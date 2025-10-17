환경을 위한 제품 설계

20년 이상의 기가 동안 당사는 유효한 업그레이드 경로를 갖춘 동등한 이전 제품과 비교하여 각 새로운 서버 제품이 소비하는 에너지의 1킬로와트시당 컴퓨팅 성능을 개선한다는 목표를 추구해 왔습니다. 당사의 디자인은 에너지 효율성에 중점을 두어 비용을 절감하고, 재활용 및 친환경 소재를 통합하며, 수명이 다한 제품의 재사용 및 재활용을 용이하게 합니다.

제품 탄소 발자국 보고서

IBM 제품 탄소 발자국(PCF) 보고서는 특정 IBM 제품의 전체 수명 주기와 관련된 온실가스 배출량을 추산합니다. 이러한 보고서는 고객이 기술 관련 결정이 환경에 미치는 영향을 이해하는 데 도움을 주어 더 많은 정보를 바탕으로 선택을 할 수 있도록 합니다. 보고서는 분석 대상 IBM 제품 또는 시스템을 명시적으로 밝힙니다.

IBM는 제품의 환경 영향을 평가하는 표준화된 방법의 개발을 목표로 하는 '알고리즘에 영향을 미치는 제품 속성(PAIA) 컨소시엄'의 회원입니다.

엔터프라이즈 서버

2025년 2분기에 IBM은 새로운 IBM z17 및 IBM LinuxONE 5 엔터프라이즈 서버를 출시했습니다. Telum II 프로세서, 기본 제공되는 IBM watsonx 도구, z/OS 3.2 및/또는 최신 Linux 배포, 곧 출시될 IBM Spyre AI Accelerator와 같은 기능을 통해 전력 사용 감소, 확장성, 최첨단 AI 기능, 성능, TCO에 부정적인 영향을 주지 않는 강력한 보안을 구현할 수 있습니다. 주요 지속가능성 기능은 다음과 같습니다.

시스템 용량 향상: 가장 큰 IBM z17 Max208 모델은 최악의 시나리오에서 가장 큰 IBM z16 Max200 모델에 비해 kW당 최대 시스템 용량을 약 22% 향상합니다.

AI 기반 워크로드 최적화는 효율적인 하드웨어 활용을 보장합니다.

워크로드 통합은 물리적 인프라 요구 사항을 줄여 글로벌 지속가능성 목표에 부합합니다.

ibm.com/support/pages/ibm-z-large-systems-performance-reference의 LSPR 데이터를 기반으로 한 시스템 용량. 전력 소비는 ibm.com/support/resourcelink/api/content/public/PowerEstimationTool-legacy.html의 3931용 전력 추정 도구 및 9175용 전력 추정 도구를 사용하여 계산되었습니다. 최대 활용에서 절대 최대 시스템 전력 구성과 시스템 환경 기반 최대 전력 조건에 대해 최악의 경우를 상정한 전력 조건을 사용했습니다. 결과는 경우에 따라 다를 수 있습니다.

ENERGY STAR

IBM은 1992년 미국 환경보호청(EPA)의 ENERGY STAR Computer Program의 창립 회원이 되어 EPA와 협력하여 컴퓨터 및 모니터의 에너지 효율성 기준을 확립했습니다. 2024년에는 IBM의 엔터프라이즈 서버 5종과 스토리지 제품 7종이 이 프로그램의 사양에 따라 인증되었습니다.

IBM의 ENERGY STAR 인증 서버 및 스토리지 제품 목록을 확인하려면 다음을 방문하세요.

IBM 클라우드 탄소 계산기

IBM은 Intel과 협력하여 조직이 IBM Cloud 워크로드와 관련된 온실가스 배출을 모니터링하고 관리할 수 있도록 설계된 도구인 IBM Cloud Carbon Calculator를 개발했습니다. 이 솔루션은 상세한 표준 기반 온실가스 배출 데이터를 제공하여 사용자가 다양한 클라우드 서비스 및 위치에서 배출량을 시각화하고 추적할 수 있도록 합니다. 이를 통해 기업은 IT 운영 내에서 패턴, 이상 현상 및 배출 핫스팟을 식별할 수 있습니다. 이 정보를 바탕으로 조직은 에너지 소비를 최적화하고 탄소 배출량을 줄이기 위한 목표 전략을 구현할 수 있습니다.