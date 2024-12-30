디지털 자산 플랫폼 - IBM Hyper Protect

암호화폐, 대체 불가 토큰, 블록체인 및 분산 원장과 같은 디지털 자산 그리고 스마트 계약 및 기타 블록체인 기반 개념 및 기술의 도입이 리테일 및 상업 부문 모두에서 급속도로 가속화되고 있습니다.

디지털 자산이 성숙함에 따라 기관 투자자들이 시장을 움직이고 있고 금융 회사들은 회사채, 부동산, 파생상품 등 이전에 유동 자산으로 분류되었던 대상을 토큰화하고 있습니다.

이러한 새로운 금융 환경에 참여하고 분산 원장 기술의 혁신적 잠재력을 실현하려면 기업들은 암호화 키를 제어하면서 디지털 자산을 안전하고 신속하게 저장 및 전송할 수 있어야 합니다.

비밀 키, 애플리케이션, 데이터를 보호해야 하는 디지털 자산 관리인, 거래소, 발행자 및 허가된 블록체인을 위해 IBM® Hyper Protect Digital Assets Platform은 엔드투엔드 보안을 구현하는 안전한 호스팅 환경을 제공합니다.