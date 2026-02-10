계정 관리는 사이트 기본 연락처 담당자 및 지정된 보조 연락처 담당자가 다음 업무를 수행하는 데 사용됩니다.
정확하고 최신 상태로 유지되는 연락처 정보는 PAO 사이트의 보안과 사용 편의성을 위해 필수적입니다. 이는 귀하의 조직 내 다른 담당자들이 다음과 같은 사항을 안내하는 통지문을 차질 없이 수신할 수 있도록 돕습니다.
참고: 기본 연락처와 보조 연락처에게만 연락처 업데이트 애플리케이션에 대한 액세스 권한이 부여됩니다.
귀하가 사이트 기본 담당자라면, 매달 달력에 미리 알림을 설정하여 해당하는 중요 정보를 검토하시기 바랍니다.
참고: '저장'을 클릭해야 업데이트가 적용됩니다.
연락처 중 어느 곳이든 이메일 주소를 변경해도 제품 업그레이드 eNotification의 이메일 주소는 변경되지 않으니 참고하시기 바랍니다. eNotifications를 구독하기로 선택한 사용자는 '소프트웨어 다운로드 및 미디어 접근'과 '설정'으로 이동하여 이메일 주소를 업데이트해야 합니다.
계정 관리 내에서 사용할 수 있는 액세스 관리를 통해 기본 및 지정된 보조 연락처는 다음을 수행할 수 있습니다.
여기에서 이루어지는 결정은 귀하의 Passport Advantage 사이트의 보안과 사용 편의성을 보장합니다.
'액세스 관리'(기본 또는 보조 연락처)를 선택하면 '사용자 목록'으로 이동합니다.
구매 및 다운로드
보고
권한: 권한 인벤토리 및 배포
권한 할당
없음 | 보기 | 업데이트
계정 관리*
액세스 관리: 해당 사항 없음 | 보기 | 업데이트
연락처 업데이트: 해당 사항 없음 | 보기 | 업데이트
연락처 업데이트 보기: 보기
계정 관련 문서: 해당 사항 없음 | 보기
저장하려면 제출을 클릭합니다.
귀하가 기본 연락처 담당자이거나 업데이트 권한이 있는 보조 연락처 담당자라면, 귀하의 PAO 사이트에 대한 접근 요청을 처리하는 것은 귀하의 책임입니다.
요청자 이름 우측에 있는 '부여' 또는 '거부'를 클릭합니다.
접근을 승인하기로 한 경우, 다음 사항을 검토하세요.
액세스 거부를 선택한 경우 이유를 기입하세요.
제출을 클릭하여 저장하면 사용자에게 결정 내용이 통보됩니다.
액세스 요청을 승인하는 것 외에도 관리 액세스 권한이 있는 기본 또는 보조 연락처는 요청을 기다리지 않고 사용자를 추가할 수 있습니다. 액세스 관리 화면에서 '새 사용자 추가' 버튼을 클릭하고 화면의 안내를 따르기만 하면 됩니다.
신규 사용자에게는 'Welcome to IBM Passport Advantage' 이메일이 발송됩니다.