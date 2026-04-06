IBM이 적격 제품(EP) 주문을 위한 두 가지 별도의 계약을 제공합니다. 둘 다 IBM 약관에서 후기를 볼 수 있습니다. 아래 링크를 클릭하여 계약서를 읽거나 다운로드하세요. 1. International Passport Advantage 계약 2. International Passport Advantage Express 계약

IBM 약관으로 이동하여 기본 라이선스 계약 및 라이선스 정보 문서를 검색, 확인 및 다운로드할 수 있습니다.