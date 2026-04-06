지출, 수익 또는 금융 자산에 대해 라이선스가 부여된 오퍼링의 경우
다음 변환표는 현지 통화를 공통 변환 단위로 변환하는 데 사용됩니다. 이를 통해 고객은 통화 기반 라이선스에 대한 글로벌 집계의 이점을 누릴 수 있으며, 고객이 성장함에 따라 볼륨 기반 가격을 제공할 수 있습니다.
참고: 여기에 나열된 환산 계수는 환율 환산과 관련이 없습니다. 이는 통화 간의 과거 관계를 기반으로 한 안정적인 값입니다. 이 표의 요소는 중대한 변경이 필요하지 않는 한 변경되지 않습니다.
자세한 내용은 IBM 영업 담당자에게 문의하십시오.
변환표를 사용하는 방법:
예시
1단계: 다음에 해당하는 국가 통화를 찾습니다.
2단계: 현지 통화를 변환 계수로 나눕니다.
결과: 108,696 + 75,000 + 63,291 = 총 246,987 변환 단위 필요
|국가
|통화
|코드
|나누기
|B
|바레인
|바레인 디나르
|BHD
|0.38
|방글라데시
|타카
|BDT
|125.21
|벨기에
|유로
|EUR
|0.92
|보츠와나
|풀라
|BWP
|13.76
|브라질
|브라질 헤알
|BRL
|5.70
|불가리아
|불가리아 레프
|BGN
|1.90
|국가
|통화
|코드
|나누기
|C
|카메룬
|중앙아프리카 CFA 프랑
|XAF
|604.22
|캐나다
|캐나다 달러
|CAD
|1.47
|칠레
|칠레 페소
|CLF
|957.09
|중국
|위안
|중국 중앙
|7.36
|크리스마스 아일랜드
|호주 달러
|AUD
|1.58
|코코스(킬링) 제도
|호주 달러
|AUD
|1.58
|콜롬비아
|콜롬비아 페소
|COP
|4,292.88
|콩고 민주 공화국
|콩고 프랑
|CDF
|2,870.79
|쿡 제도
|뉴질랜드 달러
|NZD
|1.71
|코스타리카
|코스타리카 콜론
|CRC
|505.80
|코트디부아르
|서아프리카 CFA 프랑
|XOF
|624.14
|크로아티아
|유로
|EUR
|0.92
|키프로스
|유로
|EUR
|0.92
|체코 공화국
|체코 코루나
|CZK
|23.10
|국가
|통화
|코드
|나누기
|D
|덴마크
|덴마크 크로네
|DKK
|6.87
|도미니카 공화국
|도미니카 페소
|DOP
|63.48
|국가
|통화
|코드
|나누기
|E
|에콰도르
|미국 달러
|미화
|1.00
|이집트
|이집트 파운드
|EGP
|51.25
|에스토니아
|유로
|EUR
|0.92
|에티오피아
|에티오피아 비르
|ETB
|134.61
|EURO
|유로
|EUR
|0.92
|국가
|통화
|코드
|나누기
|F
|페로 제도
|덴마크 크로네
|DKK
|6.87
|핀란드
|유로
|EUR
|0.92
|프랑스
|유로
|EUR
|0.92
|국가
|통화
|코드
|나누기
|G
|가봉
|중앙아프리카 CFA 프랑
|XAF
|604.22
|독일
|유로
|EUR
|0.92
|가나
|가나 세디
|GHS
|15.52
|그리스
|유로
|EUR
|0.92
|그린란드
|덴마크 크로네
|DKK
|6.87
|과테말라
|케찰
|GTQ
|7.79
|건지
|영국 파운드
|GBP
|0.79
|국가
|통화
|코드
|나누기
|H
|허드 아일랜드와 맥도날드 제도
|호주 달러
|AUD
|1.58
|홍콩
|홍콩 달러
|HKD
|7.78
|헝가리
|포린트
|HUF
|377.78
|국가
|통화
|코드
|나누기
|I
|아이슬란드
|아이슬란드 크로나
|ISK
|140.51
|인도
|인도 루피
|INR
|87.36
|인도네시아
|루피아
|IDR
|16,170.14
|이라크
|이라크 디나르
|IQD
|1,305.00
|아일랜드
|유로
|EUR
|0.92
|맨 섬
|영국 파운드
|GBP
|0.79
|이스라엘
|신 이스라엘 셰켈
|ILS
|3.66
|이탈리아
|유로
|EUR
|0.92
|국가
|통화
|코드
|나누기
|J
|일본
|엔
|JPY
|146.02
|저지
|영국 파운드
|GBP
|0.79
|국가
|통화
|코드
|나누기
|K
|카자흐스탄
|텡게
|KZT
|519.32
|케냐
|케냐 실링
|KES
|130.22
|대한민국
|원
|KRW
|1,445.50
|쿠웨이트
