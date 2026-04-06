Passport Advantage 약관: 계약, 첨부 문서 및 양식

파란색, 검정, 회색 음영의 기하학적 도형을 묘사한 그림
IBM 약관은 Passport Advantage(PA) / Passport Advantage Express(PAE) 관련 모든 문서를 찾아볼 수 있는 신뢰할 수 있는 자료입니다.

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    참고: 확인란을 사용하여 계약 & 첨부 및/또는 등록 문서를 볼 수 있습니다

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IBM 약관에 따라 IBM의 라이선스 정보(LI) 문서에 액세스할 수 있을 뿐만 아니라 다음을 이용할 수 있습니다.

  • IBM 고객 관계 계약(CRA)은 대부분의 IBM 오퍼링을 조달하는 데 사용되는 단일 계약입니다.
  • CRA 계열 계약은 고객에게 해당 제품의 취득을 지원하는 데 필요한 조건만으로 특정 제품 세트를 획득할 수 있는 유연성을 제공합니다. CRA 계열 계약에는 클라우드 서비스 계약(CSA) 및 CRA — 서비스가 포함되며 이에 국한되지 않습니다.
  • CRA 계열 계약에 대한 첨부 문서입니다. 고객이 특정 오퍼링만을 대상으로 한 이전 거래에서 CRA 계열 계약 중 하나를 사용했고, 이후 해당 CRA 계열 계약의 적용 범위를 다른 오퍼링까지 확장하고자 하는 경우, 필요 시 해당 추가 조건을 포함한 첨부 문서를 추가함으로써 이를 진행할 수 있습니다.
  • CRA 계열 계약에 대한 첨부 문서입니다. 고객이 특정 오퍼링만을 대상으로 한 이전 거래에서 CRA 계열 계약 중 하나를 사용했고, 이후 해당 CRA 계열 계약의 적용 범위를 다른 오퍼링까지 확장하고자 하는 경우, 필요 시 해당 추가 조건을 포함한 첨부 문서를 추가함으로써 이를 진행할 수 있습니다.
  • 특정 규제, 법률 및 오퍼링 특정 요구 사항을 충족하는 데 필요한 IBM 데이터 처리 부록(DPA), 제한 보증서(SoLW) 및 기타 표준

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아래 링크를 사용하여 Passport Advantage(PA) 및 Passport Advantage Express(PAE) 계약 및 첨부 문서를 보거나 다운로드할 수 있습니다.

계약첨부 문서 & 일정기본 라이선스 계약 및 라이선스 정보 문서

IBM이 적격 제품(EP) 주문을 위한 두 가지 별도의 계약을 제공합니다. 둘 다 IBM 약관에서 후기를 볼 수 있습니다. 아래 링크를 클릭하여 계약서를 읽거나 다운로드하세요.

1.      International Passport Advantage 계약

2.      International Passport Advantage Express 계약

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