다음 변환표는 현지 통화를 공통 변환 단위로 변환하는 데 사용됩니다. 이를 통해 고객은 통화 기반 라이선스에 대한 글로벌 집계의 이점을 누릴 수 있으며, 고객이 성장함에 따라 볼륨 기반 가격을 제공할 수 있습니다.

참고: 여기에 나열된 환산 계수는 환율 환산과 관련이 없습니다. 이는 통화 간의 과거 관계를 기반으로 한 안정적인 값입니다. 이 표의 요소는 중대한 변경이 필요하지 않는 한 변경되지 않습니다.

자세한 내용은 IBM 영업 담당자에게 문의하십시오.