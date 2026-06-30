소프트웨어

IBM Software는 고객이 환경을 예측, 자동화 및 현대화할 수 있도록 지원하는 기능을 통해 혁신과 생산성을 제공하는 시장 선도적인 기술을 개발합니다. 당사는 네 가지 주요 영역에 걸쳐 이러한 가치를 제공합니다. 오픈소스 기술을 기반으로 구축된 하이브리드 클라우드(Red Hat)는 온프레미스, 퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드 및 엣지 컴퓨팅을 통합하여 애플리케이션과 AI를 확장합니다. 내장된 거버넌스, 규정 준수 및 책임감 있는 AI 기능을 갖춘 watsonx 기반의 데이터는 고객이 실시간으로 데이터를 사용하고 엔터프라이즈급 AI를 애플리케이션 및 비즈니스 프로세스에 임베딩할 수 있도록 지원합니다. Apptio를 포함한 FinOps 포트폴리오와 같은 자동화 기능은 고객이 기술로 투명성, 가치 및 비용 절감을 달성할 수 있도록 지원합니다. HashiCorp Terraform과 같은 기능을 통해 고객은 IT를 운영하고 자동화하여 하이브리드 애플리케이션 및 인프라를 구축, 배포 및 관리할 수 있습니다. IBM Z의 트랜잭션 처리 기능은 미션 크리티컬 워크로드에 탁월한 복원력, 확장성, 보안, 가용성 및 실시간 사기 탐지 기능을 제공합니다. 고객은 IBM Z에서 직접 AI 및 AI 에이전트를 사용하여 운영을 간소화할 수 있습니다. 개방형 아키텍처를 기반으로 구축된 IBM Software는 선택의 폭, 유연성, 그리고 기존 투자 가치를 극대화하면서 AI를 자신 있게 확장할 수 있는 기능을 보장합니다.