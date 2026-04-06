IBM Appliances and Appliance Services 구매를 위한 첨부 문서

파란색, 검정, 회색 음영의 기하학적 도형을 묘사한 그림
IBM Appliances and Appliance Services 구매에 대한 첨부 문서는 IBM 약관에서 다운로드할 수 있으며, 2008년 이전 버전의 PA7을 사용하는 고객만 필요합니다.

IBM Appliance

IBM는 어플라이언스를 EP로 정의하며, 이는 단일 오퍼링으로 제공되고 특정 기능을 위해 설계된 프로그램 구성 요소, 기계 구성 요소(MC) 및 해당 기계 코드 구성 요소의 조합입니다.

이는 단일 Passport Advantage 부품 번호를 사용하는 하드웨어 구성 요소("머신")와 소프트웨어 구성 요소("프로그램")로 구성됩니다. IBM 어플라이언스에 대한 기계 유지보수와 구독 및 지원(S&S)은 단일 Passport Advantage 부품 번호로 구매 및 갱신됩니다. 

IBM Appliance 지원 가이드를 참조하여 다음에 대한 자세한 정보를 확인하세요.

  • IBM Appliance의 자격 요건
  • IBM 어플라이언스에 사용할 수 있는 지원 및
  • IBM Appliance에 대한 IBM 구독 및 지원(S&S) 혜택 사용 및 갱신 방법

IBM Appliances and Appliance Services 구매를 위한 첨부 문서

어플라이언스 계약은 2008년 버전 7의 Passport Advantage 계약에 통합되었으며 IBM 약관에서 확인하고 다운로드할 수 있습니다.

IBM Appliances and Appliance Services에 대한 첨부 문서는 고객이 PA 버전 7 이하인 경우에만 필요하며 IBM 약관*에서 다양한 언어로 다운로드할 수 있습니다.

*IBM 약관을 처음 사용하는 경우 다음 지침이 유용할 수 있습니다.

  1. '국가' 필터를 사용하여 위치를 선택하세요
  2. '언어' 필터를 사용하여 선호하는 언어를 선택하세요. 참고: 경우에 따라 문서는 영어로만 제공됩니다
  3. IBM 약관으로 이동
  4. '문서 유형'에서
    • Standard Agreements 및
    • Passport Advantage 계약 선택
    • 계약 및 첨부 문서
  5. IBM Appliances and Appliance Services 타일에 대한 첨부 문서를 클릭합니다

어떤 첨부 문서를 사용해야 할지 잘 모르는 경우 IBM 영업 담당자 또는 IBM 비즈니스 파트너에게 문의하세요.