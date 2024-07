IBM Z OMEGAMON AI for Networks

다음을 포함한 3270개 UI 작업 공간의 확장된 목록을 사용합니다. Enterprise Mainframe Networks Health, Enterprise TCPIP and VTAM Overview, TCPIP Address Space Details, VTAM Address Space Details, VTAM Buffer Pools and VTAM Buffer Pool Details, Shared Memory Communications over Remote Direct Memory Access(RDMA), 또는 현재 사용 중인 Shared Memory Communications over RDMA(SMC-R) 및 Dynamic Virtual IP Addresses(DVIPA).