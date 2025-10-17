IBM은 1988년 비유해 폐기물 재활용을 위한 자발적인 환경 목표를 최초로 설정했습니다. 이후 목표를 확대하여 비유해 화학 폐기물, 자체 운영에서 발생한 수명이 다한 IT 장비, 임대 종료 시 고객이 반환하는 IBM 장비, 그리고 IBM이 임대하는 대규모 장소에서 발생하는 비유해 폐기물을 포함시켰습니다.

2021년에 IBM은 비위험 폐기물 목표를 업데이트하여, 2025년까지 매립 및 소각에서 발생하는 IBM 총 비위험 폐기물의 90% 이상(중량 기준)을 재사용, 재활용, 퇴비화, 폐기물 에너지화 프로세스를 통해 전환하고, 전환한 폐기물의 10%(중량 기준) 이하는 폐기물 에너지화 프로세스를 통해 처리할 계획입니다. 이 목표의 적용 범위는 전 세계 IBM 소유의 사업장과 100,000평방피트 이상의 임대 부지를 포함하며, 이 대상은 수십 년 동안 지속해 온 IBM의 이전 폐기물 관리 목표를 기반으로 합니다.

2024년, IBM의 목표가 설정된 보고 위치에서는 전 세계적으로 약 19,200미터톤의 비유해 폐기물이 발생했으며, 이는 2023년 대비 16% 증가한 수치입니다. 이러한 위치에서 발생하는 비유해 폐기물의 증가는 주로 부동산 포트폴리오를 통합하려는 지속적인 노력 덕분이었습니다. 당사는 94.4%(중량 기준)의 비유해 폐기물을 매립 또는 소각 대신 다른 방법으로 처리하여 목표의 첫 번째 구성 요소를 충족했습니다. 전환된 총량 중 8.6%(중량 기준)는 폐기물 에너지화 프로세스로 보내져 목표의 두 번째 구성 요소도 달성했습니다.