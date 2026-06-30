IBM은 전 세계 175개 이상의 국가에서 사업을 운영하고 있습니다. 당사의 플랫폼 중심 하이브리드 클라우드 및 AI 전략은 Software, Consulting, Infrastructure 및 Financing의 네 가지 비즈니스 부문을 통해 실행됩니다. IBM은 더 나은 세상을 만드는 촉매제로서 운영 및 고객 솔루션 전반에 걸쳐 책임감 있는 경영 방식을 실천하고 있습니다. 기술을 활용하여 생산성을 높이고 비용을 절감하며, 천연자원을 보존하고 우리가 살고 일하는 지역사회와 환경에 긍정적인 결과를 창출함으로써 발전을 가속화합니다.
소프트웨어
IBM Software는 고객이 환경을 예측, 자동화 및 현대화할 수 있도록 지원하는 기능을 통해 혁신과 생산성을 제공하는 시장 선도적인 기술을 개발합니다. 당사는 네 가지 주요 영역에 걸쳐 이러한 가치를 제공합니다. 오픈소스 기술을 기반으로 구축된 하이브리드 클라우드(Red Hat)는 온프레미스, 퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드 및 엣지 컴퓨팅을 통합하여 애플리케이션과 AI를 확장합니다. 내장된 거버넌스, 규정 준수 및 책임감 있는 AI 기능을 갖춘 watsonx 기반의 데이터는 고객이 실시간으로 데이터를 사용하고 엔터프라이즈급 AI를 애플리케이션 및 비즈니스 프로세스에 임베딩할 수 있도록 지원합니다. Apptio를 포함한 FinOps 포트폴리오와 같은 자동화 기능은 고객이 기술로 투명성, 가치 및 비용 절감을 달성할 수 있도록 지원합니다. HashiCorp Terraform과 같은 기능을 통해 고객은 IT를 운영하고 자동화하여 하이브리드 애플리케이션 및 인프라를 구축, 배포 및 관리할 수 있습니다. IBM Z의 트랜잭션 처리 기능은 미션 크리티컬 워크로드에 탁월한 복원력, 확장성, 보안, 가용성 및 실시간 사기 탐지 기능을 제공합니다. 고객은 IBM Z에서 직접 AI 및 AI 에이전트를 사용하여 운영을 간소화할 수 있습니다. 개방형 아키텍처를 기반으로 구축된 IBM Software는 선택의 폭, 유연성, 그리고 기존 투자 가치를 극대화하면서 AI를 자신 있게 확장할 수 있는 기능을 보장합니다.
Consulting
IBM Consulting은 시장을 선도하는 역량을 바탕으로 비즈니스 혁신, 기술 구현 및 관리형 서비스 분야에서 심도 있는 도메인, 기술 및 산업 전문성을 제공합니다. Consulting 부문은 개방형 하이브리드 클라우드 아키텍처를 기반으로 기술 및 비즈니스 프로세스를 설계, 구축 및 운영하며, 데이터, 생성형 AI 및 자동화를 활용하여 효율성과 확장성을 높입니다. IBM의 기술 및 에코시스템 파트너십 솔루션을 통해 고객이 애플리케이션을 현대화하고 AI를 워크플로에 대규모로 임베딩 및 운영하여 측정 가능한 투자 수익을 달성할 수 있도록 지원합니다. IBM Consulting Advantage 플랫폼과 Garage 방법론은 고객과의 공동 창출을 가능하게 하며, 디지털 자산 및 AI 기반 솔루션을 배포하여 혁신을 가속화합니다.
IBM Infrastructure는 하이브리드 클라우드를 위한 신뢰할 수 있고 안전한 솔루션을 제공하며, 미션 크리티컬 트랜잭션에 AI를 접목하는 데 최적화되어 있습니다. IBM은 제품 개발 시 서비스 용이성 및 업그레이드 가능성, 그리고 제품 내 소재의 재사용, 재활용 및 회수 가능성을 고려합니다. 가능한 경우, Infrastructure는 에너지 효율성을 높이고 재활용 소재 및 친환경적인 재료를 사용하며, 제품 수명 주기 종료 시 재사용 및 재활용이 용이하도록 설계됩니다. IBM의 글로벌 자산 회수 서비스(GARS)는 중고 및 임대 기간이 만료된 IBM 자산을 외부 시장에 재판매하고, 내부적으로 자산을 재활용 및 재배치하며, 폐기 IT 장비를 환경적으로 책임감 있는 방식으로 처리하는 프로세스를 제공합니다.
Financing 부문은 IBM의 금융 솔루션을 통해 고객이 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스를 구매할 수 있도록 지원합니다. 고객은 하드웨어를 IBM에 반환하여 재사용, 재판매 및 재활용할 수 있습니다. 이는 폐기물을 줄이고, IBM 고객이 에너지 효율성이 더 높고 비용이 저렴한 하드웨어로 더 쉽게 업그레이드할 수 있도록 돕습니다. 이러한 금융 프로그램은 주로 최종 사용자의 비즈니스 운영에 필수적인 제품 또는 서비스에 적용되며, IBM의 하이브리드 클라우드 및 AI 전략을 지원합니다.