성능 분석가는 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS를 통해 WebSphere Application Server 환경을 보다 효과적이고 효율적으로 관리하고 최적화할 수 있습니다. 위험을 방지하고 시간을 절약하며 환경을 최적으로 구성하세요.
내장된 상태 인사이트를 통해 수백 개의 중요 메트릭을 평가하여 애플리케이션 상태 및 성능에 대한 위험을 사전에 파악할 수 있습니다. AI 기반 이상 활동 탐지 기능이 통계적으로 유의미한 변경 사항을 찾아내어 빠르게 문제를 해결할 수 있습니다.
강렬하고 직관적인 GUI, 실시간 비교 및 편집, 상황에 맞는 드릴다운 기능을 갖춘 즉시 사용 가능한 보고서 수천 개를 활용하여 문제 예방 및 해결에 최대한 많은 시간을 집중할 수 있습니다. 맞춤형 코딩 없이도 다운타임을 최소화할 수 있습니다.
사용자 지정 공유 가능한 대화형 대시보드, 기본으로 제공되는 설명 및 광범위한 드릴다운 기능으로 직원의 효율성을 높이세요. AI를 사용하여 역량을 배가시킴으로써 학습 속도를 높이고 협업을 촉진하며 분석 효과를 높일 수 있습니다.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS에서는 WebSphere Application Server for z/OS 트랜잭션 로깅 레코드(SMF 120 하위 유형 9)를 지원하므로 트랜잭션 응답 시간 및 리소스 소비를 추적할 수 있습니다. 이러한 기록은 작업이 실행되는 위치와 프로세서 사용량, 전송된 바이트, 응답 시간 등 작업의 특성에 대한 자세한 트랜잭션 수준 메트릭을 제공합니다.
비즈니스 및 기술 경영진은 모두 자신에게 의미 있는 방식으로 워크로드를 파악해야 하며, 한 장의 사진이 천 마디 말보다 더 효과적일 수 있습니다. 시간 경과에 따른 다양한 WebSphere 애플리케이션 워크로드의 CPU 소비량 및 트랜잭션 속도에 대한 차트와 대시보드를 공유하여 비즈니스와 IT 간의 커뮤니케이션 및 계획을 용이하게 할 수 있습니다.
애플리케이션의 일반적인 동작을 이해하면 문제가 일어날 수 있는 변경 사항이 언제 발생하는지 파악하는 데 도움이 됩니다. 시간 경과에 따른 워크로드 프로파일링을 통해 변화가 며칠, 몇 주 또는 몇 달에 걸친 일반적인 추세인지 파악할 수 있습니다.
클릭 한 번으로 전체 보기에서 드릴다운 기능으로 세분화된 세부 정보로 이동할 수 있습니다. 이 차트는 클러스터별로 세분화된 동일한 전체 트랜잭션 비율을 보여주는 사전 정의된 보고서입니다. 사전 정의된 보고서는 노드, 서버, 서번트, 트랜잭션 클래스, 요청 유형 또는 URI 수준까지 세분화하여 볼 수 있습니다.
전체 트랜잭션 속도와 응답 시간을 한 번에 확인하면 문제 발생 시 문제 공간을 좁히거나 추세 분석을 위해 워크로드를 프로파일링하는 데 도움이 됩니다. 또한 응답 시간을 SOR(시스템 기록에 소요된 시간)과 같은 구성 요소로 세분화하여 확인할 수도 있습니다. 필요한 만큼 세분화된 데이터를 확인하세요.
애플리케이션에 문제가 발생하면 문제 해결에 도움이 되는 해당 애플리케이션과 관련된 데이터가 필요합니다. WebSphere에서 이는 URI 수준의 데이터를 의미합니다. 이 차트는 전체 WebSphere 환경 데이터에서 드릴다운하기 위해 여러 번의 '클릭'으로 인해 대부분의 발송 시간 지연이 발생하는 특정 URI를 보여줍니다.
특정 셀에 대한 범용 CPU 시간 및 zIIP 시간을 확인하면 리소스 최적화 노력과 문제 분석을 위한 귀중한 인사이트를 얻을 수 있어 정보에 기반한 의사 결정을 내리고 시스템 성능을 향상시킬 수 있습니다. 또한 zIIP에 적격한 CP에서 보낸 시간도 확인할 수 있습니다. 필요한 만큼 세분화된 데이터를 확인하세요.
직관적인 비교 기능이 내장되어 있어 계획된 변경 사항과 계획되지 않은 변경 사항이 주는 영향을 파악해보세요. 이 예시는 각 셀에서 주고받은 데이터의 MB를 보여 주며, 하루의 데이터 양을 다른 날과 비교합니다. 애플리케이션을 변경하여 D4 셀의 데이터 전송량이 줄어들 것으로 예상되는 경우, 이점을 검증 및 정량화하거나 조사할 수 있습니다.
차트 보기에서 표 보기로 전환하여 당면한 작업과 더 관련성이 높은 방식을 선택하여 데이터를 분석하세요. 트랜잭션 클래스별 주요 트랜잭션 메트릭이 포함된 사전 정의된 사용자 지정 가능한 이 보고서에는 CPU 시간, 트랜잭션 속도 및 응답 시간의 주요 메트릭과 자세한 정보가 나와 있습니다.
클라우드 모델을 도입하면 신속한 구현(로컬에서 제품을 설치 및 설정하는 데 소요되는 시간 없음), 최소한의 설정(SMF 데이터 전송에만 해당), 직원 리소스 오프로드, 로컬 기술 보완을 위한 IntelliMagic 컨설팅 서비스 이용 등의 이점을 누릴 수 있습니다.
제품 연구를 수행 중이거나 IBM 제품 및 서비스에 대한 도움이 필요하시면 언제든지 문의하세요.