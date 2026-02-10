서브 용량 FAQ 이용 약관

1. 고객은 서브 용량 배포를 위한 라이선스를 주문하기 전에 여전히 서브 용량 라이선스 조건에 동의해야 하나요?

2011년 7월 18일부터 서브 용량 조건은 기본 IBM Passport Advantage 계약에 포함되었습니다. 고객은 관련 조건을 전체 용량 및 가상화 요구 사항 섹션에서

확인할 수 있습니다.

2. 적용 가능한 환경의 수는 어떻게, 언제 확대되나요?

Passport Advantage 서브 용량 제공이 시작된 이후, IBM은 이 유연한 옵션에 참여할 수 있도록 새로운 서버 가상화 기술을 지속적으로 적용 대상으로 포함시켜 왔습니다. 추가 이력은 이 FAQ 웹사이트의 공지 탭을 참고하세요. IBM은 다양한 방식을 통해 추가적인 적용 대상 가상화 환경을 발표하며 이 전략을 계속 유지할 것입니다. 가능한 경우 이러한 발표는 일반적인 공지 서신 절차를 통해 이루어집니다. 그러나 가상화 서버 기술 시장이 빠르게 변화하고 있으므로, 추가적인 적용 대상 가상화 기술에 대한 IBM License Metric Tool 지원이 제공될 때 알림을 받으려면 고객은 “내 알림”을 구독해야 합니다(지침은 아래 별도의 FAQ에 있음). 또한 적격 가상화 기술(PDF, 40KB) 문서를 확인해 추가 사항을 모니터링해야 합니다.

3. IBM은 ILMT를 통한 서브 용량 적용 대상 확대 및 지원을 위해 다른 하드웨어 및 소프트웨어 공급자와 협력하고 있나요?

네. IBM은 해당 환경을 모니터링할 수 있고 가상화 라이선스 카운트 규칙을 명확히 정의할 수 있는 경우, 추가적인 가상화 환경을 적용 대상으로 포함시켜 서브 용량 제공을 지속적으로 강화하고 있습니다. IBM은 고객 수요와 시장 점유도를 기준으로 추가적인 서버 가상화 기술을 계속 평가할 것입니다.

4. 고객은 ILMT를 설치하는 데 얼마나 시간이 주어지나요?

신규 서브 용량 고객은 적용 대상 가상화 환경에서 첫 번째 적용 대상 서브 용량 제품을 배포한 후 90일 이내에 IBM License Metric Tool(ILMT)을 구현해야 합니다.

기존 서브 용량 고객은 IPAA의 전체 용량 및 가상화 요구 사항 섹션에 따라 새로운 버전, 릴리스 또는 수정 사항이 제공되면 즉시 업그레이드해야 합니다.

IBM은 다양한 고객 규모를 고려해 이 조건에 대해 특정 기간을 의도적으로 명시하지 않습니다. 이는 고객이 특정 IT 프레임워크를 고려할 때 가능한 한 빨리 암시하기 위함입니다.

5. 서브 용량 라이선스를 위해 ILMT를 사용해야 하는 요구 사항에 대한 예외는 무엇인가요?

IBM License Metric Tool 사용은 전체 용량 코어 기반 환경에서는 권장 사항이며, 서브 용량 라이선스 사용 시에는 필수입니다. 2023년 5월 1일부로 이 요구 사항에 대한 예외는 더 이상 허용되지 않습니다. 이전 IPPA 버전에서 제공되던 예외로 인해 수동 보고를 수행했던 고객은 인정됩니다. 그 예외는 다음과 같습니다.

﻿﻿﻿ILMT가 아직 적용 대상 가상화 환경을 지원하지 않는 경우

참고: 적용 대상 가상화 기술에 대한 ILMT 지원이 제공될 때 알림을 받으려면 고객은 "내 알림"을 구독해야 합니다.

