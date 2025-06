IT 운영의 현대화에 필요한 성능과 안정성을 제공하는 업계 최고 수준의 IT 인프라를 통해 하이브리드 클라우드를 확장합니다. 비즈니스 요구사항이 확장되고 늘어남에 따라 CoD(Capacity on Demand)를 활용하여 온프레미스 솔루션의 이점과 통제력을 확보할 수 있습니다.