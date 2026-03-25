Passport Advantage 등록 방법

온라인으로 등록할 수 없거나 등록하지 않으려는 경우 IBM 약관에서 등록 양식을 다운로드하여 작성하세요.

1단계: 귀하의 국가에 대한 서명 요구 사항에 해당하는 아래 링크를 클릭합니다.

2단계: '필터링 기준' 열(왼쪽)의 '언어' 풀다운을 사용하여 선호하는 언어를 선택합니다.=

3단계: 등록 양식을 다운로드하여 모든 필수 입력란을 작성하고 현지 법률에 따라 필요한 경우 서명합니다.

4단계: IBM 또는 IBM Business Partner에게 등록 양식을 제출합니다.

5단계: 등록이 완료되면 이메일을 받게 됩니다.

참고: 미국 연방 고객은 여전히 미국 연방 절차를 따라야 합니다.

명심하세요