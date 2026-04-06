CEO product categories

CEO Product Category는 IBM에서 CEO 사용자별로 제공하는 제품 구성 요소의 모음이며, 최소 초기 사용자 수량 요건(CEO Product Category에 따라 최소값이 다름)을 포함한 특정 획득 규칙의 적용을 받습니다.

고객의 첫 번째(기본) CEO Product Category의 경우, 고객은 다음을 수행해야 합니다.

Enterprise 내에서 CEO Product Category에 속한 모든 제품을 복사, 사용 또는 사용 확장할 수 있는 시스템이 할당된 모든 사용자(CEO 사용자라고 함)에 대한 사용자 라이선스 권한을 취득해야 합니다.

해당 CEO Product Category의 최소 초기 사용자 수량 요구 사항이 적용됩니다.

클라이언트의 추가 CEO Product Categories의 경우, 클라이언트는 다음을 수행해야 합니다.

각 추가 CEO Product Category에 대해, 해당 CEO Product Category에 포함된 어떤 제품 구성 요소든 사용하고 있는 모든 사용자를 대상으로 사용 권한을 반드시 취득해야 하며, 이는 기본 CEO Product Category와 동일한 사용자 수이거나 더 적을 수 있습니다.

여전히 해당 CEO Product Category에 대한 최소 초기 사용자 수량 요구 사항이 적용됩니다.

CEO Product Category에 속한 어떤 프로그램이든 설치된 경우, 해당 프로그램은 라이선스를 취득한 사용자에 한해서만 사용되거나 그 사용을 위해 제공될 수 있습니다.

서버의 프로그램에 액세스하기 위해 최종 사용자 기기에서 사용되는 모든 프로그램은 프로그램에 액세스한 서버와 동일한 CEO Product Category에서 획득해야 합니다.

고객은 IBM으로부터 직접 또는 IBM Business Partner를 통해 자격을 얻을 수 있습니다.

권한에는 첫 12개월 동안의 CEO Product Category와 소프트웨어 구독 및 지원의 모든 제품 사용이 포함됩니다. 소프트웨어 구독 및 지원 갱신은 이후 몇 년 동안 사용할 수 있습니다.

참고: 구성 제품이 다음과 같은 경우:

기존 CEO Product Category에 추가된 경우, 활성 소프트웨어 구독 및 지원 적용 범위를 보유한 해당 CEO Product Category의 모든 라이선스 고객은 추가된 구성 요소를 사용할 수 있습니다.

다른 제품으로 대체된 경우, 대체 시점에 유효한 소프트웨어 구독 및 지원 범위를 가지고 있는 해당 CEO Categories의 모든 라이선스 고객은 대체된 구성 요소 제품을 받을 자격이 있습니다.

기존 CEO Product Category에서 구성 제품이 제거된 경우, 해당 CEO Product Category에 대해 라이선스를 보유한 고객은 다음 중 더 이른 시점의 버전/릴리스 기준으로 해당 구성 제품을 계속 사용할 수 있습니다. 즉, CEO Product Category에서 해당 구성 제품이 제거된 시점의 버전/릴리스 또는 고객의 소프트웨어 구독 및 지원 적용 기간이 종료되기 전에 고객이 다운로드한 버전/릴리스 중 더 이른 버전입니다. 어느 경우든, 제거된 구성 제품의 사용자 수는 해당 구성 제품이 CEO Product Category에서 제거된 시점에 라이선스가 부여된 사용자 수를 초과하여 증가시킬 수 없습니다.

CEO 제품 카테고리에 관한 약관은 해당되는 IBM Passport Advantage 또는 IBM Passport Advantage Express 계약을 참조하세요.