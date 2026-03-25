Passport Advantage 등록 방법

Passport Advantage 등록 방법
IBM Passport Advantage는 더 나은 가격, 간소화된 사이트 관리 및 매년 갱신 기념일 일자를 제공합니다. 하지만 이러한 혜택을 활용하려면 등록이 필요합니다.

개요

Passport Advantage에 등록하거나 기존 Passport Advantage 계약에 추가 사이트를 추가하려면 다음을 수행해야 합니다.

  • 온라인으로 등록 또는
  • IBM Passport Advantage 등록 양식을 다운로드하고 작성해 IBM 또는 IBM 비즈니스 파트너에게 제출하십시오.

가입하시기 전에 국가/지역별 Passport Advantage 가입 서명 요건을 확인해 주십시오.

참고: 거주 국가에서 하나 혹은 두 개의 서명이 필요한 경우 온라인 등록을 사용할 수 있지만 등록 양식을 인쇄하여 서명한 후 IBM 또는 IBM Business Partner에게 제출해야 합니다.

온라인 등록

온라인 등록 은 새로운 Passport Advantage 사이트를 등록하거나 기존 Passport Advantage 계약에 사이트를 추가하는 가장 빠른 방법입니다.
참고: 미국 연방 정부의 경우 온라인 등록을 사용할 수 없습니다.

1단계: IBM ID를 사용하여 Passport Advantage 온라인 등록 페이지 에 로그인하십시오.

  • IBM ID가 없으면 프롬프트가 표시되어 등록하라는 메시지가 표시됩니다.
    • 이메일 주소와 비밀번호를 입력하십시오.
    • 요청된 정보를 제공합니다.
      참고: *는 필수 필드를 나타냅니다.
    • 제출하기.
      참고: 등록이 수락되고 처리되면 이메일 알림이 전송됩니다.
    • IBM ID를 사용하여 Passport Advantage 온라인 등록 프로세스를 완료하세요
      참고: IBM ID를 사용하여 IBM Passport Advantage Online을 포함한 모든 IBM 등록 기반 애플리케이션에 액세스할 수도 있습니다.

2단계: 필수 온라인 등록 필드를 모두 작성한 후 제출하십시오.

  •  서명이 필요하지 않은 국가 - 등록이 완료되었습니다.
  • 하나 혹은 두 개의 서명이 필요한 국가 – 등록이 아직 완료되지 않았습니다. 등록 프로세스를 완료하려면 (1) 다운로드하여 (2) 인쇄하고 (3) 등록 양식에 서명한 후 (4) IBM 담당자 또는 IBM Business Partner에게 등록 양식을 제출해야 합니다.

3단계: 'Passport Advantage에 오신 것을 환영합니다' 이메일을 받게 됩니다.

등록 양식 다운로드

온라인으로 등록할 수 없거나 등록하지 않으려는 경우 IBM 약관에서 등록 양식을 다운로드하여 작성하세요.

1단계: 귀하의 국가에 대한 서명 요구 사항에 해당하는 아래 링크를 클릭합니다.

2단계: '필터링 기준' 열(왼쪽)의 '언어' 풀다운을 사용하여 선호하는 언어를 선택합니다.=

3단계: 등록 양식을 다운로드하여 모든 필수 입력란을 작성하고 현지 법률에 따라 필요한 경우 서명합니다.

4단계: IBM 또는 IBM Business Partner에게 등록 양식을 제출합니다.

5단계: 등록이 완료되면 이메일을 받게 됩니다.
참고: 미국 연방 고객은 여전히 미국 연방 절차를 따라야 합니다.

명심하세요

  1. Passport Advantage에는 두 가지 등록 옵션이 있습니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
    • 온라인 등록 또는
    • 다운로드하고 완료하고 IBM Business Partner에게 Passport Advantage 등록 양식을 제출하십시오.
  2. 정부 및 교육 기관 고객은 온라인 또는 오프라인으로 등록할 수 있습니다. 그러나 미국 연방 고객은 미국 연방 절차를 따라야 합니다.
  3. Passport Advantage Express(PAE)를 위해 온라인 등록 또는 IBM International Passport Advantage 등록 양식을 사용하지 마십시오. PAE는 트랜잭션 기반입니다.