디지털 자산 플랫폼 - IBM Hyper Protect

비밀 키, 애플리케이션, 데이터를 보호하는 매우 안전한 호스팅 환경
디지털 자산이란? 그리고 디지털 자산이 중요한 이유

암호화폐, 대체 불가 토큰, 블록체인 및 분산 원장과 같은 디지털 자산 그리고 스마트 계약 및 기타 블록체인 기반 개념 및 기술의 도입이 리테일 및 상업 부문 모두에서 급속도로 가속화되고 있습니다.

디지털 자산이 성숙함에 따라 기관 투자자들이 시장을 움직이고 있고 금융 회사들은 회사채, 부동산, 파생상품 등 이전에 유동 자산으로 분류되었던 대상을 토큰화하고 있습니다.

이러한 새로운 금융 환경에 참여하고 분산 원장 기술의 혁신적 잠재력을 실현하려면 기업들은 암호화 키를  제어하면서 디지털 자산을 안전하고 신속하게 저장 및 전송할 수 있어야 합니다.

비밀 키, 애플리케이션, 데이터를 보호해야 하는 디지털 자산 관리인, 거래소, 발행자 및 허가된 블록체인을 위해 IBM® Hyper Protect Digital Assets Platform은 엔드투엔드 보안을 구현하는 안전한 호스팅 환경을 제공합니다.
기밀 컴퓨팅 기능 강화

온프레미스에서든, 클라우드에서든, IBM의 개방형 애플리케이션 환경은 신뢰할 수 있는 컴퓨팅을 위해 설계되었습니다.
디지털 자산 관리 향상

IBM Cloud® Hyper Protect Services on LinuxONE은 앱과 비밀 키의 보안 수준을 매우 높게 유지하면서도 우수한 접근성을 제공합니다.
규정 요구사항 충족

IBM의 암호화폐 및 관리와 관련한 리스크 및 규제 전문가는 업계를 이끌고 있습니다.
강력한 보안이 적용된 비밀 키 기술

사이버 공격과 사고로 인해 발생할 수 있는 돌이킬 수 없는 자산 손실을 방지할 수 있습니다.

IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services
하드웨어 보안 모듈로 싱글 테넌트 키 관리 시스템에서 암호화 키를 독점적으로 관리할 수 있습니다.
IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers
클라우드에서 민감한 데이터와 비즈니스 IP를 사용하는 워크로드를 위해 Linux 기반 가상 서버에 대한 완벽한 통제력을 구현할 수 있습니다.
IBM Cloud Hyper Protect DBaaS
100% 변조 방지 환경에서 MongoDB 및 PostgreSQL 등의 데이터베이스를 프로비저닝, 관리, 유지, 모니터링할 수 있습니다.
IBM Operational Decision Manager
온프레미스 또는 클라우드에서 규칙 기반 비즈니스 의사 결정을 찾아내고, 포착, 분석, 자동화, 관리할 수 있습니다.
IBM Secure Execution for Linux®
신뢰할 수 있는 실행 환경을 통해 워크로드를 세분화하여 격리하고 확장시키고 사이버 위협으로부터 보호할 수 있습니다. (100KB)
IBM LinuxONE Emperor 4
에너지 비용을 절감하고 탄소 배출량을 줄일 수 있도록 지원하는 매우 안전하고 확장 가능한 서버 플랫폼입니다.

IBM 기술을 활용하여 고객의 보안과 확장성을 강화하는 METACO

보안이 필수적인 인프라를 공급하는 이 스위스 회사는 Hyper Protect Services로 대규모 은행들이 디지털 자산을 관리할 수 있도록 지원합니다.
Hyper Protect Services를 활용하여 Oralce에 기밀 컴퓨팅을 제공하는 DIA

이 스위스 오픈소스 금융 정보 플랫폼은 Hyper Protect Services를 활용하여 데이터 인프라의 보호와 프라이버시 유지를 지원합니다.
IBM LinuxOne으로 블록체인 기능을 확장하는 R3

이 엔터프라이즈 소프트웨어 기업은 고객이 높은 수준의 성능, 규제 준수, 데이터 프라이버시를 유지하면서 블록체인 기술을 확장하도록 지원합니다.
블록체인 혁신으로 빠른 비즈니스 성장을 촉진하는 Hex Trust

디지털 관리 플랫폼인 Hex Trust는 IBM 기술을 활용하여 Hex Safe 오퍼링을 구축하고 이상적인 조합의 보안, 성능, 확장성, 개방성을 제공합니다.
관리 플랫폼 보안을 위해 IBM Cloud Hyper Protect Services를 선택한 CDG

금융 인프라 제품 및 서비스 기업인 CDG는 Sentry 플랫폼으로 가장 규제가 심한 기관에게도 디지털 자산의 세계를 안내합니다.
디지털 자산 관리의 유동성과 보안을 향상하는 Unbound Tech와 IBM

Unbound는 IBM 기술을 활용하여 디지털 자산 서비스 제공업체에게 후한 이득을 제공하는 The Unbound Crypto Asset Security Platform 솔루션을 만들었습니다.
IBM Hyper Protect Digital Assets Platform
디지털 자산 관리를 위한 강력한 환경을 제공하는 IBM Hyper Protect Digital Assets Platform에 대해 알아보세요.
디지털 자산 보호
비밀 키를 관리하기 위해 IBM Hyper Protect Virtual Servers가 어떻게 전체적인 보호를 제공하는지 알아보세요.
엔터프라이즈 블록체인 플랫폼 보호 및 가속화
빠른 암호화 및 해독을 통해 조직들이 어떻게 더 실용적으로 데이터를 100% 지속적으로 암호화하는지 알아보세요.
Brunch and Learn 시리즈
이 비디오 프레젠테이션 시리즈를 통해 클라우드 보안, 디지털 자산, 블록체인 등에 대한 이해를 높여보세요.
Edwards 커브 서명 서버 구축
서명 서버 애플리케이션의 예를 구축 및 실행하는 방법을 보여주는 이 코드 패턴을 사용해 보세요.
시작하기

블록체인과 분산 원장 기술의 잠재력을 모두 실현할 수 있습니다.

