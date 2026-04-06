CEO product categories

CEO Product Categories는 기업 인프라 솔루션을 구성하는 밀접하게 관련된 제품 모음입니다
CEO Product Category는 IBM에서 CEO 사용자별로 제공하는 제품 구성 요소의 모음이며, 최소 초기 사용자 수량 요건(CEO Product Category에 따라 최소값이 다름)을 포함한 특정 획득 규칙의 적용을 받습니다.
고객의 첫 번째(기본) CEO Product Category의 경우, 고객은 다음을 수행해야 합니다.
클라이언트의 추가 CEO Product Categories의 경우, 클라이언트는 다음을 수행해야 합니다.
CEO Product Category에 속한 어떤 프로그램이든 설치된 경우, 해당 프로그램은 라이선스를 취득한 사용자에 한해서만 사용되거나 그 사용을 위해 제공될 수 있습니다.
서버의 프로그램에 액세스하기 위해 최종 사용자 기기에서 사용되는 모든 프로그램은 프로그램에 액세스한 서버와 동일한 CEO Product Category에서 획득해야 합니다.
고객은 IBM으로부터 직접 또는 IBM Business Partner를 통해 자격을 얻을 수 있습니다.
권한에는 첫 12개월 동안의 CEO Product Category와 소프트웨어 구독 및 지원의 모든 제품 사용이 포함됩니다. 소프트웨어 구독 및 지원 갱신은 이후 몇 년 동안 사용할 수 있습니다.
참고: 구성 제품이 다음과 같은 경우:
CEO 제품 카테고리에 관한 약관은 해당되는 IBM Passport Advantage 또는 IBM Passport Advantage Express 계약을 참조하세요.
다음 표에는 기존의 각 CEO Product Category, 각 CEO Product Category에 포함된 제품 구성 요소, 해당 CEO Product Category에서 제공하는 솔루션에 대한 간략한 설명이 나와 있습니다.
업데이트 날짜: 2019년 12월 17일
|Product category
|번들에 포함된 제품
|솔루션
최소값
초기 사용자 요구 사항
|IBM Db2 Advanced CEO 오퍼링
Db2 Advanced Enterprise Server Edition
|광범위한 Db2 데이터 서버 기능을 제공합니다. 이는 Db2 Advanced Enterprise Server Edition, Db2 Workgroup Server Edition, Db2 Connect Edition을 포함합니다. IBM Db2 Advanced CEO 오퍼링은 회사의 귀중한 정보 자산에 대한 안전하고 탄력적인 정보 관리 시스템을 제공하여 오늘날 비즈니스의 요구 사항을 해결합니다.
|500
|IBM 하이브리드 데이터 관리 플랫폼 CEO 오퍼링
|Db2 Advanced Edition
Db2 Big SQL
Db2 Connect
Db2 Event Store
Db2 Warehouse
|벤더, 언어, 위치 및 구조 전반에 걸쳐 쿼리를 번역할 수 있는 완전한 AI 기반 솔루션 제품군으로, 엔터프라이즈 아키텍트 리더는 데이터 관리 및 분석을 위한 최적화된 기반을 구축할 수 있습니다. 이 솔루션을 사용하면 온프레미스, 프라이빗 및 퍼블릭 클라우드 환경 전반의 데이터를 수집, 관리하고 비즈니스 통찰력을 얻을 수 있으며, 정형 및 비정형 데이터 유형을 통합하여 관리할 수 있습니다.
|500