우리 모두가 FP&A의 미래에 대해 기대하게 만드는 내용입니다. 오늘날 FP&A 전문가는 스프레드시트나 대시보드 업데이트의 수동 작업에 너무 많은 시간을 소비합니다. 이러한 기능을 구현하면 매달 며칠씩 손쉽게 시간을 확보하여 가치를 더하는 작업에 투자할 수 있습니다.

올바른 전략적 선택 유도

마지막으로, 새롭게 얻은 자유 시간을 활용하여 회사에서 올바른 전략적 선택을 이끌어내는 FP&A의 사명을 실현하세요. 전략 프로세스를 촉진하는 FP&A 팀을 보유한 기업은 몇 개나 될까요? 아직 하나도 만나지 못했습니다.

하지만 AI 기능이 추가되면 이는 곧 현실이 될 수 있습니다. 위시리스트에 있는 일부 능력이 어떻게 우리의 업무를 전략적 수준으로 끌어올릴 수 있는지 자세히 설명하겠습니다.

  • 전략적 시나리오 계획: 어떤 선택을 할 수 있는지 어떻게 알 수 있나요? 유용한 인사이트를 얻지 못하는 끝없는 탁상공론이 되기 쉽습니다. 분석에 AI를 사용하면 더 많은 작업을 더 빠르게 수행하고 사고를 비판적으로 고려할 수 있습니다. 이를 통해 FP&A는 단순히 수동적인 촉진자에서 벗어나 전략 테이블에 관련성 높은 선택과 인사이트를 제공할 수 있습니다.
  • 고급 예측: 올바른 전략적 선택을 하고 있는지 어떻게 알 수 있을까요? 답은 간단합니다. 알 수 없습니다. 그러나 선택 항목의 기준을 더 명확하게 할 수 있습니다. 바로 이런 경우에 고급 예측이 필요합니다. 사용 가능한 모든 내부 및 외부 정보를 고려하여 선택의 가능성이 가장 높은 결과를 예측할 수 있습니다. 예측이 전략적 포부와 일치한다면 아마도 올바른 선택일 것입니다.
  • 협업적 계획: 많은 전략이 불일치와 사일로 기반 사고로 인해 예상되는 재무 성과를 달성하지 못합니다. 전략에 협력적인 노력이 이루어지지 않았거나 전략이 사일로에서 이루어졌다면 올바른 선택을 실행하는 것은 어려운 일입니다. FP&A는 협업적 계획을 사용하여 전략적 진행 상황에 대한 부서 간 인식을 강조하고 주의가 필요한 부분을 강조할 수 있습니다.

어디서부터 시작해야 할지 잘 모르겠다면 오늘 위시리스트에 있는 항목에 해당하는 구체적인 작업을 찾아보세요. 그런 다음 AI를 사용하여 아웃풋을 자동화하거나 확대하기 위해 회사 내에서 이미 사용할 수 있는 툴을 살펴보세요.

사용할 수 있는 툴이 없는 경우 동료들과 함께 가장 시급한 요구 사항을 파악하고 이를 경영진에게 제시하여 비즈니스 사례를 구축해야 합니다.

또는 업무에 IBM® Planning Analytics를 무료로 사용해 볼 수도 있습니다. 이러한 도구가 자신에게 효과적이라면 다른 사람에게도 효과적일 수 있습니다.

문제를 과도하게 생각하지 마세요. 지금 바로 일상 업무에 AI 도구를 구현해 보세요. 이를 바탕으로 FP&A에서 수행하는 업무를 향상하는 것이 중요합니다. 어디서부터 시작해야 할까요?

 

작성자

Anders Liu-Lindberg

Partner and Chief Commercial Officer at the Business Partnering Institute