|쿠웨이트 디나르
|KWD
|0.31
|국가
|통화
|코드
|나누기
|L
|라트비아
|유로
|EUR
|0.92
|레바논
|레바논 파운드
|LBP
|92,129.17
|리히텐슈타인
|스위스 프랑
|CHF
|0.86
|리투아니아
|유로
|EUR
|0.92
|룩셈부르크
|유로
|EUR
|0.92
|국가
|통화
|코드
|나누기
|M
|말레이시아
|말레이시아 링기트
|MYR
|4.48
|말리
|서아프리카 CFA 프랑
|XOF
|624.14
|몰타
|유로
|EUR
|0.92
|마셜 제도
|미국 달러
|미화
|1.00
|마르티니크
|유로
|EUR
|0.92
|마요트
|유로
|EUR
|0.92
|멕시코
|멕시코 페소
|MXN
|20.72
|모나코
|유로
|EUR
|0.92
|몬테네그로
|유로
|EUR
|0.92
|모로코
|모로코 디르함
|미친 듯이
|9.73
|모잠비크
|모잠비크 메티칼
|MZN
|64.54
|국가
|통화
|코드
|나누기
|N
|나미비아
|나미비아 달러
|NAD
|18.48
|네덜란드
|유로
|EUR
|0.92
|뉴질랜드
|뉴질랜드 달러
|NZD
|1.71
|나이지리아
|나이라
|NGN
|1,620.54
|니우에
|뉴질랜드 달러
|NZD
|1.71
|노퍽 섬
|호주 달러
|AUD
|1.58
|노르웨이
|노르웨이 크로네
|NOK
|10.63
|국가
|통화
|코드
|나누기
|O
|오만
|리알 오만
|OMR
|0.38
|국가
|통화
|코드
|나누기
|P
|파키스탄
|파키스탄 루피
|PKR
|284.31
|파나마
|발보아
|PAB
|1.00
|파라과이
|과라니
|PYG
|7,910.25
|페루
|솔
|PEN
|3.71
|필리핀
|필리핀 페소
|PHP
|57.17
|폴란드
|즈워티
|PLN
|3.91
|포르투갈
|유로
|EUR
|0.92
|푸에르토리코
|미국 달러
|미화
|1.00
|국가
|통화
|코드
|나누기
|Q
|카타르
|카타르 리알
|QAR
|3.64
|국가
|통화
|코드
|나누기
|R
|레위니옹
|유로
|EUR
|0.92
|루마니아
|신 루마니아 레우
|RON
|4.63
|러시아
|러시아 루블
|RUB
|88.84
|국가
|통화
|코드
|나누기
|S
|세인트 바르텔레미
|유로
|EUR
|0.92
|프랑스령 생마르탱
|유로
|EUR
|0.92
|생피에르 미클롱
|유로
|EUR
|0.92
|산마리노
|유로
|EUR
|0.92
|사우디아라비아
|사우디 리얄
|SAR
|3.75
|세네갈
|서아프리카 CFA 프랑
|XOF
|604.22
|세르비아
|세르비아 디나르
|RSD
|107.78
|싱가포르
|싱가포르 달러
|SGD
|1.37
|슬로바키아
|유로
|EUR
|0.92
|슬로베니아
|유로
|EUR
|0.92
|남아프리카 공화국
|랜드
|ZAR
|18.58
|스페인
|유로
|EUR
|0.92
|스리랑카
|스리랑카 루피
|LKR
|299.58
|스발바르 제도 및 얀마옌 섬
|노르웨이 크로네
|NOK
|10.63
|스웨덴
|스웨덴 크로나
|SEK
|10.24
|스위스
|스위스 프랑
|CHE
|0.86
|국가
|통화
|코드
|나누기
|T
|중국 대만
|신 대만 달러
|TWD
|32.77
|탄자니아 연합 공화국
|탄자니아 실링
|TZS
|2,654.06
|태국
|바트
|THB
|34.65
|동티모르
|미국 달러
|미화
|1.00
|토켈라우
|뉴질랜드 달러
|NZD
|1.71
|튀니지
|튀니지 디나르
|TND
|3.20
|튀르키예
|튀르키예 리라
|시도
|38.52
|국가
|통화
|코드
|나누기
|U
|우간다
|우간다 실링
|UGX
|3,685.37
|우크라이나
|흐리브냐
|UAH
|42.44
|아랍에미리트
|UAE 디르함
|AED
|3.67
|영국
|파운드 스털링
|GBP
|0.79
|미국
|미국 달러
|미화
|1.00
|미국령 군소 제도
|미국 달러
|미화
|1.00
|우루과이
|우루과이 페소
|UYI
|43.94
|국가
|통화
|코드
|나누기
|V
|베네수엘라, 볼리바니아 공화국
|볼리바르 푸에르테
|VEF
|89.35
|베트남
|동
|VND
|24,658.90
|버진아일랜드(영국령)
|미국 달러
|미화
|1.00
|버진아일랜드(미국령)
|미국 달러
|미화
|1.00
|국가
|통화
|코드
|나누기
|Z
|잠비아
|잠비아 콰차
|ZMW
|28.49