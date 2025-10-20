IBM 퇴직자들은 기부와 자원봉사를 해온 역사가 풍부합니다. 우리는 은퇴자들이 이 유산을 바탕으로 지역 사회에 계속 변화를 일으킬 수 있도록 장려합니다.

IBM 기부 및 자원봉사 포털에서 자원봉사 시간을 추적하고, 자원봉사자 보상(기존 자원봉사 보조금)을 받고, 관심 있는 대의에 기부하고, 자신의 기술과 열정에 맞춰 영향력을 발휘할 기회를 찾아보세요.