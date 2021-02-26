완벽한 애자일 스쿼드의 10가지 특징

스쿼드가 화합을 이룰 때, 각 멤버의 웰빙은 스쿼드의 아웃풋만큼이나 중요합니다. 팀원들은 자신의 아웃풋을 자랑스럽게 생각하며, 시간이 지남에 따라 업무 관계가 우정으로 바뀌면서 그룹은 동료애를 키웁니다.

이러한 유대감이 핵심적이기 때문에 애자일 스쿼드를 유지하기 위해 할 수 있는 모든 일을 하는 것이 중요합니다. 그룹이 더 많은 도전과 성공을 함께 나눌 수록 이 유대감은 더 깊어지고 팀 효율성은 더 높아집니다. 관계를 구축하는 데는 시간이 걸리므로 팀의 변화를 최대한 최소화하는 것이 좋습니다.