참고: 적용 대상 가상화 기술에 대한 ILMT 지원이 제공될 때 알림을 받으려면 고객은 "내 알림"을 구독해야 합니다. ﻿﻿﻿기업에 소속된 직원 및 계약자가 1,000명 미만이고, 서비스 제공자(최종 사용자 고객에게 직접 또는 리셀러를 통해 정보 기술 서비스를 제공하는 엔티티)가 아니며, 환경 관리를 위해 서비스 제공자와 계약하지 않았고, 전체 용량 기준으로 측정된 기업 서버의 총 물리적 용량이 서브 용량 라이선스 조건에 따라 라이선스되었으며 1,000 PVU 미만인 경우

서버가 전체 용량으로 라이선스된 경우



6. ILMT가 사용 중인 가상화 기술을 지원하지 않으면 어떻게 하나요?

IPPA v11 출시 이후 수동 예외는 더 이상 허용되지 않습니다. 지원되지 않는 기술은 전체 용량 라이선스를 통해 산정해야 합니다. 서브 용량 라이선스를 활용하려면 지원되는 가상화 기술을 사용해야 합니다. 이전에 수동 보고 대상이었던 경우, 2024년 1월 1일까지 서브 용량 웹페이지에서 제공되는 해당 가상화 기술에 대한 지침과 수동 추적 스프레드시트 예시를 참고할 수 있습니다.

7. 서브 용량 첨부 문서의 섹션 4에서 언급된 바와 같이, 서브 용량 적용 대상 제품의 배포를 서버의 전체 용량까지 늘리는 경우에도 ILMT가 여전히 필요하나요?

전체 용량으로의 증설이 일시적인 경우에는 ILMT가 해당 서버와 그 파티션을 계속 모니터링해야 합니다. 전체 용량으로의 증설이 영구적인 경우에는 ILMT가 필요하지 않습니다. 그러나 해당 서버가 적용 대상 가상화 기술을 사용하는 경우에는, “영구적인” 구성이라 하더라도 자산 관리자의 인지 없이 변경될 수 있으므로, IBM은 서버와 해당 파티션을 ILMT로 계속 모니터링할 것을 권장합니다.

8. 서브 용량 라이선스는 Passport Advantage 고객과 Passport Advantage Express 고객 모두에게 제공되나요?

예.

9. 고객이 파티션의 용량을 줄이는 경우, 초과된 PVU 라이선스 권한을 다른 곳에 재배치할 수 있나요?

예.

10. 서브 용량 라이선스는 서비스 제공자에게도 제공되나요?

예.

11. 약관에서는 분기별 보고를 허용하는데, ILMT의 기본 보고 주기가 월별로 설정된 이유는 무엇인가요?

서브 용량 약관은 ILMT 보고서를 분석하고 조정하며 서명해야 하는 최대 허용 기간으로 분기별 보고를 반영하고 있습니다. 대부분의 고객은 이 작업을 월별로 수행해야 할 가능성이 높기 때문에, 기본 설정이 월별로 되어 있습니다. 파티션이 자주 크기 조정되거나 이동되고, 소프트웨어 인벤토리가 변경되는 등 서버 환경이 매우 동적인 일부 고객은 변경 규모를 따라가기 위해 주간 보고서를 생성해야 할 수도 있습니다. 가상화 서버 환경이 매우 안정적인 고객만이 분기별 보고를 통해 IBM 라이선스 약관을 준수할 수 있습니다.



12. 서브 용량 약관과 ILMT는 왜 정기적인(주간, 월간, 분기별) 보고를 요구하나요?

상대적으로 안정적인 전체 용량 라이선스 서버 환경과 비교했을 때, 프로세서 코어 용량이 즉시 변경될 수 있는 가상화 서버 환경에서 서브 용량 기준으로 소프트웨어 라이선싱의 유연성을 허용하는 것은 IBM에 훨씬 더 큰 위험을 수반합니다. IBM은 고객이 IBM 라이선스 약관을 준수하도록 지원하기 위해 서브 용량 제공 시 ILMT 사용을 요구합니다.

그러나 ILMT는 데이터만 제공하며, 고객은 이를 분석하고 조정하여 지속적인 준수 상태를 문서화하는 보고서를 작성해야 합니다. IT 자산 관리는 재무 분야의 한 영역이며, 이러한 보고서를 생성하는 과정은 고객의 회계 장부에 대한 재무 보고서를 분석·조정·작성하는 개념과 매우 유사합니다. 예를 들어, 분석 및 조정 과정에서 ILMT가 생성하는 초기 보고서는 “시산표”를 작성하는 과정과 유사하다고 볼 수 있습니다.

부실한 IT 자산 관리는 비용을 과소 계상하고 이익을 과대 계상하는 결과를 초래할 수 있으며, 이는 모든 기업의 고위 경영진에게 중요한 우려 사항입니다.

