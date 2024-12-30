디지털 자산 플랫폼 - IBM Hyper Protect

암호화폐, 대체 불가 토큰, 블록체인 및 분산 원장과 같은 디지털 자산 그리고 스마트 계약 및 기타 블록체인 기반 개념 및 기술의 도입이 리테일 및 상업 부문 모두에서 급속도로 가속화되고 있습니다.
디지털 자산이 성숙함에 따라 기관 투자자들이 시장을 움직이고 있고 금융 회사들은 회사채, 부동산, 파생상품 등 이전에 유동 자산으로 분류되었던 대상을 토큰화하고 있습니다.
이러한 새로운 금융 환경에 참여하고 분산 원장 기술의 혁신적 잠재력을 실현하려면 기업들은 암호화 키를 제어하면서 디지털 자산을 안전하고 신속하게 저장 및 전송할 수 있어야 합니다.
비밀 키, 애플리케이션, 데이터를 보호해야 하는 디지털 자산 관리인, 거래소, 발행자 및 허가된 블록체인을 위해 IBM® Hyper Protect Digital Assets Platform은 엔드투엔드 보안을 구현하는 안전한 호스팅 환경을 제공합니다.
온프레미스에서든, 클라우드에서든, IBM의 개방형 애플리케이션 환경은 신뢰할 수 있는 컴퓨팅을 위해 설계되었습니다.
IBM Cloud® Hyper Protect Services on LinuxONE은 앱과 비밀 키의 보안 수준을 매우 높게 유지하면서도 우수한 접근성을 제공합니다.
IBM의 암호화폐 및 관리와 관련한 리스크 및 규제 전문가는 업계를 이끌고 있습니다.
사이버 공격과 사고로 인해 발생할 수 있는 돌이킬 수 없는 자산 손실을 방지할 수 있습니다.
온프레미스에서든, 클라우드에서든, Hyper Protect Digital Assets Platform은 디지털 자산 관리를 위한 강력한 환경을 제공합니다. 여러 가지 방법으로 IBM과 함께 디지털 자산 플랫폼을 구축할 수 있습니다.
IBM Cloud 기반 Hyper Protect Digital Assests Platform을 구축하려는 고객은 Hyper Protect Virtual Servers, Hyper Protect Crypto Services, Hyper Protect Database-as-a-Service부터 시작할 수 있습니다.
고객은 LinuxOne 기반의 Hyper Protect Virtual Servers를 사용하여 온프레미스 클라우드에서 Hyper Protect Digital Assets Platform을 구축할 수 있습니다.
고객은 Hyper Protect Virtual Servers로 시작한 후 Hyper Protect Crypto Services를 추가하여 하이브리드 클라우드 플랫폼을 구축할 수 있습니다.
보안이 필수적인 인프라를 공급하는 이 스위스 회사는 Hyper Protect Services로 대규모 은행들이 디지털 자산을 관리할 수 있도록 지원합니다.
이 스위스 오픈소스 금융 정보 플랫폼은 Hyper Protect Services를 활용하여 데이터 인프라의 보호와 프라이버시 유지를 지원합니다.
이 엔터프라이즈 소프트웨어 기업은 고객이 높은 수준의 성능, 규제 준수, 데이터 프라이버시를 유지하면서 블록체인 기술을 확장하도록 지원합니다.
디지털 관리 플랫폼인 Hex Trust는 IBM 기술을 활용하여 Hex Safe 오퍼링을 구축하고 이상적인 조합의 보안, 성능, 확장성, 개방성을 제공합니다.
금융 인프라 제품 및 서비스 기업인 CDG는 Sentry 플랫폼으로 가장 규제가 심한 기관에게도 디지털 자산의 세계를 안내합니다.