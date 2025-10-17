IBM은 사업 운영이 환경에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 식별하여 효과적으로 관리하고 악영향을 최소화하기 위해 수십 년 동안 글로벌 환경 관리 시스템(EMS)을 유지해 왔습니다. 이 시스템은 하드웨어 제품 설계에서 제조, 데이터 센터, 부동산 운영, 조달, 물류, 자산 회수 서비스, 비즈니스 서비스까지 다룹니다. IBM의 EMS는 회사의 환경 문제와 관련된 부분을 반영하기 위해 지속적으로 업데이트됩니다.
IBM은 모든 비즈니스 활동에서 환경 문제에 대한 리더십을 발휘하기 위해 최선을 다하고 있습니다. IBM은 안전하고 건강한 작업장 제공, 환경 보호, 에너지 및 천연자원 보존을 위한 기업 정책을 각각 1967년, 1971년, 1974년에 공식화하여 오랫동안 시행해 왔습니다. 이는 다음과 같은 기업 정책 목표의 토대가 되었습니다.
IBM의 기업 환경 정책은 회사의 글로벌 환경 관리 시스템(EMS)에 전략적 프레임워크를 제공합니다.
모든 비즈니스 조직의 직원은 IBM의 EMS를 실행합니다. EMS의 구조와 프로그램은 회사의 전반적인 운영 과정에서 환경에 대한 고려 사항을 통합하도록 설계되었습니다.
IBM 최고 지속가능성 책임자(CSO)의 지시에 따라 IBM의 CSO직원은 회사의 전 세계 환경 문제 전략과 EMS 요구 사항을 수립하고 그 이행을 모니터링할 책임이 있습니다.
회사의 환경 프로그램은 전 세계의 제조, 개발, 연구 현장의 전문가들에 의해 시행됩니다. 운영 부서 내에서는 IBM 경영진이 담당 비즈니스 부서 또는 사업장의 환경 성과에 대한 책임을 집니다. 모든 직원은 IBM의 기업 환경 정책을 준수하고 모든 환경, 보건, 안전 문제를 IBM 경영진에게 보고해야 합니다. 관리자는 회사 정책 또는 지침을 위반할 가능성을 발견할 경우 즉각적인 조치를 취해야 합니다. 또한 모든 IBM 직원에 대한 IBM의 비즈니스 행동 강령 및 윤리 강령인 IBM의 비즈니스 행동 지침에는 환경 보호에 대한 직원의 책임을 강조하는 섹션이 포함되어 있습니다.
자발적 환경 목표를 설정하는 것은 IBM EMS에서 중요한 부분입니다. 회사는 운영과 관련된 중요한 환경적 요소 및 영향을 해결하고, 환경 성과를 지속적으로 개선하기 위한 다양한 환경 목표를 유지합니다. IBM의 목표는 에너지 및 기후, 절약 및 생물 다양성, 오염 방지 및 폐기물 관리, 공급망 및 가치 사슬, 글로벌 환경 관리 시스템에 관련한 문제를 포괄합니다.
EMS가 제대로 기능하려면 관련 환경 교육이 필수적입니다. 전 세계의 모든 IBM 직원은 정기적으로 IBM의 비즈니스 행동 지침을 읽고 이를 준수하고 있음을 인증해야 합니다. 이 지침은 직원이 회사에 대해 책임이 있는 분야를 다루며, 여기에는 IBM의 기업 환경 정책 및 기타 환경 요건에 대한 인식과 준수가 포함됩니다. 환경 교육은 직원의 직무에 따라 적절하게 이루어집니다.
IBM은 EMS 요구 사항이 효과적으로 구현되고 있는지를 모니터링하고 측정하기 위해 다양한 메커니즘을 활용합니다. 그 예는 다음과 같습니다.
전문 자체 평가 프로그램
하드웨어 제품 설계 그룹, 부동산 운영, 데이터 센터, 조달, 물류, 자산 회수 서비스, 비즈니스 서비스 등 IBM의 제조 부서, 하드웨어 개발 부서, 화학 물질을 사용하는 연구 부서 및 조직은 매년 포괄적인 환경 자체 평가를 완료합니다. 전문가 자체 평가 프로그램은 일련의 IBM 전용 환경 체크리스트로 구성되어 있으며, 이를 통해 전 세계적으로 전반적인 환경 성과를 일관되게 평가할 수 있습니다. 체크리스트는 지리적 수준에서 제조 및 하드웨어 개발 위치, 비제조 위치, 제품 그룹 및 서비스 활동을 모두 포괄합니다.
글로벌 환경 데이터 보고를 위한 애플리케이션
IBM은 IBM Envizi ESG Suite와 같은 글로벌 환경 데이터 보고 및 모니터링을 위한 다양한 애플리케이션을 사용하여 에너지 소비 및 온실가스 배출 데이터를 추적, 분석, 모니터링, 보고합니다.
이러한 애플리케이션은 IBM의 연례 환경 보고서뿐만 아니라 고위 경영진에게 전달되는 성과 및 프로그램에 대한 정기적인 업데이트에 사용되는 글로벌 환경 데이터를 수집하는 데 사용됩니다. 또한 환경 성능을 모니터링하고 개선이 필요한 영역을 식별하는 데 사용됩니다.
기업 감사
IBM은 기업 보증 및 자문 서비스(CAAS) 조직에서 시행하는 환경 감사 프로그램을 운영하고 있습니다.이는 최고 지속가능성 책임 직원과 독립적으로 운영되는 포괄적인 위험 기반 감사 프로그램입니다. CAAS 직원은 환경 위험 기준에 따라 특정 IBM 현장이나 환경 프로세스를 정기적으로 감사합니다.
ISO 14001 및 50001 사후 심사
IBM의 글로벌 ISO 14001 등록의 일환으로, 매년 약 10개의 현장 또는 등록된 기관이 독립적인 ISO 14001 등록 기관의 감사를 받습니다. ISO 14001 사후 감사는 IBM의 글로벌 EMS 구현을 검증하는 데 사용됩니다.
IBM의 에너지 관리 프로그램은 글로벌 EMS의 핵심적인 부분입니다. 따라서 ISO 50001 인증을 추구하는 모든 법인은 글로벌 ISO 50001 등록에 통합되기 전에 ISO 14001에 대한 글로벌 등록에 따라 인증을 받아야 합니다.