IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS로 Connect 성능 관리 

최신 API 환경에서 API 호출과 백엔드 서비스 모니터링 및 프로파일링
요청자 사용 요약, 구성 요소 수, 응답 시간 요청 및 보고서 옵션의 스크린샷을 하나로 합친 인포그래픽

API는 z/OS 리소스와 외부 세계 사이를 구성하는 인터페이스입니다. 성능 분석가는 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS을 통해 메인프레임 API 환경을 관리 및 최적화하고, 필수 관리 보고 및 리소스 계획을 위해 시스템으로 들어오는 요청을 프로파일링할 수 있습니다.

 
이점
환경 및 프로필 요청 최적화

주요 수요 동인, API 요금 및 응답 시간, 서비스 수준 등과 같은 중요한 정보에 원활하게 액세스하세요. API, 시스템, 서버, 서비스, SOR 또는 기타 사용 가능한 주요 메트릭별로 시간 경과에 따른 통화율을 보고하고 추세를 파악할 수 있습니다.
시간 절약 및 신속한 문제 해결

강렬하고 직관적인 GUI, 실시간 비교 및 편집, 상황에 맞는 드릴다운 기능을 갖춘 즉시 사용 가능한 보고서 수천 개를 활용하여 문제 예방 및 해결에 최대한 많은 시간을 집중할 수 있습니다. 맞춤형 코딩 없이도 다운타임을 최소화할 수 있습니다.
혁신 가속화 및 담당 분야 전문성 향상

사용자 지정 공유 가능한 대화형 대시보드, 기본으로 제공되는 설명 및 광범위한 드릴다운 기능으로 직원의 효율성을 높이세요. AI를 사용하여 역량을 배가시킴으로써 학습 속도를 높이고 협업을 촉진하며 분석 효과를 높일 수 있습니다.

구성 항목

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS는 내장된 전문 지식과 인공 지능을 적용하여 이러한 인사이트를 자동으로 추출하고 직관적인 그래픽 인터페이스로 제공합니다. 따라서 시간이 많이 소요되는 수동 코딩 작업이 필요 없고, 도메인 전문성이 크게 향상되며, z/OS 인프라의 새로운 영역에 대한 학습이 빨라집니다.

비즈니스 수준 보고 응답 시간 대비 트랜잭션 속도 API 호출에서 서비스 매핑 API 공급자 및 API 요청자 데이터 SOR 세부 정보

 

API 요청자 세부 정보 동적 보고서 사용자 맞춤 사용자 지정 공유 대시보드 클라우드를 통해 제공되는 AIOps
리소스 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS가 미치는 총 경제적 효과
Forrester Consulting은 위험 감소, 하드웨어, 생산성, 비용 절감, 성능 관리 개선 측면에서 IBM Z Intellimagic Vision for z/OS가 조직에 주는 이점을 자세히 다룬 TEI(Total Economic Impact) 연구를 수행했습니다.
z/OS Connect 성능 분석 현대화
이 웨비나에서는 z/OS Connect 데이터의 분석을 현대화하고 서버 관리, API 성장 추적, 성능 데이터 분석에 대한 인사이트를 얻는 데 도움이 되는 개념을 소개합니다.
시스템 리소스 사용률을 높이는 API 워크로드 이해하기
이 블로그는 서비스 수준과 시스템 리소스 수요를 관리하는 데 도움이 되는 System z/OS Connect API 활동을 이해할 수 있도록 지원합니다.
다음 단계 안내

제품 연구를 수행 중이거나 IBM 제품 및 서비스에 대한 도움이 필요하시면 언제든지 문의하세요.

