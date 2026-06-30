매년 전 세계 IBM 임직원은 IBM 비즈니스 행동 지침(BCG) 프로그램에 참여하여 해당 지침에 대한 이해도를 인증받고, 윤리적인 사업 운영에 대한 다짐을 새롭게 합니다. IBM BCG 정책 및 관련 인증 과정은 여러 언어로 제공되며, 임직원이 일상적으로 직면할 수 있는 윤리적 딜레마를 다룹니다.



IBM의 내부 보고 채널을 통해 임직원은 BCG 위반 의심 사례 및 IBM 내에서 발생할 수 있는 비윤리적 또는 불법적 행위를 포함한 우려 사항을 보고할 수 있습니다. 공급업체, 비즈니스 파트너 및 기타 관계자도 우려 사항을 제기할 수 있도록 유사한 보고 채널을 마련해 두었습니다.