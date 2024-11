IBM Z OMEGAMON for CICS는 CICS Transaction Server for z/OS와 CICS Transaction Gateway for z/OS의 리소스를 모니터링하고 성능을 분석합니다. 직관적인 작업공간을 통해 운영자와 CICS 도메인 전문가가 CICS 작업과 리소스를 모니터링하고 관리하여 문제를 신속하고 효율적으로 찾아 해결할 수 있습니다.