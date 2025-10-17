환경을 위한 제품 설계

IBM은 1991년에 제품 환경 설계(DfE) 프로그램을 구축하여 제품 환경 설계 및 성능에 대한 기업 환경 정책 목표에 더욱 집중했습니다. 1990년대부터 오늘날까지 IBM은 환경을 고려한 설계, 제품 환경 지표 및 제품 재활용 분야에서 업계를 선도하는 많은 사례를 도입해 왔습니다. 이 회사의 DfE 프로그램은 ISO 14001 EMS 표준에 따라 인증된 IBM의 전 세계 환경 관리 시스템(EMS)에 통합되어 있습니다.
DfE 프로그램은 IBM의 비즈니스 조직에 제품 컨셉부터 제품 수명 종료 관리까지 환경 수명 주기 고려 사항을 IBM 제품에 적용할 수 있는 방향과 목표, 인프라, 도구, 전문 지식을 제공합니다. IBM DfE 프로그램의 목표는 다음과 같습니다.
이러한 목표는 IBM의 제품 관리 프로세스에서 내부 표준, 제품 사양, 기타 요구 사항에 따라 구현됩니다.
IBM 엔지니어링 사양(ES 46G3772)은 공급업체가 IBM에 제공하는 결과물에 대한 환경 요구 사항 기준을 설정합니다. 기타 IBM 사양, 계약, 조달 문서에는 공급업체에 대한 추가적인 환경 요구 사항이 포함될 수 있습니다. ES 46G3772에는 제품 자재 및 제조에 사용되는 특정 화학 물질에 대한 제한이 포함되어 있습니다. 또한 공급업체가 제품의 특정 자재 함량에 대한 정보를 공개하도록 요구합니다. 더불어, 해당 사양에는 배터리, 플라스틱 부품의 표시, 기타 제품 라벨링에 대한 요구 사항이 포함됩니다. 이 사양에 관한 질문은 IBM 조달 담당자에게 문의하시기 바랍니다.
IBM은 강력한 프로세스와 최첨단 툴을 보유하여 전 세계적으로 적용되는 환경법 및 규정을 꾸준히 준수하기 위해 노력합니다. IBM 조직에서 제품을 설계, 제조, 조달, 제공, 서비스하는 여러 부서의 대표로 구성된 협력 팀은 공급업체가 IBM에 제공하는 결과물에 대한 환경 요구 사항 기준, IBM 공급업체를 위한 제품 콘텐츠 선언(PCD), 규정 준수 평가 프로토콜을 포함한 설계 및 규정 준수 관리 체제를 관리합니다. 이 팀의 활동은 IBM의 제품 환경 규정 준수를 위한 우수 센터에서 조정합니다.
IBM의 제품 환경 요구 사항과 최신 규정 요구 사항 모두와 관련하여, 부품 및 제품의 규정 준수를 유지하기 위해서는 제품 데이터를 자주 검증해야 합니다. IBM은 PCD에 대한 품질 감사를 수행하여 선언 내용과 지원 행정 프로세스를 개선합니다. IBM 제품에 포함된 자재에 대한 데이터 관리를 개선하여, 제품 하드웨어에 대한 IBM의 기술 문서가 유럽 표준(European Norm) 50581: '유해 물질 제한과 관련된 전기 및 전자 제품 평가를 위한 기술 문서'에 명시된 품질 요구 사항을 충족하도록 합니다. 앞으로 5년의 전환 기간에 따라 IBM은 새로운 유럽 전기 기술 표준화 위원회(CENELEC)의 국제 표준(International Standard) EN IEC 63000:2018로 전환됩니다.
IBM에 자재, 부품, 제품을 조달하는 공급업체는 자사의 제품이 IBM의 환경 요구 사항을 준수하는지 확인할 수 있는 정보를 제공해야 합니다. 아래의 'IBM 공급업체를 위한 제품 콘텐츠 선언'은 조달한 자재, 부품, 제품이 IBM 엔지니어링 사양 46G3772: 'IBM의 공급업체 납품물에 대한 기본 환경 요구 사항'을 준수하는지 확인하는 데 필요한 환경 데이터를 문서화하는 데 사용할 수 있습니다.
IBM에서는 예방적 접근 방식을 사용하여 제품과 프로세스에 사용할 자재를 선택하며, 용도대로 안전하게 사용할 수 있고 환경에 미치는 영향이 가장 적은 자재를 선택하기 위해 최선을 다합니다. 그 결과, IBM은 규제 조치가 이루어지기에 앞서 제품 및 프로세스에서 수많은 유해 물질의 사용을 사전에 금지하거나 제한해 왔습니다.
IBM은 회사 제품 제조 및 운영에 사용할 자재를 대량으로 조달하지 않습니다. IBM이 사용하는 자재 대부분은 IBM 하드웨어 제품에 포함되는 구성 요소 및 부품의 형태로 구성됩니다. IBM이 제품에 사용하기 위해 직접 조달하는 원자재에는 시스템 인클로저에 사용되는 금속, 제품 내부의 구조 부품에 사용되는 플라스틱, 인클로저에 장식용으로 사용되는 플라스틱 등이 있습니다. 무게를 기준으로 볼 때, 대부분의 제품은 재활용된 자재를 상당량 포함하며 수명이 다하면 쉽게 재활용할 수 있습니다. IBM은 특정 중요 자재의 소싱, 재사용, 재활용 및 수명이 다한 제품의 폐기라는 메트릭에 중점을 두고 있습니다.
