직관적인 비교 기능이 내장되어 있어 계획된 변경 사항과 계획되지 않은 변경 사항이 주는 영향을 파악해보세요. 이 예시는 각 셀에서 주고받은 데이터의 MB를 보여 주며, 하루의 데이터 양을 다른 날과 비교합니다. 애플리케이션을 변경하여 D4 셀의 데이터 전송량이 줄어들 것으로 예상되는 경우, 이점을 검증 및 정량화하거나 조사할 수 있습니다.