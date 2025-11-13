MQ의 응답 성능은 메모리 내 데이터에 의존하므로 버퍼 풀 관리가 중요합니다. IBM Z IntelliMagic Vision은 모든 큐 관리자에 있는 모든 버퍼 풀을 자동으로 평가하여 조사 대상 영역을 식별하고 이를 빨간색, 노란색 또는 녹색으로 표시합니다. 드릴다운 기능을 통해 추가 분석이 가능합니다.