Passport Advantage 등록 방법

Passport Advantage에 등록하거나 기존 Passport Advantage 계약에 추가 사이트를 추가하려면 다음을 수행해야 합니다.
가입하시기 전에 국가/지역별 Passport Advantage 가입 서명 요건을 확인해 주십시오.
참고: 거주 국가에서 하나 혹은 두 개의 서명이 필요한 경우 온라인 등록을 사용할 수 있지만 등록 양식을 인쇄하여 서명한 후 IBM 또는 IBM Business Partner에게 제출해야 합니다.
온라인 등록 은 새로운 Passport Advantage 사이트를 등록하거나 기존 Passport Advantage 계약에 사이트를 추가하는 가장 빠른 방법입니다.
참고: 미국 연방 정부의 경우 온라인 등록을 사용할 수 없습니다.
1단계: IBM ID를 사용하여 Passport Advantage 온라인 등록 페이지 에 로그인하십시오.
2단계: 필수 온라인 등록 필드를 모두 작성한 후 제출하십시오.
3단계: 'Passport Advantage에 오신 것을 환영합니다' 이메일을 받게 됩니다.
온라인으로 등록할 수 없거나 등록하지 않으려는 경우 IBM 약관에서 등록 양식을 다운로드하여 작성하세요.
1단계: 귀하의 국가에 대한 서명 요구 사항에 해당하는 아래 링크를 클릭합니다.
2단계: '필터링 기준' 열(왼쪽)의 '언어' 풀다운을 사용하여 선호하는 언어를 선택합니다.=
3단계: 등록 양식을 다운로드하여 모든 필수 입력란을 작성하고 현지 법률에 따라 필요한 경우 서명합니다.
4단계: IBM 또는 IBM Business Partner에게 등록 양식을 제출합니다.
5단계: 등록이 완료되면 이메일을 받게 됩니다.
참고: 미국 연방 고객은 여전히 미국 연방 절차를 따라야 합니다.
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