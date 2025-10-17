자재 사용 및 보존

연구, 개발, 제조 프로세스, 서비스에 필요한 화학 물질은 유출 및 환경 오염을 방지하기 위해 구매에서 스토리지, 사용, 폐기에 이르기까지 전 과정에서 선정 및 관리됩니다.

IBM은 프로세스나 기술에 새로운 화학 물질 또는 재료를 사용하기 전에 해당 화학 물질 또는 재료에 대해 '업스트림 화학 물질 평가(upstream chemical review)'라고 불리는 광범위한 환경, 보건, 안전 평가를 받도록 요구합니다. 이는 특정 애플리케이션에 대해 가능한 한 유해성이 적은 화학 물질을 사용하기 위해 IBM에서 추구해 온 오랜 관행이며, IBM에서 사용하는 화학 물질 관리 방식의 핵심 요소입니다.

자재 및 프로세스 관리에 대한 IBM의 예방적 접근법은 글로벌 화학 물질 관리 담당자, 산업 위생 전문가, 독성학자의 의견을 바탕으로 진행됩니다. 그 결과, IBM은 규제 조치가 이루어지기에 앞서 제품 및 프로세스에서 수많은 유해 물질의 사용을 사전에 금지하거나 제한해 왔습니다.

화학 물질 사용에 대한 메트릭은 보다 환경친화적인 화학 물질의 선택, 안전하고 환경적으로 건전한 취급, 책임 있는 폐기에 초점을 맞추고 있습니다.