기존의 IBM Passport Advantage 사이트에 추가 사이트를 언제든지 서면 통지를 통해 IBM에 추가할 수 있습니다
그렇게 하려면 다음을 반드시 해야 합니다:
|언어
|국가/지역
|일본어 (74.1KB)
|일본
|한국어 (89.6KB)
|대한민국
|라틴 아메리카 스페인어 (32.3KB)
|아르헨티나, 칠레, 콜롬비아, 코스타리카, 도미니카 공화국, 에콰도르, 엘살바도르, 과테말라, 온두라스, 멕시코, 니카라과, 파나마, 파라과이, 페루, 우루과이, 베네수엘라
|노르웨이어 (7.2KB)
|노르웨이, 스발바르 및 얀마옌 제도
|폴란드어 (54.9KB)
|폴란드
|포르투갈어 (34.1KB)
|앙골라, 카보베르데, 기니비사우, 포르투갈
|루마니아어 (99.3KB)
|루마니아
|중국어 간체 (62KB)
|중국
|슬로바키아어 (103KB)
|슬로바키아
|슬로베니아어 (96.8KB)
|슬로베니아
|스페인어 (38.1KB)
|스페인 적도기니 안도라
|스웨덴어 (31.5KB)
|스웨덴
|튀르키예어 (43.5KB)
|터키