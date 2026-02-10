활성 및 향후 소프트웨어 사용 권한 - 활성 및 향후 사용 권한을 검색합니다. 권한 유형(예: 구매됨, 갱신됨, 할당됨 및 향후 예정) 및 권한 날짜 범위 유형(예: 구매일, 갱신일, 할당일)에 따라 쿼리할 수 있습니다.

활성 소프트웨어 갱신 견적 – 사사이트에 대해 진행 중인 소프트웨어 갱신 견적을 확인합니다. 계약 번호, 사이트 번호, 리셀러 번호, 견적 번호 및/또는 갱신 마감일을 기준으로 쿼리할 수 있습니다.

주문 이력 – 귀하의 사이트에서 주문한 내역을 검색합니다. 주문 유형(예: 구매, 갱신, 미디어, SaaS(Software as a Service)) 및 판매 주문 날짜 범위별로 검색할 수 있습니다.

마이그레이션 이력 - 사이트에서 완료된 마이그레이션 내역을 날짜별로 검색합니다. (이 보고서는 Passport Advantage 거래에만 적용됨)

다운로드 이력 – 귀하의 사이트에서 완료된 소프트웨어 다운로드 내역을 확인합니다. 다운로드 날짜 범위를 기준으로 쿼리할 수 있습니다. 소프트웨어 다운로드 이력 보고서는 현재 기록된 계약 및 사이트 정보에 따라 이력을 표시하며, 계약 마이그레이션은 고려되지 않습니다.

참고: 권한이 있는 사용자만 위에 나열된 보고서를 쿼리하고, 보고, 다운로드할 수 있습니다.