IBM 제품은 수명이 다한 후 적절하게 재사용, 재활용 또는 폐기할 수 있도록 설계되었습니다.
20년 이상의 기가 동안 당사는 유효한 업그레이드 경로를 갖춘 동등한 이전 제품과 비교하여 각 새로운 서버 제품이 소비하는 에너지의 1킬로와트시당 컴퓨팅 성능을 개선한다는 목표를 추구해 왔습니다. 당사의 디자인은 에너지 효율성에 중점을 두어 비용을 절감하고, 재활용 및 친환경 소재를 통합하며, 수명이 다한 제품의 재사용 및 재활용을 용이하게 합니다.
제품 탄소 발자국 보고서
IBM 제품 탄소 발자국(PCF) 보고서는 특정 IBM 제품의 전체 수명 주기와 관련된 온실가스 배출량을 추산합니다. 이러한 보고서는 고객이 기술 관련 결정이 환경에 미치는 영향을 이해하는 데 도움을 주어 더 많은 정보를 바탕으로 선택을 할 수 있도록 합니다. 보고서는 분석 대상 IBM 제품 또는 시스템을 명시적으로 밝힙니다.
IBM는 제품의 환경 영향을 평가하는 표준화된 방법의 개발을 목표로 하는 '알고리즘에 영향을 미치는 제품 속성(PAIA) 컨소시엄'의 회원입니다.
엔터프라이즈 서버
2025년 2분기에 IBM은 새로운 IBM z17 및 IBM LinuxONE 5 엔터프라이즈 서버를 출시했습니다. Telum II 프로세서, 기본 제공되는 IBM watsonx 도구, z/OS 3.2 및/또는 최신 Linux 배포, 곧 출시될 IBM Spyre AI Accelerator와 같은 기능을 통해 전력 사용 감소, 확장성, 최첨단 AI 기능, 성능, TCO에 부정적인 영향을 주지 않는 강력한 보안을 구현할 수 있습니다. 주요 지속가능성 기능은 다음과 같습니다.
ibm.com/support/pages/ibm-z-large-systems-performance-reference의 LSPR 데이터를 기반으로 한 시스템 용량. 전력 소비는 ibm.com/support/resourcelink/api/content/public/PowerEstimationTool-legacy.html의 3931용 전력 추정 도구 및 9175용 전력 추정 도구를 사용하여 계산되었습니다. 최대 활용에서 절대 최대 시스템 전력 구성과 시스템 환경 기반 최대 전력 조건에 대해 최악의 경우를 상정한 전력 조건을 사용했습니다. 결과는 경우에 따라 다를 수 있습니다.
ENERGY STAR
IBM은 1992년 미국 환경보호청(EPA)의 ENERGY STAR Computer Program의 창립 회원이 되어 EPA와 협력하여 컴퓨터 및 모니터의 에너지 효율성 기준을 확립했습니다. 2024년에는 IBM의 엔터프라이즈 서버 5종과 스토리지 제품 7종이 이 프로그램의 사양에 따라 인증되었습니다.
IBM의 ENERGY STAR 인증 서버 및 스토리지 제품 목록을 확인하려면 다음을 방문하세요.
IBM 클라우드 탄소 계산기
IBM은 Intel과 협력하여 조직이 IBM Cloud 워크로드와 관련된 온실가스 배출을 모니터링하고 관리할 수 있도록 설계된 도구인 IBM Cloud Carbon Calculator를 개발했습니다. 이 솔루션은 상세한 표준 기반 온실가스 배출 데이터를 제공하여 사용자가 다양한 클라우드 서비스 및 위치에서 배출량을 시각화하고 추적할 수 있도록 합니다. 이를 통해 기업은 IT 운영 내에서 패턴, 이상 현상 및 배출 핫스팟을 식별할 수 있습니다. 이 정보를 바탕으로 조직은 에너지 소비를 최적화하고 탄소 배출량을 줄이기 위한 목표 전략을 구현할 수 있습니다.
2021년, IBM은 IBM 로고가 부착된 하드웨어 제품에서 불필요한 플라스틱 포장을 2024년 말까지 제거하겠다는 목표를 설정했습니다. 꼭 필요한 플라스틱 포장의 경우, 해당 포장재를 100% 재사용, 재활용, 퇴비화 가능하도록 설계하거나, 기술적으로 가능할 경우 30% 이상의 재활용 자재를 포함하는 것을 목표로 삼고 있습니다. 이러한 요구 사항은 공급업체를 위한 제품 포장 사양에 통합되었습니다.
IBM 로고가 부착된 제품에 사용되는 포장재의 대부분은 셀룰로오스를 기반으로 하며(예: 목재, 골판지), 이는 지속 가능한 방식으로 관리되는 산림에서 공급됨을 인증하는 공급업체로부터 조달합니다. 소량 제품의 주요 포장재는 플라스틱으로, 주로 IBM 로고가 부착된 제품이 취급 및 배송 도중에 습기에 손상되지 않도록 보호하거나 깨지기 쉬운 제품이 충격 및 진동으로 물리적 손상을 받지 않도록 보호하는 데 사용됩니다. 또한 부가적인 플라스틱 포장은 배송 시 화물을 고정하고 정리하기 위해 사용됩니다.
IBM은 2021년부터 2024년까지 총 18개의 프로젝트를 완료했으며, 그 중 5개는 2024년에 진행하여 연간 약 119미터톤의 순수 플라스틱 재료 사용을 제거하거나 대체했습니다. 2024년 말까지 1개 프로젝트가 미결 상태로 남아 있으며, 이 프로젝트는 2025년에 완료될 예정입니다.