계정 관리는 귀하의 기본 연락처 담당자 및 지정된 보조 연락처 담당자가 PAO 접근 권한을 부여하고, 귀하의 Passport Advantage 사이트에 대한 역할, 애플리케이션 승인 및 사용 특권을 할당하는 데 사용됩니다.

개요

계정 관리는 사이트 기본 연락처 담당자 및 지정된 보조 연락처 담당자가 다음 업무를 수행하는 데 사용됩니다.

  • 연락처 업데이트 – 사용자 이름, 이메일 주소, 전화번호 및 역할을 최신 상태로 유지하는 데 도움이 됩니다.
  • 액세스 관리 – 기본 및 보조 담당자가 사용자를 추가 또는 삭제하고, 사용자의 액세스 요청을 승인 또는 거부하며, 개별 사용자의 도구 접근 권한 및 사용 특권을 업데이트할 수 있도록 지원합니다.

연락처 업데이트

정확하고 최신 상태로 유지되는 연락처 정보는 PAO 사이트의 보안과 사용 편의성을 위해 필수적입니다. 이는 귀하의 조직 내 다른 담당자들이 다음과 같은 사항을 안내하는 통지문을 차질 없이 수신할 수 있도록 돕습니다.

  • Passport Advantage 프로그램을 지원하는 도구(예: Passport Advantage Online)의 변경
  • IBM 소프트웨어 구독 및 지원에 대한 갱신 견적 예정
  • 활성화된 IBM 소프트웨어 구독 및 지원(S&S)하에 있는 귀하의 IBM 소프트웨어 제품에 대한 신규 버전 또는 릴리스 이용 가능 여부

참고: 기본 연락처와 보조 연락처에게만 연락처 업데이트 애플리케이션에 대한 액세스 권한이 부여됩니다.

귀하가 사이트 기본 담당자라면, 매달 달력에 미리 알림을 설정하여 해당하는 중요 정보를 검토하시기 바랍니다.

  • '계정 관리'를 선택한 다음 '연락처 업데이트'를 선택합니다.
  • 필요한 경우 모든 연락처 정보를 검토하고 업데이트합니다. 필수 필드는 별표로 표시됩니다.
    1. 이름 및 성
    2. 전화 번호
    3. 이메일
    4. 주소
    5. 도시
    6. 시/도
    7. 우편번호
  • 연락처 유형을 확인란에 표시
    1. 기본 연락처
    2. 현장 기술 연락처
    3. 관리/권한 증명 연락처
    4. 소프트웨어 구독 및 지원 갱신 연락처
    5. 소프트웨어 구독 및 지원 미디어 배송 연락처
    6. 청구 연락처
  • 저장하려면 제출 클릭

참고: '저장'을 클릭해야 업데이트가 적용됩니다.

연락처 중 어느 곳이든 이메일 주소를 변경해도 제품 업그레이드 eNotification의 이메일 주소는 변경되지 않으니 참고하시기 바랍니다. eNotifications를 구독하기로 선택한 사용자는 '소프트웨어 다운로드 및 미디어 접근'과 '설정'으로 이동하여 이메일 주소를 업데이트해야 합니다. 

액세스 관리

계정 관리 내에서 사용할 수 있는 액세스 관리를 통해 기본 및 지정된 보조 연락처는 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 사용자 액세스 변경 또는 삭제
  • 사용자 액세스 요청 승인 또는 거부
  • 신규 사용자 추가

여기에서 이루어지는 결정은 귀하의 Passport Advantage 사이트의 보안과 사용 편의성을 보장합니다.

'액세스 관리'(기본 또는 보조 연락처)를 선택하면 '사용자 목록'으로 이동합니다.

사용자 액세스 업데이트

  • 사용자 정보로 시작하기
  • 역할 선택
    1. 기본 담당자를 도와 다양한 계정 관리 업무를 담당하는 보조 담당자(최대 4명)입니다.
    2. 사용자입니다. 사용자 수에 제한 없이 액세스 권한을 제공할 수 있습니다.
  • 사용자가 액세스하고 권한을 할당해야 하는 애플리케이션 및 도구를 선택합니다.

애플리케이션 & 도구 액세스

구매 및 다운로드

  • 해당 사항 없음
  • 소프트웨어 다운로드 전용
  • 소프트웨어 다운로드 및 미디어 액세스 전용
  • 소프트웨어 다운로드, 미디어 액세스, 견적, 제품 카탈로그 및 라이선스 갱신

보고

  • 해당 사항 없음 | 보기

권한: 권한 인벤토리 및 배포

  • 없음 | 보기 | 업데이트

권한 할당

  • 없음 | 보기 | 업데이트

계정 관리*

  • 액세스 관리: 해당 사항 없음 | 보기 | 업데이트

  • 연락처 업데이트: 해당 사항 없음 | 보기 | 업데이트

  • 연락처 업데이트 보기: 보기

  • 계정 관련 문서: 해당 사항 없음 | 보기

저장하려면 제출을 클릭합니다.

요청 승인

귀하가 기본 연락처 담당자이거나 업데이트 권한이 있는 보조 연락처 담당자라면, 귀하의 PAO 사이트에 대한 접근 요청을 처리하는 것은 귀하의 책임입니다.

요청자 이름 우측에 있는 '부여' 또는 '거부'를 클릭합니다.

접근을 승인하기로 한 경우, 다음 사항을 검토하세요.

  • 정확성을 위한 사용자 정보
  • 업무상 정당성(제공되지 않은 경우 추가 가능)

액세스 거부를 선택한 경우 이유를 기입하세요.

  • 요청자를 알 수 없음
  • 기본 연락처 담당자가 액세스가 필요하지 않다고 판단한 경우
  • 요청자는 이 사이트와 비즈니스 관계가 없음

제출을 클릭하여 저장하면 사용자에게 결정 내용이 통보됩니다.

새 사용자 추가

액세스 요청을 승인하는 것 외에도 관리 액세스 권한이 있는 기본 또는 보조 연락처는 요청을 기다리지 않고 사용자를 추가할 수 있습니다. 액세스 관리 화면에서 '새 사용자 추가' 버튼을 클릭하고 화면의 안내를 따르기만 하면 됩니다.

  • 새 사용자의 IBM ID와 이메일 주소를 입력하세요. 대부분의 경우, 동일합니다.
  • 사용자 검사를 클릭하여 확인
  • 업무상 정당성 제공
  • 역할 선택: 보조 연락처 담당자 또는 사용자
    참고: 주요 연락처 정보와 사이트 접근 관리를 위해 최소 한 명의 보조 연락처 담당자를 추가할 것을 권장합니다
  • 애플리케이션/도구 접근 및 사용 권한 할당
  • 제출하기

신규 사용자에게는 'Welcome to IBM Passport Advantage' 이메일이 발송됩니다.

