IBM zSecure 규정 준수

스마트하고 효율적인 데이터 관리를 위한 보안 강화 및 규정 준수 간소화
IBM zSecure Audit과 IBM Z Security and Compliance Center의 결합된 기능을 사용하여 감사 과정을 간소화하고 규정 준수를 지속적으로 유지할 수 있습니다. 민감한 고급 데이터 태깅을 위해 Telum 프로세서의 AI 및 Watson NLP를 활용하여 보안 태세를 강화하세요.
감사를 간소화하여 보고서를 더 빠르게 준비하고, 비즈니스 중단과비용을 절감하여 강력한 규정 준수를 적시에 보장합니다.
실시간 모니터링 및 적응 제어 방식을 통해 지속적인 규정 준수를 보장합니다. 인사이트를 실시간으로 확보하여 편차를 감지 및 수정하고, 위험도 줄이며, 복원력과 이해관계자 간의 신뢰를 강화하세요.
주요 고객 요구 사항을 충족하기 위해 내장된 RASS(안정성, 가용성, 서비스 용이성, 보안)를 활용하여 Z System 내에서 민감한 데이터 디스커버리, 분류 및 규정 준수 처리가 이루어집니다.
Z Systems의 데이터를 보호하면서 수동 규정 준수에서 전략적 이니셔티브로 초점을 전환하세요. 효율성을 높이는 동시 비용을 절감하고, 데이터 보호를 강화하여 즉각적인 ROI를 실현하세요.
주요 규제 프레임워크에 구축된 프로필은 감사 및 규정 준수 관리를 간소화할 수 있습니다. 조직은 지정된 목표를 통해 특정 요구 사항에 맞게 기술 점검을 조정하고 규정을 따른 요구 사항에 관련성이 높고 유연한 평가를 보장할 수 있습니다.
암호화, RACF, 일급 비밀, ACF2 및 주요 IBM Z 하위 시스템에서 보안 데이터를 수집합니다. 인터엑티브 대시보드는 실시간으로 규정에 따른 가시성을 제공하는 한편, 지속적인 규정 준수 추적을 통해 과거 추세를 모니터링하고 위반 사항을 감지하여 사전에 문제를 방지합니다.
업계 표준(PCI-DSS, CIS 벤치마크, STIG)에 부합하는 상세한 사용자 맞춤형 감사 보고를 지원합니다. 자동화된 모니터링은 구성 가능한 이메일 알림과 일일 보고서를 통해 위험한 구성 및 보안 침해를 탐지하여 적시에 대응하고 위험을 완화할 수 있도록 합니다.
전사적 위협 탐지를 위해서는 IBM QRadar SIEM과, 메인프레임 및 클라우드 환경 전반에서 통일된 규정 준수 가시성은 IBM Concert와 통합합니다. 보안 패치 목표는 누락된 중요 업데이트를 식별하여 PCI DSS 프로필에 맞춰 적시에 취약점을 해결할 수 있도록 합니다.
진화하는 규정을 추적하고 지속적인 과제를 해석하는 작업을 간소화하세요. 변화하는 규정 준수 요구 사항을 복잡한 IT 환경에 매핑 작업을 자동화하여 수동 작업에 투입되는 수천 시간을 절약하고 업계 표준에 맞게 최신 상태로 유지합니다.
수작업 데이터 수집으로 인한 공백을 없애세요. 자동화를 활용해 규정 준수 증거를 정확히 수집하고 검증하여, 시스템 전문가와 규제 요구 사항 간의 지식 간극을 해소해 포괄적인 통제 범위에 기여합니다.
수동 준수 프로세스는 통제 누락과 오래된 증거로 인한 위험을 높입니다. 자동화는 데이터 수집 및 검증을 간소화하고 정확성을 보장하며 전반적인 규정 준수 상태를 개선하여 위험을 줄입니다.
기존의 특정 시점 감사는 구식의 접근 방식입니다. 이 사례는 일상적인 워크플로의 지속적인 규정 준수 운영을 촉진하여 실시간으로 태세 시연이 가능하고 정기적인 감사 준비의 부담을 줄입니다.
메인프레임 보안 정책과 보안 규정 준수의 효율성을 측정하고 검증합니다.
조직의 규정 및 내부 표준 준수를 자동화하고 중앙에서 관리합니다.
귀중한 z/OS 데이터에 대한 액세스를 관리하고 제어할 수 있는 툴로 메인프레임 리소스를 보호하세요.
IBM Z 보안 제품의 광범위한 포트폴리오를 살펴보세요.