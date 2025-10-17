자재 사용 및 보존

IBM에서는 예방적 접근 방식을 사용하여 제품과 프로세스에 사용할 자재를 선택하며, 용도대로 안전하게 사용할 수 있고 환경에 미치는 영향이 가장 적은 자재를 선택하기 위해 최선을 다합니다.
IBM은 화학물질 관리, 환경을 고려한 제품 설계, 오염 방지 프로그램 등 자원을 절약하기 위한 다양한 이니셔티브를 보유하고 있습니다.
연구, 개발, 제조 프로세스, 서비스에 필요한 화학 물질은 유출 및 환경 오염을 방지하기 위해 구매에서 스토리지, 사용, 폐기에 이르기까지 전 과정에서 선정 및 관리됩니다.
IBM은 프로세스나 기술에 새로운 화학 물질 또는 재료를 사용하기 전에 해당 화학 물질 또는 재료에 대해 '업스트림 화학 물질 평가(upstream chemical review)'라고 불리는 광범위한 환경, 보건, 안전 평가를 받도록 요구합니다. 이는 특정 애플리케이션에 대해 가능한 한 유해성이 적은 화학 물질을 사용하기 위해 IBM에서 추구해 온 오랜 관행이며, IBM에서 사용하는 화학 물질 관리 방식의 핵심 요소입니다.
자재 및 프로세스 관리에 대한 IBM의 예방적 접근법은 글로벌 화학 물질 관리 담당자, 산업 위생 전문가, 독성학자의 의견을 바탕으로 진행됩니다. 그 결과, IBM은 규제 조치가 이루어지기에 앞서 제품 및 프로세스에서 수많은 유해 물질의 사용을 사전에 금지하거나 제한해 왔습니다.
화학 물질 사용에 대한 메트릭은 보다 환경친화적인 화학 물질의 선택, 안전하고 환경적으로 건전한 취급, 책임 있는 폐기에 초점을 맞추고 있습니다.
IBM 하드웨어 제품의 포장에 사용되는 원자재는 회사가 자재를 사용하는 한 가지 예시입니다. 이 응용 분야에서 IBM은 재사용, 설계 개선에 따른 낭비 감소, 환경 친화적 자재 사용, 재활용된 자재 포함 등의 메트릭에 중점을 둡니다.
IBM은 2002년부터 종이 및 종이/목재 기반 포장재의 책임 있는 조달을 위한 자발적 목표를 지속적으로 유지해 왔으며, IBM이 직접 조달하는 해당 자재는 지속 가능하게 관리되는 산림에서 자재를 공급받는 공급업체로부터 조달되어야 한다고 요구하고 있습니다. 공급업체는 자사의 공급원이 국제 삼림 관리 협의회(Forest Stewardship Council), 산림 인증 승인 프로그램(Programme for the Endorsement of Forest Certification), 지속 가능한 산림 이니셔티브(Sustainable Forestry Initiative), 또는 캐나다 표준 협회 그룹(Canadian Standards Association Group)의 지속 가능한 산림 관리 시스템 표준(Sustainable Forest Management System standard)과 같은 공인된 제3자 인증 프로그램에 의해 인증되었다는 증거를 제공해야 합니다. 2024년에 IBM이 전 세계에서 직접 조달한 종이 및 종이/목재 기반 포장재의 99.5%(지출 기준)는 지속 가능하게 관리되는 산림에서 조달되었습니다.
수자원을 보존하고 유역을 보호하는 일은 환경 보호를 위한 중요한 과제입니다. IBM의 첫 번째 물 절약 목표는 2000년에 수립되었으며 시간이 지나며 발전되었습니다.
IBM 운영에는 일반적으로 물이 많이 소모되지 않습니다. 회사의 물 절약 목표는 환경에 가장 큰 영향을 미칠 수 있는 분야에서 우선적으로 물 사용을 줄이기 위해 노력하는 데 집중하는 것입니다. IBM의 목표는 물 부족 지역에 설립된 대규모 IBM 사업장에서 매년 취수량을 줄여나가는 것입니다. 이 사업장들에서 취수량의 약 85%는 직장에서 생활 용수로 사용되며, 여기에는 식수, 카페테리아, 화장실이 포함됩니다. 2024년에는 직원들의 지속적인 사무실 복귀로 인해 이들 사업장의 취수량 감소율이 0.1%에 그쳤습니다.
물 절약을 위한 활동으로는 관개 용수를 뿌리는 잔디밭을 가뭄에 강한 토착 식물로 교체하고, 사업장에서 수도 시스템 누수 감지 및 수리 프로그램을 확대 적용하며, 가습기 장비를 업그레이드하고, 화장실에 물 없이 사용하는 소변기와 수도꼭지 에어레이터를 설치하는 등의 노력이 있었습니다. 우리는 물을 절약할 수 있는 더 많은 기회를 파악하고 물 사용량을 더욱 정확하게 측정하기 위해 캠퍼스와 다세대 건물에 수도 계량기를 설치하고 있습니다.