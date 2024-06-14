IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS로 WebSphere 성능 관리 

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS로 WebSphere Application Server(WAS) 성능 및 가용성 모니터링
송수신 데이터, GCP 및 zIIP, WebSphere 트랜잭션에 대한 세 가지 스크린샷을 연결한 인포그래픽

성능 분석가는 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS를 통해 WebSphere Application Server 환경을 보다 효과적이고 효율적으로 관리하고 최적화할 수 있습니다. 위험을 방지하고 시간을 절약하며 환경을 최적으로 구성하세요.

 
이점
사전 위험 분석 및 예방

내장된 상태 인사이트를 통해 수백 개의 중요 메트릭을 평가하여 애플리케이션 상태 및 성능에 대한 위험을 사전에 파악할 수 있습니다. AI 기반 이상 활동 탐지 기능이 통계적으로 유의미한 변경 사항을 찾아내어 빠르게 문제를 해결할 수 있습니다.
시간 절약 및 신속한 문제 해결

강렬하고 직관적인 GUI, 실시간 비교 및 편집, 상황에 맞는 드릴다운 기능을 갖춘 즉시 사용 가능한 보고서 수천 개를 활용하여 문제 예방 및 해결에 최대한 많은 시간을 집중할 수 있습니다. 맞춤형 코딩 없이도 다운타임을 최소화할 수 있습니다.
혁신 가속화 및 담당 분야 전문성 향상

사용자 지정 공유 가능한 대화형 대시보드, 기본으로 제공되는 설명 및 광범위한 드릴다운 기능으로 직원의 효율성을 높이세요. AI를 사용하여 역량을 배가시킴으로써 학습 속도를 높이고 협업을 촉진하며 분석 효과를 높일 수 있습니다.

구성 항목

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS에서는 WebSphere Application Server for z/OS 트랜잭션 로깅 레코드(SMF 120 하위 유형 9)를 지원하므로 트랜잭션 응답 시간 및 리소스 소비를 추적할 수 있습니다. 이러한 기록은 작업이 실행되는 위치와 프로세서 사용량, 전송된 바이트, 응답 시간 등 작업의 특성에 대한 자세한 트랜잭션 수준 메트릭을 제공합니다.

비즈니스 수준 보고 셀별 트랜잭션 비율 클러스터별 트랜잭션 비율 응답 시간 대비 트랜잭션 속도 특정 URI에 대한 응답 시간 대비 트랜잭션 속도

 

CPU 및 zIIP사용량 날짜별 비교 트랜잭션 개요 클라우드를 통해 제공되는 AIOps
리소스 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS는 상세한 z/OS 전문 지식을 활용하여 수백 가지 인사이트를 자동으로 생성하고 z/OS 인프라 운영에 대한 가시성을 획기적으로 개선합니다.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS가 미치는 총 경제적 효과
Forrester Consulting은 위험 감소, 하드웨어, 생산성, 비용 절감, 성능 관리 개선 측면에서 IBM Z Intellimagic Vision for z/OS가 조직에 주는 이점을 자세히 다룬 TEI(Total Economic Impact) 연구를 수행했습니다.
WebSphere Application Server에서의 높은 CPU 및 zIIP 사용률 문제 해결
이 비디오에서는 WebSphere 프로세서 사용량 분석, 높은 CPU 사용률 식별 및 zIIP 오프로드 최적화에 대해 설명합니다. 효율적인 분석과 공유를 위해 미리 정의된 보고서, 드릴다운 및 기능을 살펴보세요.
WebSphere 트랜잭션 모니터링
SMF 120 하위 유형 9 레코드의 WebSphere Application Server(WAS) 트랜잭션 문제를 해결하는 방법을 알아보세요. 미리 정의된 보고서와 드릴다운 기능을 통해 워크로드 패턴을 추적하고 용량 계획을 수행하며 문제를 격리할 수 있습니다.
WebSphere 데이터 볼륨 모니터링
이 동영상에서는 SMF 120 하위 유형 9 레코드를 기반으로 한 트랜잭션 보고에 대한 주제를 요청/응답당 데이터 볼륨 측면에서 구체적으로 소개합니다.
WebSphere for z/OS 워크로드에 대해 알아보기
SMF 115 및 SMF 116 기록 유형에서 인사이트를 얻고 구성을 최적화하는 방법을 알아보세요.
다음 단계 안내

제품 연구를 수행 중이거나 IBM 제품 및 서비스에 대한 도움이 필요하시면 언제든지 문의하세요.

 라이브 데모 예약하기 뉴스레터 구독 신청하기
더 살펴보기 문서 지원 데모 센터 IBM Z AIOps 제품 포트폴리오