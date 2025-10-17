글로벌 환경 관리 시스템 

IBM은 EMS 요구 사항이 효과적으로 구현되고 있는지를 모니터링하고 측정하기 위해 다양한 메커니즘을 활용합니다. 그 예는 다음과 같습니다.

전문 자체 평가 프로그램

하드웨어 제품 설계 그룹, 부동산 운영, 데이터 센터, 조달, 물류, 자산 회수 서비스, 비즈니스 서비스 등 IBM의 제조 부서, 하드웨어 개발 부서, 화학 물질을 사용하는 연구 부서 및 조직은 매년 포괄적인 환경 자체 평가를 완료합니다. 전문가 자체 평가 프로그램은 일련의 IBM 전용 환경 체크리스트로 구성되어 있으며, 이를 통해 전 세계적으로 전반적인 환경 성과를 일관되게 평가할 수 있습니다. 체크리스트는 지리적 수준에서 제조 및 하드웨어 개발 위치, 비제조 위치, 제품 그룹 및 서비스 활동을 모두 포괄합니다.

글로벌 환경 데이터 보고를 위한 애플리케이션

IBM은 IBM Envizi ESG Suite와 같은 글로벌 환경 데이터 보고 및 모니터링을 위한 다양한 애플리케이션을 사용하여 에너지 소비 및 온실가스 배출 데이터를 추적, 분석, 모니터링, 보고합니다.

이러한 애플리케이션은 IBM의 연례 환경 보고서뿐만 아니라 고위 경영진에게 전달되는 성과 및 프로그램에 대한 정기적인 업데이트에 사용되는 글로벌 환경 데이터를 수집하는 데 사용됩니다. 또한 환경 성능을 모니터링하고 개선이 필요한 영역을 식별하는 데 사용됩니다.

기업 감사

IBM은 기업 보증 및 자문 서비스(CAAS) 조직에서 시행하는 환경 감사 프로그램을 운영하고 있습니다.이는 최고 지속가능성 책임 직원과 독립적으로 운영되는 포괄적인 위험 기반 감사 프로그램입니다. CAAS 직원은 환경 위험 기준에 따라 특정 IBM 현장이나 환경 프로세스를 정기적으로 감사합니다.

ISO 14001 및 50001 사후 심사

IBM의 글로벌 ISO 14001 등록의 일환으로, 매년 약 10개의 현장 또는 등록된 기관이 독립적인 ISO 14001 등록 기관의 감사를 받습니다. ISO 14001 사후 감사는 IBM의 글로벌 EMS 구현을 검증하는 데 사용됩니다.

IBM의 에너지 관리 프로그램은 글로벌 EMS의 핵심적인 부분입니다. 따라서 ISO 50001 인증을 추구하는 모든 법인은 글로벌 ISO 50001 등록에 통합되기 전에 ISO 14001에 대한 글로벌 등록에 따라 인증을 받아야 합니다.