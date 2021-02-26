완벽한 애자일 스쿼드의 10가지 특징

잘 정립된 애자일 스쿼드는 조화를 이루며 끊임없이 반복하여 높은 가치를 창출하는 결과를 산출합니다. 이들은 꾸준한 속도를 유지하며 비즈니스 전략에 부합하는 고품질의 정량화 가능한 결과를 제공합니다. IBM® Garage 팀에서 일하면서 배운 것처럼, 팀이 이 정도의 효율성을 달성하려면 개성과 재능, 기술, 동반 성장 마인드를 갖춘 적절한 팀 구조가 필요합니다. 완벽한 애자일 스쿼드의 10가지 특성은 다음과 같습니다.
스쿼드가 화합을 이룰 때, 각 멤버의 웰빙은 스쿼드의 아웃풋만큼이나 중요합니다. 팀원들은 자신의 아웃풋을 자랑스럽게 생각하며, 시간이 지남에 따라 업무 관계가 우정으로 바뀌면서 그룹은 동료애를 키웁니다.
이러한 유대감이 핵심적이기 때문에 애자일 스쿼드를 유지하기 위해 할 수 있는 모든 일을 하는 것이 중요합니다. 그룹이 더 많은 도전과 성공을 함께 나눌 수록 이 유대감은 더 깊어지고 팀 효율성은 더 높아집니다. 관계를 구축하는 데는 시간이 걸리므로 팀의 변화를 최대한 최소화하는 것이 좋습니다.
스쿼드는 다양한 주제 전문가(SME)로 구성되지만, 스쿼드 리더는 변화의 주체입니다. 이 팀원은 린 스타트업, 린 사용자 경험(UX), Enterprise Design Thinking, 애자일, 그리고 DevOps 개념에 경험이 있어야 합니다.
가장 성공적인 스쿼드 리더는 기업 디자인 사고에 대한 경험이 있을 뿐만 아니라 실제로 공인된 코치입니다. 타고난 창의력을 발휘하는 이 코치들은 복잡한 워크숍을 진행하여 스쿼드가 틀에 박힌 사고에서 벗어나고 도전을 극복하도록 영감을 줍니다. 훌륭한 스쿼드 리더는 애자일 관행의 이점을 굳게 믿으며 애자일을 팀 문화의 기본 토대로 삼을 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.
애자일 팀의 또 다른 원동력은 아키텍트입니다. 아키텍트는 스쿼드가 스프린트의 주요 목표에 집중하도록 돕고, 세부 사항에서 길을 잃지 않도록 합니다. 아키텍트는 자신의 경험을 바탕으로 복잡한 솔루션을 각 팀원의 전문성을 바탕으로 단순화할 수 있습니다.
또한 아키텍트는 솔루션의 설계 및 구현을 관리하고 그 과정에서 발생하는 모든 기술적 위험이나 장애물을 처리합니다. 팀원 모두의 의견을 경청하는 동안 아키텍트는 기술적인 결정을 내릴 수 있는 권한을 가집니다. 스쿼드가 자신의 경험을 신뢰하는 것이 중요합니다.
UX가 사려 깊지 않고 실제 연구를 기반으로 하지 않는다면 제품은 결코 성공하지 못할 것입니다. 일부 제품에는 사용자 인터페이스가 없어 UX 디자이너가 필요하지 않다고 주장할 수 있지만, 이는 팀에 해를 끼치는 것입니다. 사용자가 있다면 UX 디자이너는 팀이 사용자의 요구 사항에 집중할 수 있도록 가치 있고 객관적인 관점을 더해 줍니다.
이 글에서 나머지 스쿼드 멤버에 대한 내용을 다루는 부분은 없지만, 이들은 스쿼드 리더와 아키텍트만큼 중요한 존재입니다. 스쿼드의 성공은 모든 사람의 기여와 어려움이 발생했을 때 돕고자 하는 노력에 달려 있습니다.
스쿼드의 나머지 특성은 개발 중인 제품에 따라 다릅니다. 기존 워크플로의 기술을 현대화하는 경우, 일상적인 프로세스를 최적화하여 최고의 성능을 보장하는 새로운 알고리즘을 만드는 것과는 다른 기술이 필요합니다. 따라서 다른 스쿼드 팀원들은 당면한 작업과 팀의 다른 구성원 모두에 대한 상호 보완적인 기술이 필요합니다.
애자일 팀에 필요한 기술들을 파악한 후에는 해당 기술들 내에서 적합한 인재를 선택해야 합니다. T자형 가술 모델에서 볼 수 있듯이 깊이와 넓이 모두 똑같이 중요합니다. 각 팀원은 다른 사람을 돕고 팀의 진행 상황을 추적할 수 있을 만큼 폭넓은 기술을 보유하고 있을 뿐만 아니라 SME로서 한 분야에 대한 심층적인 전문 지식을 활용해야 합니다.
