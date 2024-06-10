API는 z/OS 리소스와 외부 세계 사이를 구성하는 인터페이스입니다. 성능 분석가는 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS을 통해 메인프레임 API 환경을 관리 및 최적화하고, 필수 관리 보고 및 리소스 계획을 위해 시스템으로 들어오는 요청을 프로파일링할 수 있습니다.
주요 수요 동인, API 요금 및 응답 시간, 서비스 수준 등과 같은 중요한 정보에 원활하게 액세스하세요. API, 시스템, 서버, 서비스, SOR 또는 기타 사용 가능한 주요 메트릭별로 시간 경과에 따른 통화율을 보고하고 추세를 파악할 수 있습니다.
강렬하고 직관적인 GUI, 실시간 비교 및 편집, 상황에 맞는 드릴다운 기능을 갖춘 즉시 사용 가능한 보고서 수천 개를 활용하여 문제 예방 및 해결에 최대한 많은 시간을 집중할 수 있습니다. 맞춤형 코딩 없이도 다운타임을 최소화할 수 있습니다.
사용자 지정 공유 가능한 대화형 대시보드, 기본으로 제공되는 설명 및 광범위한 드릴다운 기능으로 직원의 효율성을 높이세요. AI를 사용하여 역량을 배가시킴으로써 학습 속도를 높이고 협업을 촉진하며 분석 효과를 높일 수 있습니다.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS는 내장된 전문 지식과 인공 지능을 적용하여 이러한 인사이트를 자동으로 추출하고 직관적인 그래픽 인터페이스로 제공합니다. 따라서 시간이 많이 소요되는 수동 코딩 작업이 필요 없고, 도메인 전문성이 크게 향상되며, z/OS 인프라의 새로운 영역에 대한 학습이 빨라집니다.
비즈니스 및 기술 경영진은 의미 있는 용어를 사용해서 워크로드를 파악해야 합니다. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS는 30,000개 이상의 공유 가능한 사전 구축 보고서, 맞춤형 대시보드, 차트 및 보고서를 통해 비즈니스와 IT 간의 커뮤니케이션 및 계획을 개선할 수 있습니다.
전체 트랜잭션 속도와 응답 시간을 한 번에 확인하면 문제 발생 시 문제 공간을 좁히거나 추세 분석을 위해 워크로드를 프로파일링하는 데 도움이 됩니다. 또한 응답 시간을 SOR(시스템 기록에 소요된 시간)과 같은 구성 요소로 세분화하여 확인할 수도 있습니다. 필요한 만큼 세분화된 데이터를 확인하세요.
많은 API 호출이 단일 서비스를 호출하지만 항상 그런 것만은 아닙니다. 특정 API에서 호출된 서비스까지 시각적으로 드릴다운하면 서비스 또는 SOR 수준에서 변경 사항이나 문제를 조사할 수 있습니다. 통화량, 응답 시간 및 필터는 IBM Z IntelliMagic Vision z/OS내에서 모든 수준에서 사용할 수 있습니다.
API는 메인프레임 리소스에 대한 액세스를 제공하거나(제공자), 메인프레임 애플리케이션이 플랫폼 외부에서 데이터를 요청하도록 허용할 수 있습니다(요청자). IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS는 두 유형 모두에 대한 분석 및 보고를 직관적으로 수행할 수 있도록 지원합니다. 보고된 응답 시간 구성 요소와 같이 차이가 있는 경우 모든 주요 메트릭을 제공합니다.
호출되는 백엔드 시스템에 대한 지식이 있어야 API 제공업체 애플리케이션을 완전히 이해할 수 있습니다. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS을 사용하면 서비스를 기록 시스템(SOR) 식별자 및 SOR 리소스에 매핑하여 특정 서비스가 호출한 지역과 트랜잭션을 식별할 수 있습니다.
메인프레임 애플리케이션이 플랫폼 외부에서 수행하는 API 호출을 분석할 때는 호출을 수행한 사용자, 엔드포인트, 페이로드 정보, 호출량 및 응답 시간을 알아야 합니다. IBM Z IntelliMagic Vision z/OS을 사용하면 이 모든 데이터를 사용할 수 있으며, 필요에 따라 표 또는 차트 형식으로 더 많은 데이터를 표시할 수 있습니다.
고급 보고서 사용자 맞춤형 기능을 통해 프로그래밍이나 복잡한 단계 없이도 필요한 관련된 데이터를 빠르게 분석할 수 있는 기능을 제공합니다. 직관적인 사용자 맞춤 옵션에는 보고서 유형, 요약 수준, 필터링 및 간격 비교가 포함됩니다.
사용자 지정 가능한 대시보드는 관심 있는 모든 메트릭 모음을 수집하여 한눈에 볼 수 있는 실시간 보기를 표시합니다. 이러한 정보를 공유하면 조직 전체의 협업을 촉진하고 공통된 진실을 제공할 수 있습니다. 보고서를 확장하고 드릴다운 기능을 사용하여 필요한 메트릭을 추가로 분석할 수 있습니다.
클라우드 모델을 도입하면 신속한 구현(로컬에서 제품을 설치 및 설정하는 데 소요되는 시간 없음), 최소한의 설정(SMF 데이터 전송에만 해당), 직원 리소스 오프로드, 로컬 기술 보완을 위한 IntelliMagic 컨설팅 서비스 이용 등의 이점을 누릴 수 있습니다.
