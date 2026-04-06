변환 단위 표

지출, 수익 또는 금융 자산에 대해 라이선스가 부여된 오퍼링의 경우

파란색, 검정, 회색 음영의 기하학적 도형을 묘사한 그림
다음 변환표는 지출, 수익 또는 금융 자산에 대해 라이선스가 부여된 오퍼링의 현지 통화를 공통 변환 단위로 변환하는 데 사용됩니다. 계정 관리는 사용자의 기본 연락처 담당자 및 지정된 보조 연락처 담당자가 PAO 접근 권한을 부여하고, 사용자의 Passport Advantage 사이트에 대한 역할, 애플리케이션 승인 및 사용 특권을 할당하는 데 사용됩니다.

개요

다음 변환표는 현지 통화를 공통 변환 단위로 변환하는 데 사용됩니다. 이를 통해 고객은 통화 기반 라이선스에 대한 글로벌 집계의 이점을 누릴 수 있으며, 고객이 성장함에 따라 볼륨 기반 가격을 제공할 수 있습니다.

참고: 여기에 나열된 환산 계수는 환율 환산과 관련이 없습니다. 이는 통화 간의 과거 관계를 기반으로 한 안정적인 값입니다. 이 표의 요소는 중대한 변경이 필요하지 않는 한 변경되지 않습니다.

자세한 내용은 IBM 영업 담당자에게 문의하십시오.

지침

변환표를 사용하는 방법:

  1. 변환표에서 변환할 해당 국가 통화를 찾습니다.
  2. 현지 통화 금액을 변환 계수로 나눕니다.
  3. 여러 통화에 대해 필요에 따라 반복합니다.

예시

1단계: 다음에 해당하는 국가 통화를 찾습니다.

  • 유로 변환 계수 = 0.92
  • 미국 달러 변환 계수 = 1.00
  • 영국 파운드 변환 계수 = 0.79

2단계: 현지 통화를 변환 계수로 나눕니다.

  • 100,000 유로/0.92 변환 계수 = 108,696 변환 단위
  • 75,000 미국 달러 / 1.00 변환 계수 = 75,000 변환 단위
  • 50,000 영국 파운드 /0.79 변환 계수 = 63,291 변환 단위

결과: 108,696 + 75,000 + 63,291 = 총 246,987 변환 단위 필요

변환 단위 표

A

국가통화코드나누기
A   
앨랜드 제도유로EUR0.92
알제리알제리 디나르DZK134.33
미국령 사모아미국 달러미화1.00
안도라유로EUR0.92
앙골라콴자AOA958.97
아르헨티나아르헨티나 페소ARS1,296.37
오스트레일리아호주 달러AUD1.58
오스트리아유로EUR0.92
아제르바이잔아제르바이잔 마나트AZN1.70

B

국가통화코드나누기
B   
바레인바레인 디나르BHD0.38
방글라데시타카BDT125.21
벨기에유로EUR0.92
보츠와나풀라BWP13.76
브라질브라질 헤알BRL5.70
불가리아불가리아 레프BGN1.90

C

국가통화코드나누기
C   
카메룬중앙아프리카 CFA 프랑XAF604.22
캐나다캐나다 달러CAD1.47
칠레칠레 페소CLF957.09
중국위안중국 중앙7.36
크리스마스 아일랜드호주 달러AUD1.58
코코스(킬링) 제도호주 달러AUD1.58
콜롬비아콜롬비아 페소COP4,292.88
콩고 민주 공화국콩고 프랑CDF2,870.79
쿡 제도뉴질랜드 달러NZD1.71
코스타리카코스타리카 콜론CRC505.80
코트디부아르서아프리카 CFA 프랑XOF624.14
크로아티아유로EUR0.92
키프로스유로EUR0.92
체코 공화국체코 코루나CZK23.10

D

국가통화코드나누기
D   
덴마크덴마크 크로네DKK6.87
도미니카 공화국도미니카 페소DOP63.48

E

국가통화코드나누기
E   
에콰도르미국 달러미화1.00
이집트이집트 파운드EGP51.25
에스토니아유로EUR0.92
에티오피아에티오피아 비르ETB134.61
EURO유로EUR0.92

F

국가통화코드나누기
F   
페로 제도덴마크 크로네DKK6.87
핀란드유로EUR0.92
프랑스유로EUR0.92

G

국가통화코드나누기
G   
가봉중앙아프리카 CFA 프랑XAF604.22
독일유로EUR0.92
가나가나 세디GHS15.52
그리스유로EUR0.92
그린란드덴마크 크로네DKK6.87
과테말라케찰GTQ7.79
건지영국 파운드 GBP0.79