그리고 다른 사람에게 의존하지 않고 모바일 및 웹 애플리케이션 솔루션을 처음부터 끝까지 개발할 수 있는 풀 스택 엔지니어가 있다고 해서 그 엔지니어의 기술을 그런 용도로 사용하는 것이 최선이라는 의미는 아닙니다. 깊이 있고 폭넓은 기술을 모두 갖춘 팀이 있다면 한 사람에게 너무 많은 업무량을 지우지 않고 스프린트에서 최대한의 성과를 내도록 업무를 적절히 위임할 수 있습니다.
스쿼드의 문화가 효율성과 생산성을 좌우합니다. 단순히 애자일, DevOps 또는 Enterprise Design Thinking을 연습하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 이러한 이념은 스쿼드의 일상적인 상호 작용에서 떼려야 뗄 수 없는 부분이 되어야 합니다. 팀은 애자일 및 DevOps 문화를 기반으로 의사 결정을 내릴 수 있는 더 큰 자율성과 권한을 얻습니다.
Enterprise Design Thinking을 통해 팀은 모든 팀원의 개방적이고 동등하게 가치 있는 커뮤니케이션을 강조하며, 프로토타이핑과 반복 작업을 통해 실패와 빠른 실패를 정상화합니다. 이 프로세스를 통해 창의적이고 독창적인 아이디어가 육성되고 가장 유망한 아이디어가 빛을 발할 수 있습니다. 그러나 이러한 문화는 주말 나들이, 캐주얼한 해피 아워, 매달 생일 축하 행사와 같은 습관을 포함하여 스쿼드의 기반이 되는 개인적인 관계까지 확장됩니다.
시간이 지남에 따라 계속해서 성장하고 성과를 향상하려면 스쿼드가 자신의 업무를 되돌아봐야 합니다. 애자일 프레임워크의 중요한 부분인 회고를 통해 팀은 문제를 해결하고 협업을 통해 해결책을 찾을 수 있습니다.
예를 들어, 팀의 새로운 구성원이 특정 영역에서 기술이 부족하거나 나머지 팀의 속도에 맞게 움직이지 않는 경우 회고록에 이러한 사실이 드러날 수 있습니다. 팀은 함께 협력하여 이 사람을 더 잘 지원할 수 있는 방법을 논의하여 궁극적으로 이 사람과 팀이 향후 반복 작업에서 더욱 성공적일 수 있도록 지원하고 권한을 부여할 수 있습니다.
대면 미팅을 위한 출장이 항상 지속 가능하거나 가능한 것은 아닙니다. 이 문제를 해결하기 위해 일부 팀은 팀원들이 1주일 동안 같은 장소에 모여 일한 후 1주일 동안 원격으로 일하는 하이브리드 방식을 채택하면서, 다른 팀들은 주요 애자일 행사 기간에만 모입니다.
중요한 것은 팀이 팀의 화합과 조화를 강화하고 강화하는 데 도움이 되는 시간과 리듬을 정하는 것입니다. 이러한 정기적인 모임은 커뮤니케이션을 간소화하고 서로를 지원할 수 있는 기회를 제공하며 궁극적으로 스쿼드의 성공을 촉진합니다. 완전 가상 환경에서도 가상 해피아워와 항상 켜져 있는 웹캠이 원격 근무자들의 연결을 유지하도록 장려합니다.
동일한 장소에 위치하는 것은 팀 역학을 강화할 수 있지만, 팬데믹에서 보았듯이 필수 조건은 아닙니다. 여러 지역에서 인재를 확보하면 비용을 절감할 수 있으므로 일부 스쿼드 멤버는 여러 지역에 분산되어 거주할 수 있습니다. 여기서 성공의 핵심은 대부분의 팀원을 동일한 시간대에 유지하여 정기적인 스쿼드 모임이 계속 열릴 수 있도록 하는 것입니다.
처음에는 애자일 스쿼드에 적합한 인재를 파악하고 선택하는 일이 어려울 수 있지만, 프로세스를 진행하면서 작은 반복을 통해 팀이 성공할 수 있는 기반을 갖추게 될 것입니다.
IBM® Garage 엔드투엔드 모델에서 IBM 팀은 고객과 협력하여 문제점을 파악하고, 혁신적인 아이디어를 개발하고, 관리 가능한 위험을 통해 반복적인 솔루션을 구현합니다. IBM은 팀이 그 과정 전반에 걸쳐 실행할 수 있도록 실무, 기술 및 전문 지식을 제공합니다. 그 결과로 이루어지는 협업은 탄력적인 배포, 역량 확장, 그리고 가속화된 디지털 혁신을 통해 가치를 제공하고 고객에게 가치를 제공합니다.
