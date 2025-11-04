IBM Z Application Performance Management Connect(IBM Z APM Connect)는 트랜잭션이 다양한 z/OS 서브시스템을 통과할 때 트랜잭션에서 추적 원격 측정 신호를 생성합니다.
IBM Z APM Connect는 OpenTelemetry를 사용하여 z/OS 서브시스템에서 전사적 Observability 플랫폼으로 추적 원격 측정 신호를 제공함으로써 고객이 완전한 엔드투엔드 애플리케이션 관측 가능성을 확보하고 중요한 고객 트랜잭션에 영향을 미칠 수 있는 문제를 빠르게 격리할 수 있도록 지원합니다.
퍼블릭 클라우드에서 메인프레임에 이르는 하이브리드 애플리케이션의 흐름을 추적함으로써 전사적 관측 가능성 전략에서 IBM Z의 사각지대를 제거할 수 있습니다.
OpenTelemetry를 사용하면 z/OS의 원격 측정 신호를 여러 Observability 플랫폼으로 전달할 수 있습니다.
엔드투엔드 가시성을 통해 애플리케이션 문제를 보다 신속하게 식별하고 해결함으로써 비효율적인 '워 름' 조사에 소요되는 빈도와 시간을 줄일 수 있습니다.
Observability 솔루션은 하이브리드 클라우드 애플리케이션에 대한 가시성, 제어 및 자동화를 제공하여 최적의 성능과 효율적인 리소스 사용을 보장합니다. IBM Z APM Connect는 z/OS 추적 원격 측정 데이터를 해당 툴로 전달하고 메인프레임의 애플리케이션 가시성을 확장하는 동시에 경량 성능을 최적화합니다.
OpenTelemetry는 공급업체에 구애받지 않고 원격 측정 데이터를 생성, 처리 및 배포를 지원하는 관측 가능성 프레임워크를 제공하겠다는 사명을 통해 빠르게 인기를 얻었습니다. IBM Z APM Connect는 OpenTelemetry Protocol(OTLP)을 준수하는 추적 범위를 생성하고 내보내 모든 OpenTelemetry 수집기로 수집할 수 있습니다.
모바일 디바이스, 퍼블릭 클라우드, 온프레미스 환경을 포괄하는 복잡한 하이브리드 애플리케이션의 빠른 발전으로 고객에게 영향을 미치는 애플리케이션 문제를 신속하게 격리하고 비효율적인 '워 룸'으로 문제를 분류해야 할 필요성을 방지하기 위해 애플리케이션 중심적 시각은 그 어느 때보다 중요해졌습니다.
많은 조직에서 애플리케이션 복잡성이 재능 있는 엔지니어링과 IT 팀의 역량으로는 감당하지 못할 정도로 심해졌습니다. 여러 이해 관계자가 관련되어 있기 때문에 서비스 품질을 유지하기 위해서는 적절한 전문가들을 신속하게 참여시키는 것이 중요합니다. 애플리케이션 성능을 처음부터 끝까지 보여주는 단일 창을 사용하면 모든 사람이 몇 시간이나 며칠이 아닌 몇 분 안에 자세한 정보에 액세스하여 중요한 문제를 진단하고 수정할 수 있습니다.
이전에는 메인프레임 블랙박스에 불과했던 z/OS 서브시스템 간의 트랜잭션이 호핑하면서 여러 계층의 가시성으로 전환되었습니다. 트랜잭션 수준에서 성능에 대한 컨텍스트가 제공되면 해당 분야 전문가가 충분한 정보를 얻어 신속한 조치를 취할 수 있습니다. 소통이 원활해지면 더 빠른 시간 내에 문제를 방지하거나 복구할 수 있습니다.
IBM Z Application Performance Management Connect를 살펴보세요. IBM Z 담당자와 30분 무료 미팅을 예약하세요.