IBM Appliances and Appliance Services 구매를 위한 첨부 문서

IBM는 어플라이언스를 EP로 정의하며, 이는 단일 오퍼링으로 제공되고 특정 기능을 위해 설계된 프로그램 구성 요소, 기계 구성 요소(MC) 및 해당 기계 코드 구성 요소의 조합입니다.

이는 단일 Passport Advantage 부품 번호를 사용하는 하드웨어 구성 요소("머신")와 소프트웨어 구성 요소("프로그램")로 구성됩니다. IBM 어플라이언스에 대한 기계 유지보수와 구독 및 지원(S&S)은 단일 Passport Advantage 부품 번호로 구매 및 갱신됩니다.

IBM Appliance 지원 가이드를 참조하여 다음에 대한 자세한 정보를 확인하세요.