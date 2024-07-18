인공 지능(AI)이 재무 계획 및 분석(FP&A) 작업 방식을 변화시킨다는 것은 비밀이 아닙니다. 이미 어느 정도 실현되고 있지만, 우리는 AI가 우리를 위해 할 수 있는 더 많은 일을 쉽게 상상할 수 있습니다.

대부분의 FP&A 전문가는 업무에 가치를 더할 수 있는 능력을 저하시키는 수작업에 집중되어 있습니다. 이로 인해 최고 재무 책임자와 비즈니스 리더는 종종 FP&A 팀의 투자 수익률에 불만을 품게 됩니다. 하지만 AI는 FP&A 전문가가 수행하는 업무의 질을 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다.

지난 몇 년 동안 AI의 발전은 엄청나게 빨라졌으며, FP&A 전문가들은 어떤 것이 가능한지조차 모를 수도 있습니다. 이제 사고를 확장하고 AI의 잠재적 활용을 극대화할 수 있는 방법을 고려해야 할 때입니다.

AI가 우리를 도울 수 있는 더 많은 방법을 구상하면서 저는 현재 FP&A 전문가들이 수행하는 실질적인 업무에 집중했습니다. 저는 또한 내년 안에 구현이 가능한 AI 기반 워크플로도 고려했습니다.