고도로 숙련된 글로벌 인력은 AI 및 하이브리드 클라우드에 대한 심층적인 전문 지식을 활용하여 고객의 디지털 혁신과 미션 크리티컬 운영을 지원합니다. IBM 임직원은 사명 달성에 매우 중요하며, IBM의 기업 문화는 임직원의 성장을 뒷받침하는 원동력입니다. IBM은 함께 큰 그림을 그리고 업계를 선도하며, 파트너십을 구축하고 의미 있는 영향력을 창출합니다.
IBM의 문화 공식은 IBM의 업무 경험에 생명을 불어넣습니다. IBM의 목적은 당사가 존재하는 이유와 사회 및 산업에서 수행하는 역할을 명확히 하며, 세 가지 핵심 가치는 당사의 문화와 브랜드를 이끄는 원칙입니다. 성장 행동 지침은 우리가 서로에게, 고객과 파트너에게 어떻게 행동해야 하는지를 안내합니다.
더 나은 세상을 만드는 촉매제가 되는 것.
이 모든 것은 우리가 성장, 혁신 및 포용성을 이끌어내기 위해 '어떻게' 행동하고 어떤 모습을 보여주는지에 관한 것입니다. 성공을 달성하려면 고객의 요구 사항을 되돌아보고 우리의 행동을 통해 어떻게 그 요구 사항을 충족하는지 살펴봐야 합니다.
모든 IBM 임직원은 차별, 괴롭힘, 따돌림 및 보복이 없는 포용적이고 협력적이며 안전하고 존중받는 근무 환경 조성에 기여해야 합니다. 이러한 포용적인 근무 환경에 기반하여 비즈니스 성장, 지속 가능한 비즈니스 성과 및 고객에게 차별화된 가치를 제공하기 위해 노력합니다.
IBM은 모든 차별 금지법을 완벽하게 준수하는 임금 격차 해소 및 투명성 제고에 전념하며, 성별, 인종 또는 법으로 보호되는 기타 개인적 특성에 관계없이 공정하고 경쟁력 있는 임금 환경을 조성합니다. 모든 국가의 IBM 임직원을 대상으로 통계적 임금 격차 해소 평가를 실시하여 오랜 기간 유지해 온 공정한 임금 관행에 대한 확고한 의지를 보여주고 있습니다.