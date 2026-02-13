AI 생산성 소프트웨어

지능형 에이전트와 애플리케이션으로 업무를 자동화하고 더 스마트한 의사 결정을 실현하세요
에이전트, 자동화, 워크플로를 통합하여 안전한 전사적 생산성을 구현하는 개방형 하이브리드 오케스트레이션을 통해 파편화된 AI를 몇 년이 아닌 몇 주 만에 측정 가능한 비즈니스 가치로 전환합니다.
오케스트레이션을 통해 복잡했던 비즈니스 전반의 생산성을 명확하게 높여보세요. 어떤 AI 에이전트, 어시스턴트, 워크플로, 데이터와도 연동되므로 기존 시스템을 전면적으로 교체할 필요도 없고, 벤더에 종속되지도 않습니다.
AI 에이전트를 기존 워크플로, 데이터 및 자동화 기능과 통합하고, AgentOps로 성능을 관측, 평가, 최적화할 수 있습니다.
HR, 영업, IT, 재무, 고객 관리의 기존 워크플로에 연결되는 AI 에이전트를 통해 반복적인 작업에서 벗어날 수 있습니다.
에이전틱 AI, 컨텍스트 기반 인텔리전스, 그리고 설계 단계부터 적용되는 거버넌스를 통해 소프트웨어 개발 라이프사이클을 발전시킵니다.
주요 재무 계획 프로세스를 자동화하여 느린 수작업 중심의 계획에서 신속한 AI 기반 의사 결정으로 전환합니다.
코드 이해도를 높이고 비즈니스 로직을 보존하며 희소 전문 인력에 대한 의존도를 낮추는 엔드투엔드 지원으로 애플리케이션 현대화를 가속화합니다.
웹 채팅, 전화, SMS, 소셜 앱 등 모든 채널에서 사람과 하는 것 같은 자연스러운 대화와 멀티모달 AI 에이전트를 통해 빠르고 일관된 지원을 제공하고, 컨텍스트를 유지하면서 원활한 상담사 연결을 제공합니다.
에이전트가 검증되고 최적화된 모델 저장소에 즉시 접근하여 효율적이고 분산된 추론을 수행합니다.
IBM watsonx Orchestrate는 워크플로, 자동화 및 데이터 시스템과 함께 IBM, 타사 또는 오픈소스와 같은 모든 기술로 구축된 에이전트를 조율하는 멀티 에이전트, 멀티 툴 감독자 역할을 합니다.
IBM Bob은 에이전틱 워크플로를 사용해 소프트웨어 개발 라이프사이클(SDLC) 전반에서 코드 생성, 리팩터링, 테스트, 보안 및 규정 준수 검사를 자동화합니다.