H

국가통화코드나누기
H   
허드 아일랜드와 맥도날드 제도호주 달러AUD1.58
홍콩홍콩 달러HKD7.78
헝가리포린트HUF377.78

변환 단위 표 계속

I

국가통화코드나누기
I   
아이슬란드아이슬란드 크로나ISK140.51
인도인도 루피INR87.36
인도네시아루피아IDR16,170.14
이라크이라크 디나르IQD1,305.00
아일랜드유로EUR0.92
맨 섬영국 파운드GBP0.79
이스라엘신 이스라엘 셰켈ILS3.66
이탈리아유로EUR0.92

J

국가통화코드나누기
J   
일본JPY146.02
저지영국 파운드GBP0.79

K

국가통화코드나누기
K   
카자흐스탄텡게KZT519.32
케냐케냐 실링KES130.22
대한민국KRW1,445.50
쿠웨이트쿠웨이트 디나르KWD0.31

L

국가통화코드나누기
L   
라트비아유로EUR0.92
레바논레바논 파운드LBP92,129.17
리히텐슈타인스위스 프랑CHF0.86
리투아니아유로EUR0.92
룩셈부르크유로EUR0.92

M

국가통화코드나누기
M   
말레이시아말레이시아 링기트MYR4.48
말리서아프리카 CFA 프랑XOF624.14
몰타유로EUR0.92
마셜 제도미국 달러미화1.00
마르티니크유로EUR0.92
마요트유로EUR0.92
멕시코멕시코 페소MXN20.72
모나코유로EUR0.92
몬테네그로유로EUR0.92
모로코모로코 디르함미친 듯이9.73
모잠비크모잠비크 메티칼MZN64.54

N

국가통화코드나누기
N   
나미비아나미비아 달러NAD18.48
네덜란드유로EUR0.92
뉴질랜드뉴질랜드 달러NZD1.71
나이지리아나이라NGN1,620.54
니우에뉴질랜드 달러NZD1.71
노퍽 섬호주 달러AUD1.58
노르웨이노르웨이 크로네NOK10.63

O

국가통화코드나누기
O   
오만리알 오만OMR0.38

P

국가통화코드나누기
P   
파키스탄파키스탄 루피PKR284.31
파나마발보아PAB1.00
파라과이과라니PYG7,910.25
페루PEN3.71
필리핀필리핀 페소PHP57.17
폴란드즈워티PLN3.91
포르투갈유로EUR0.92
푸에르토리코미국 달러미화1.00

변환 단위 표 계속

Q

국가통화코드나누기
Q   
카타르카타르 리알QAR3.64

R

국가통화코드나누기
R   
레위니옹유로EUR0.92
루마니아신 루마니아 레우RON4.63
러시아러시아 루블RUB88.84

S

국가통화코드나누기
S   
세인트 바르텔레미유로EUR0.92
프랑스령 생마르탱유로EUR0.92
생피에르 미클롱유로EUR0.92
산마리노유로EUR0.92
사우디아라비아사우디 리얄SAR3.75
세네갈서아프리카 CFA 프랑XOF604.22
세르비아세르비아 디나르RSD107.78
싱가포르싱가포르 달러SGD1.37
슬로바키아유로EUR0.92
슬로베니아유로EUR0.92
남아프리카 공화국랜드ZAR18.58
스페인유로EUR0.92
스리랑카스리랑카 루피LKR299.58
스발바르 제도 및 얀마옌 섬노르웨이 크로네NOK10.63
스웨덴스웨덴 크로나SEK10.24
스위스스위스 프랑CHE0.86

T

국가통화코드나누기
T   
중국 대만신 대만 달러TWD32.77
탄자니아 연합 공화국탄자니아 실링TZS2,654.06
태국바트THB34.65
동티모르미국 달러미화1.00
토켈라우뉴질랜드 달러NZD1.71
튀니지튀니지 디나르TND3.20
튀르키예튀르키예 리라시도38.52

U

국가통화코드나누기
U   
우간다우간다 실링UGX3,685.37
우크라이나흐리브냐UAH42.44
아랍에미리트UAE 디르함AED3.67
영국파운드 스털링GBP0.79
미국미국 달러미화1.00
미국령 군소 제도미국 달러미화1.00
우루과이우루과이 페소UYI43.94

V

국가통화코드나누기
V   
베네수엘라, 볼리바니아 공화국볼리바르 푸에르테VEF89.35
베트남VND24,658.90
버진아일랜드(영국령)미국 달러미화1.00
버진아일랜드(미국령)미국 달러미화1.00

Z

국가통화코드나누기
Z   
잠비아잠비아 콰차ZMW28.49