자재 사용 및 보존

IBM 하드웨어 제품의 포장에 사용되는 원자재는 회사가 자재를 사용하는 한 가지 예시입니다. 이 응용 분야에서 IBM은 재사용, 설계 개선에 따른 낭비 감소, 환경 친화적 자재 사용, 재활용된 자재 포함 등의 메트릭에 중점을 둡니다.

IBM은 2002년부터 종이 및 종이/목재 기반 포장재의 책임 있는 조달을 위한 자발적 목표를 지속적으로 유지해 왔으며, IBM이 직접 조달하는 해당 자재는 지속 가능하게 관리되는 산림에서 자재를 공급받는 공급업체로부터 조달되어야 한다고 요구하고 있습니다. 공급업체는 자사의 공급원이 국제 삼림 관리 협의회(Forest Stewardship Council), 산림 인증 승인 프로그램(Programme for the Endorsement of Forest Certification), 지속 가능한 산림 이니셔티브(Sustainable Forestry Initiative), 또는 캐나다 표준 협회 그룹(Canadian Standards Association Group)의 지속 가능한 산림 관리 시스템 표준(Sustainable Forest Management System standard)과 같은 공인된 제3자 인증 프로그램에 의해 인증되었다는 증거를 제공해야 합니다. 2023년에 IBM이 전 세계에서 직접 조달한 종이 및 종이/목재 기반 포장재의 99.8%(지출 기준)는 지속 가능하게 관리되는 산림에서 공급된다는 것을 보증하는 공급업체로부터 조달되었습니다.