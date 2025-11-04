많은 조직에서 애플리케이션 복잡성이 재능 있는 엔지니어링과 IT 팀의 역량으로는 감당하지 못할 정도로 심해졌습니다. 여러 이해 관계자가 관련되어 있기 때문에 서비스 품질을 유지하기 위해서는 적절한 전문가들을 신속하게 참여시키는 것이 중요합니다. 애플리케이션 성능을 처음부터 끝까지 보여주는 단일 창을 사용하면 모든 사람이 몇 시간이나 며칠이 아닌 몇 분 안에 자세한 정보에 액세스하여 중요한 문제를 진단하고 수정할 수 있습니다.