공인된 추가 현장 일정

기존의 IBM Passport Advantage 사이트에 추가 사이트를 언제든지 서면 통지를 통해 IBM에 추가할 수 있습니다

파란색, 검정, 회색 음영의 기하학적 도형을 묘사한 그림

그렇게 하려면 다음을 반드시 해야 합니다:

  • www.ibm.com/kr-ko/terms/?id=Z125-5849에서 IBM 약관에 대한 공인 추가 사이트 일정을 다운로드하여 작성하세요.
  • 계약에 따라 등록 및 인수할 수 있는 권한이 있는 추가 사이트를 나열합니다.
언어국가/지역
일본어 (74.1KB)일본
한국어 (89.6KB)대한민국
라틴 아메리카 스페인어 (32.3KB)아르헨티나, 칠레, 콜롬비아, 코스타리카, 도미니카 공화국, 에콰도르, 엘살바도르, 과테말라, 온두라스, 멕시코, 니카라과, 파나마, 파라과이, 페루, 우루과이, 베네수엘라
노르웨이어 (7.2KB)노르웨이, 스발바르 및 얀마옌 제도
폴란드어 (54.9KB)폴란드
포르투갈어 (34.1KB)앙골라, 카보베르데, 기니비사우, 포르투갈
루마니아어 (99.3KB)루마니아
중국어 간체 (62KB)중국
슬로바키아어 (103KB)슬로바키아
슬로베니아어 (96.8KB)슬로베니아
스페인어 (38.1KB)스페인 적도기니 안도라
스웨덴어 (31.5KB)스웨덴
튀르키예어 (43.5KB)터키

 