한 번 IBM인은 영원한 IBM인입니다. IBM 퇴직자로서 시간과 재능을 기부해 주셔서 감사합니다. 여러분에게는 변화를 가져올 수 있는 힘이 있습니다.
IBM 퇴직자로서 기부 및 자원봉사 프로그램에 참여하시려면 회원 가입을 통해 IBM Giving and Volunteerism 포털에 들어오세요. 확인 이메일을 통해 다음 단계를 안내 받으실 수 있습니다.
IBM 퇴직자들은 기부와 자원봉사를 해온 역사가 풍부합니다. 우리는 은퇴자들이 이 유산을 바탕으로 지역 사회에 계속 변화를 일으킬 수 있도록 장려합니다.
IBM 기부 및 자원봉사 포털에서 자원봉사 시간을 추적하고, 자원봉사자 보상(기존 자원봉사 보조금)을 받고, 관심 있는 대의에 기부하고, 자신의 기술과 열정에 맞춰 영향력을 발휘할 기회를 찾아보세요.
support@benevity.com으로 문의하세요.
engagement@ibm.com으로 문의하세요.
engagement@ibm.com으로 연락 주시면 프로필이 생성되었는지 확인하고 임시 비밀번호를 제공해 드립니다.
기부하려는 조직(대의)를 검색해 선택합니다.
예, 위의 안내에 따라 신용카드로 기부를 신청하고 기부 양식(기부 빈도 선택 아래)에서 반복 기부를 선택하시면 됩니다.
IBM 선물 매칭 프로그램은 정규 직원에게만 제공됩니다.
포털에 추가되었으면 하는 대의 추천 방법:
1. 상단 메뉴 오른쪽에 있는 빠른 링크에 마우스를 올립니다.
2. 드롭다운 옵션에서 조직 추천을 선택합니다.
3. 추천하는 조직에 대한 필수 정보를 작성합니다. 이 정보는 해당 조직을 찾고 프로그램에 대한 적격성을 판단하는 데 사용됩니다. 정보는 많이 제공할수록 좋습니다.
4. 제출을 클릭하면 추천이 승인 대기열에 추가됩니다.
상단 메뉴에서 자원 봉사에 마우스를 올립니다.
- 자원 봉사 시간 추적을 클릭하세요.
- 외부 자원봉사 추적 양식을 작성합니다.
- 자원봉사 보상을 받으려면 기부 통화에 체크되어 있어야 합니다.
o 세부 정보를 확인하고 자원 봉사 시간 제출을 클릭합니다.
아니요. 다른 자원 봉사자(IBM 직원 또는 퇴직자)의 참여를 원하는 경우에만 자원 봉사 기회를 만들어야 합니다.
자원 봉사자 보상은 다음의 2단계를 거쳐 사용할 수 있습니다.
1. IBM 자원봉사 및 기부 기부 포털에서 자원봉사 시간을 추적하여 리워드를 받습니다.
2. 자원봉사 보상을 기부합니다.
이 과정이 2단계로 이루어지는 것은 여러분이 자원봉사를 하지 않은 다른 단체에 보상을 기부하거나 여러 단체에 보상을 기부할 수 있기 때문입니다.
1. 자원봉사 보상을 기부하고 싶은 조직을 검색 하세요.
2. 조직 프로필을 클릭합니다.
3. 지금 기부(파란색 버튼)를 클릭합니다.
4. 양식을 작성하고 결제 수단으로 기부 계좌 잔액을 선택합니다. 신용 카드로 결제하지 않고 자원봉사 보상을 사용하는 방식입니다.
5. 기부 세부 정보를 확인하고 제출을 클릭합니다.
이전 데이터는 IBM 자원봉사 및 기부 포털의 과거 자원봉사 정보에서 확인할 수 있습니다. 자원봉사 내역 페이지 아래쪽에서 찾아보세요.
이 방법을 진행해도 문제가 해결되지 않으면 이 양식을 작성하여 지원 티켓을 열어주세요.