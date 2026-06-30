모든 IBM 임직원은 차별, 괴롭힘, 따돌림 및 보복이 없는 포용적이고 협력적이며 안전하고 존중받는 근무 환경 조성에 기여해야 합니다. 이러한 포용적인 근무 환경에 기반하여 비즈니스 성장, 지속 가능한 비즈니스 성과 및 고객에게 차별화된 가치를 제공하기 위해 노력합니다.

IBM은 모든 차별 금지법을 완벽하게 준수하는 임금 격차 해소 및 투명성 제고에 전념하며, 성별, 인종 또는 법으로 보호되는 기타 개인적 특성에 관계없이 공정하고 경쟁력 있는 임금 환경을 조성합니다. 모든 국가의 IBM 임직원을 대상으로 통계적 임금 격차 해소 평가를 실시하여 오랜 기간 유지해 온 공정한 임금 관행에 대한 확고한 의지를 보여주고 있습니다.