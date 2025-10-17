오염을 방지하는 가장 좋은 방법은 오염원에서 폐기물이 발생하지 않도록 하는 것이라고 생각합니다. 이것은 1971년 이후 IBM의 오염 방지 프로그램이 고수해 온 기본 철학이었습니다. 발생한 폐기물에 대해 IBM은 종합적이고 사전 예방적인 폐기물 관리 프로그램을 통해 오염을 최소화합니다. 이 프로그램에서는 (1) 재사용, (2) 재활용, (3) 회수(예: 폐기물을 에너지로 회수), (4) 기타 처리(예: 수처리, 화학 처리, 소각 등), (5) 매립 처분 등의 관행을 우선순위에 따라 구현하도록 요구합니다.
IBM은 1988년 비유해 폐기물 재활용을 위한 자발적인 환경 목표를 최초로 설정했습니다. 이후 목표를 확대하여 비유해 화학 폐기물, 자체 운영에서 발생한 수명이 다한 IT 장비, 임대 종료 시 고객이 반환하는 IBM 장비, 그리고 IBM이 임대하는 대규모 장소에서 발생하는 비유해 폐기물을 포함시켰습니다.
2021년에 IBM은 비위험 폐기물 목표를 업데이트하여, 2025년까지 매립 및 소각에서 발생하는 IBM 총 비위험 폐기물의 90% 이상(중량 기준)을 재사용, 재활용, 퇴비화, 폐기물 에너지화 프로세스를 통해 전환하고, 전환한 폐기물의 10%(중량 기준) 이하는 폐기물 에너지화 프로세스를 통해 처리할 계획입니다. 이 목표의 적용 범위는 전 세계 IBM 소유의 사업장과 100,000평방피트 이상의 임대 부지를 포함하며, 이 대상은 수십 년 동안 지속해 온 IBM의 이전 폐기물 관리 목표를 기반으로 합니다.
2024년, IBM의 목표가 설정된 보고 위치에서는 전 세계적으로 약 19,200미터톤의 비유해 폐기물이 발생했으며, 이는 2023년 대비 16% 증가한 수치입니다. 이러한 위치에서 발생하는 비유해 폐기물의 증가는 주로 부동산 포트폴리오를 통합하려는 지속적인 노력 덕분이었습니다. 당사는 94.4%(중량 기준)의 비유해 폐기물을 매립 또는 소각 대신 다른 방법으로 처리하여 목표의 첫 번째 구성 요소를 충족했습니다. 전환된 총량 중 8.6%(중량 기준)는 폐기물 에너지화 프로세스로 보내져 목표의 두 번째 구성 요소도 달성했습니다.
천연자원을 보존하고 폐기물을 최소화하기 위한 IBM의 지속적인 노력의 일환으로, 당사는 2025년까지 IBM이 관리하는 전 세계 구내식당에서 불필요한 일회용 플라스틱 제품을 없애겠다는 목표를 세웠습니다. 2024년 말, IBM은 17개 국가에서 IBM이 관리하는 카페테리아 58곳 중 55곳(스낵바, 커피 바 및 기타 편의 시설 포함)에서 불필요한 SUP 품목을 모두 제거했습니다. 목표 외에도 IBM은 주요 식품 서비스 공급업체와 협력하여 IBM이 관리하는 카페테리아에서 재사용 가능한 커피잔 사용을 장려하는 이니셔티브를 도입했습니다.
IBM 사업장에서는 소량의 유해 폐기물이 발생합니다. 2023년, IBM은 약 638미터톤의 유해 폐기물을 발생시켰으며, 이 중 44%(중량 기준)는 재활용을 위해 보내졌습니다.
물 배출은 위치 수준에서 관리되며 배출 정보는 필요한 경우 규제 기관에 보고됩니다. 또한 내부적으로는 현장 규제 폐수 배출 허가를 받은 전 세계 IBM 사업장에서 발생하는 총 용수 배출을 추적하고, 보고하며, 관리합니다. IBM은 운영 조건을 유지하고 배출 허가를 준수하기 위해 해당 IBM 사업장에서 폐수 배출을 측정하고 관리합니다. IBM의 글로벌 환경 관리 시스템은 방류 수역으로 직접 배출되는 IBM 사업장에 적용되는 처리 요구 사항을 설정합니다. 산업 또는 위생 폐수를 처리하는 폐수 처리 시설이 설치된 IBM 사업장은 위치에 관계없이 이러한 IBM의 기업 요구 사항을 준수해야 합니다.
IBM의 운영에서 발생하는 대기 배출량은 상대적으로 적은 편이며, 이는 주로 공간 난방을 위한 천연가스 연소와 필요 시 비상 전력 생산을 위한 디젤 연료 연소와 관련됩니다. 여기에는 또한 연구 개발 과정에서 발생하는 화학물질의 비산 배출량이 약간 존재합니다. IBM은 글로벌 환경 관리 시스템의 일환으로 대기 배출을 최소화하기 위해 연료 황 함량 제한, 고효율 보일러 사용 등의 요구 사항을 설정하여 시행하고 있습니다.