정확하고 최신 상태로 유지되는 연락처 정보는 PAO 사이트의 보안과 사용 편의성을 위해 필수적입니다. 이는 귀하의 조직 내 다른 담당자들이 다음과 같은 사항을 안내하는 통지문을 차질 없이 수신할 수 있도록 돕습니다.

Passport Advantage 프로그램을 지원하는 도구(예: Passport Advantage Online)의 변경

IBM 소프트웨어 구독 및 지원에 대한 갱신 견적 예정

활성화된 IBM 소프트웨어 구독 및 지원(S&S)하에 있는 귀하의 IBM 소프트웨어 제품에 대한 신규 버전 또는 릴리스 이용 가능 여부

참고: 기본 연락처와 보조 연락처에게만 연락처 업데이트 애플리케이션에 대한 액세스 권한이 부여됩니다.

귀하가 사이트 기본 담당자라면, 매달 달력에 미리 알림을 설정하여 해당하는 중요 정보를 검토하시기 바랍니다.

'계정 관리'를 선택한 다음 '연락처 업데이트'를 선택합니다.

필요한 경우 모든 연락처 정보를 검토하고 업데이트합니다. 필수 필드는 별표로 표시됩니다. 이름 및 성 전화 번호 이메일 주소 도시 시/도 우편번호

연락처 유형을 확인란에 표시 기본 연락처 현장 기술 연락처 관리/권한 증명 연락처 소프트웨어 구독 및 지원 갱신 연락처 소프트웨어 구독 및 지원 미디어 배송 연락처 청구 연락처

저장하려면 제출 클릭

참고: '저장'을 클릭해야 업데이트가 적용됩니다.

연락처 중 어느 곳이든 이메일 주소를 변경해도 제품 업그레이드 eNotification의 이메일 주소는 변경되지 않으니 참고하시기 바랍니다. eNotifications를 구독하기로 선택한 사용자는 '소프트웨어 다운로드 및 미디어 접근'과 '설정'으로 이동하여 이메일 주소를 업데이트해야 합니다.