13. IBM 비즈니스 파트너 또는 서비스 제공자가 고객의 라이선스 준수 달성을 지원할 수 있나요?

네, 비즈니스 파트너 또는 서비스 제공자는 고객의 라이선스 준수를 지원할 수 있습니다. 많은 Passport Advantage 리셀러는 부가 가치 서비스로 라이선스 관리를 제공합니다.

그러나 라이선스 권한을 소유한 엔티티(이 예에서는 최종 사용자 고객)가 서브 용량 약관 준수에 대한 최종 책임을 집니다. 즉, 고객은 이 책임을 위임할 수는 있지만 포기할 수는 없습니다.

14. IBM은 고객을 감사할 권리가 있나요?

Passport Advantage 또는 Passport Advantage Express 계약의 라이선스 검증 조항에 따라 IBM은 고객을 감사할 권리가 있습니다.



15. IBM은 고객이 서브 용량 약관 및 조건을 준수하고 있는지 어떻게 판단하나요?

서브 용량 약관 및 조건을 준수하는 것은 고객의 책임입니다. IBM은 규정을 준수하는지 확인하기 위해 고객의 IBM 소프트웨어 제품 사용을 감사할 권리가 있습니다. 각 고객의 상황은 고유하며 감사 접근 방식은 해당 환경에 맞는 규정 준수를 평가하도록 조정됩니다.

16. 추가적인 워크로드로 인해 파티션의 프로세서 코어 용량이 일시적으로 증가하는 경우 라이선스 정책은 어떻게 되나요?

IBM 소프트웨어에 사용 가능한 프로세서 코어의 최대 또는 피크 용량이 코어 기준으로 증가하면 추가 라이선스 권한이 필요합니다. IBM 라이선스 약관은 소프트웨어에 제공되는 프로세서 코어 용량을 증가시키기 전에 고객이 추가 권한을 확보하도록 요구합니다. ILMT는 프로세서 코어 용량 변경을 모니터링하고 이를 보고하여, 고객이 이러한 “최대 사용치”를 충당할 충분한 권한을 확보했는지 확인할 수 있도록 합니다. IBM 라이선스 약관은 프로세서 코어 용량의 평균 산정을 허용하지 않으며, 일시적인 워크로드 급증에 대한 유예 기간도 제공하지 않습니다.



17. IBM 라이선스는 준수를 위해 유예 기간 또는 정기적인 “정산”을 허용하나요?

아니요, IBM 라이선스 약관은 “정산”을 위한 유예 기간을 제공하지 않습니다. 또한 코어 기반 라이선스 약관은 “사용량”을 기준으로 하지 않습니다. 전체 용량 및 서브 용량 라이선스 약관 모두 배포 전 또는 용량 증가 전에 서버(전체 용량) 또는 파티션(서브 용량)에 대해 최대(피크) 프로세서 코어 용량을 요구합니다. IBM License Metric Tool은 고객의 가상화 서버 환경을 지속적으로 모니터링하고, 소프트웨어 제품별·파티션별로 라이선스 메트릭 기준의 코어 “최대 사용치”를 보고합니다. 이를 통해 고객은 ILMT 보고서의 제품별 합계를 보유한 라이선스 PoE 인벤토리와 비교하여 준수 여부를 확인할 수 있습니다.

18. “적용 대상 서브 용량 제품의 가상화 용량 증가”는 실제로 무엇을 의미하나요?

이러한 증가는 소프트웨어에 제공되는 최대 프로세서 코어 용량(코어 기준)을 증가시키는 경우, 머신 또는 파티션에서 실행되는 프로세서 코어 수가 권한을 초과하여 증가하는 경우, 또는 서버의 다른 파티션에서 소프트웨어를 사용할 수 있도록(즉, 설치) 하는 경우에 발생합니다.

19. ILMT 업데이트가 제공될 때 알림을 받으려면 IBM의 내 알림에서 어떤 항목을 선택해야 하나요?

IBM ID로 내 알림에 로그인한 후 제품 검색 바에 “라이선스 지표”를 입력하고, 나열된 제품 중에서 ‘IBM License Metric Tool’을 찾은 다음 구독 버튼을 선택하세요. IBM ID가 없는 경우 내 계정 프로필을 방문하세요.

IBM ID가 없는 경우 내 계정 프로필을 방문하세요.