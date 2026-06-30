이사회와 산하 위원회는 책임감 있는 비즈니스 이니셔티브에 대한 감독 권한을 유지하며, 위험 관리 및 활동, 정책, 그리고 이러한 사안에 대한 진행 상황에 대해 최고 경영진과 협력합니다.
책임감 있는 비즈니스 경영진 운영 위원회는 분기별로 회의를 개최하여 주요 책임감 있는 비즈니스 사안 및 조직 전반의 목표에 대한 리더십과 방향을 제시하는 다기능 기구입니다. 책임감 있는 비즈니스 우선순위는 다양한 부서와의 협력을 통해 조직 전체에 통합되며, 이를 통해 도출된 인사이트와 권고 사항은 운영 위원회에 전달됩니다.
IBM은 위험을 감수하지 않고는 혁신과 리더십이 불가능하다고 생각합니다. 또한 위험을 경솔하게 수용하거나 위험을 적절하게 식별하고 완화하지 못하면 주주 가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 인지하고 있습니다. IBM의 위험 관리 프로세스에 대한 감독은 공동의 책임입니다.
매년 전 세계 IBM 임직원은 IBM 비즈니스 행동 지침(BCG) 프로그램에 참여하여 해당 지침에 대한 이해도를 인증받고, 윤리적인 사업 운영에 대한 다짐을 새롭게 합니다. IBM BCG 정책 및 관련 인증 과정은 여러 언어로 제공되며, 임직원이 일상적으로 직면할 수 있는 윤리적 딜레마를 다룹니다.
IBM의 내부 보고 채널을 통해 임직원은 BCG 위반 의심 사례 및 IBM 내에서 발생할 수 있는 비윤리적 또는 불법적 행위를 포함한 우려 사항을 보고할 수 있습니다. 공급업체, 비즈니스 파트너 및 기타 관계자도 우려 사항을 제기할 수 있도록 유사한 보고 채널을 마련해 두었습니다.