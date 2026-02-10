서브 용량 FAQ 주문

1. 고객은 서브 용량 라이선스 적용 대상 제품을 어떻게 주문할 수 있나요?

2009년 4월 IBM은 서브 용량 전용 부품 번호를 폐지했습니다. 고객은 Passport Advantage 계약서의 서브 용량 섹션에 명시된 조건에 동의하고 이를 준수하기만 하면 되며, 일반 코어 기반 부품 번호를 사용해 주문하거나 기존 라이선스 권한을 사용할 수 있습니다. 대부분의 경우 ILMT도 함께 주문해야 합니다.

2. 고객은 서브 용량 배포를 위한 라이선스를 주문하기 전에 여전히 서브 용량 라이선스 조건에 동의해야 하나요?

2011년 7월 18일부터 서브 용량 조건은 기본 IBM® Passport Advantage 계약에 포함되었습니다. 관련 조건은 전체 용량 및 가상화 요구 사항 섹션에서 확인할 수 있습니다.

3. IBM에는 서브 용량용 Passport Advantage 전용 부품 번호가 있나요? 있다면 S&S 갱신 및 복구 부품 번호에도 적용되나요?

2009년 4월 이후 서브 용량 제품에는 전용 부품 번호가 존재하지 않습니다. 동일한 기존 PVU, VPC, RVU 기반 부품 번호를 전체 용량과 서브 용량 배포 모두에 사용할 수 있습니다. IBM은 이전에 존재하던 서브 용량 전용 부품 번호를 철회했습니다.

4. Processor Value Unit 관련 FAQ는 어디에서 찾을 수 있나요?

Processor Value Unit FAQ로 이동

5. 고객은 IBM® License Metric Tool을 어떻게 받을 수 있나요?

ILMT는 무료 제품이지만, 라이선스에 대한 IBM 권한 기록과 소프트웨어 구독 및 기술 지원 S&S 적용을 위해서는 반드시 주문을 해야 합니다. 이는 ILMT가 기술 지원이 거의 없거나 없는 상태로 제공되는 일반 무료 툴과 달리, Passport Advantage 제품군과 동일한 수준의 기술 지원을 제공받기 때문입니다. ILMT 주문에 대한 추가 안내와 지침은 IBM License Metric Tool PA 온라인 주문(PDF, 926KB) 문서를 참고하세요.

6. 고객은 왜 ILMT를 주문해야 하나요? 왜 그냥 다운로드하면 안 되나요?

대부분의 단순 다운로드 제품은 기술 지원이 거의 없거나 전혀 제공되지 않으며 있는 그대로 제공됩니다. IBM은 ILMT에 대해서도 다른 핵심 미들웨어 제품과 동일한 수준의 지원을 제공합니다. 따라서 ILMT는 무료 제품으로 제공되지만, 라이선스에 대한 IBM 권한 기록과 소프트웨어 구독 및 기술 지원*(S&S) 적용을 설정하기 위해서는 반드시 주문을 해야 합니다. ILMT 주문에 대한 추가 안내와 지침은 IBM License Metric Tool PA 온라인 주문(PDF, 926KB) 문서를 참고하세요.

7. ILMT를 주문할 때 사용하는 부품 번호는 무엇인가요?

ILMT 최초 주문에는 부품 번호 D561HLL을 사용해야 합니다. 권한 기록 유지를 위해 S&S는 부품 번호 E027NLL을 사용해 매년 갱신해야 합니다. ILMT 주문에 대한 추가 안내 및 지침은 IBM License Metric Tool PA 온라인 주문(PDF, 926KB) 문서를 참조하세요.



8. 무료 제품에 대해 Software Subscription and Support를 왜 갱신해야 하나요?

부품 번호 E027NLL을 사용하는 S&S 갱신은 선택 사항이며, 고객이 제품 업데이트와 업그레이드, 기술 지원이 필요한 경우에만 필요합니다. 그러나 ILMT를 최신 상태로 유지하는 것은 서브 용량 제공 조건의 요구 사항이므로, ILMT 사용이 요구되는 모든 고객에게 S&S 갱신은 필수 요구 사항이 됩니다.

9. 부품 번호 D561HLL을 통해 IBM License Metric Tool에 대한 권한이 있지만 더 이상 최신 코드를 다운로드할 수 없습니다. 왜 그럴까요?

라이선스에 대한 소프트웨어 구독 및 지원의 적용 기간이 만료되었을 수 있습니다. D561HLL로 제공된 최초 12개월 적용 기간 만료 60일에서 90일 전에 알림을 받았어야 합니다. PA Online에 로그인하여 D561HLL의 S&S 적용 기간이 만료되었는지 확인하세요. 만료되었다면, S&S 적용이 중단된 후 경과 기간에 따라 E027NLL(갱신) 또는 D561ILL(복구) 중 하나를 주문해야 합니다. 이 두 부품 번호는 모두 무료입니다. 왜 이것이 필요한가요? 질문 8번을 참고하세요.

10. 고객으로서, ILMT를 받기 위해 왜 금액이 없는 구매 주문서를 발행해야 하나요?

고객은 PA Online을 통해 PA 또는 PAE 사이트 담당자가 주문하도록 하면 무금액 구매 주문서를 발행할 필요를 피할 수 있습니다. PA Online 및 사이트 담당자 정보 관리에 대한 내용은 IBM Passport Advantage Online for Customers를 참고하세요.ILMT 주문에 대한 추가 안내와 지침은 IBM License Metric Tool PA 온라인 주문(PDF, 926KB) 문서를 참고하세요.

11. IBM Metric Tool은 어떻게 라이선스가 부여되나요?

ILMT는 “사업장 단위(per establishment)”로 라이선스가 부여됩니다. 이는 고객이 소유하거나 임대한 장비에 한해, 단일 물리적 위치(주변 캠퍼스 및 위성 사무실 포함)에 위치한 경우, 모니터링되는 서버 환경과 관계없이 IBM License Metric Tool을 무제한으로 배포할 수 있음을 의미합니다.

12. 서브 용량을 활용하는 라이선스 취득과 관련해 추가 비용이 있나요?

아니요. IBM은 해당 제품에 대해 고객이 서브 용량 조건을 취득하는 데 추가 비용을 부과하지 않습니다. IBM은 ILMT를 고객에게 무료로 제공하지만, 이를 배포하고 관리하는 데 필요한 기본 인프라(서버, 네트워크 등)와 리소스는 고객의 책임입니다. PowerVM 및 VMware와 같은 복잡한 가상화 서버 기술을 배포할 수 있는 대부분의 고객은 ILMT를 배포할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.

13. PVU 기반 라이선스를 유지하고 있는 최종 사용자를 지원하는 경우에도, 어떤 서비스 제공자라도 ILMT를 취득할 수 있나요?

네. 최종 사용자 고객이 서브 용량 방식으로 배포된 PVU, VPC, RVU를 관리하기 위해 ILMT를 배포해야 하는 경우, 서비스 제공자는 호스팅 서버에 ILMT 에이전트 코드를 설치하기 위해 ILMT를 주문할 수 있으며, 해당 에이전트는 최종 사용자의 ILMT 서버와 통신하게 됩니다. 단, 서비스 제공자는 ILMT 주문을 진행하기 위해 활성화된 Passport Advantage 또는 Passport Advantage Express 고객이어야 합니다. ILMT 주문에 대한 추가 안내 및 지침은 IBM License Metric Tool PA 온라인 주문(PDF, 926KB) 문서를 참조하세요.



14. 서브 용량 라이선스는 Passport Advantage 고객과 Passport Advantage Express 고객 모두에게 제공되나요?

예.