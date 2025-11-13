IBM Z IntelliMagic Vision으로 z/OS의 MQ 성능 관리

IBM Z IntelliMagic Vision으로 MQ 큐 관리자 및 활동 관리
MQ 명령 데이터, MQPUT 데이터, 버퍼 풀 상태 간의 연결을 보여주는 인포그래픽

 

IBM Z IntelliMagic Vision은 성능 분석가가 z/OS MQ 구성과 활동을 더욱 효과적이고 효율적으로 관리 및 최적화하고, 큐 관리자의 상태를 사전에 평가할 수 있도록 지원합니다.

 
이점
사전 위험 분석 및 예방

내장된 상태 인사이트를 통해 수백 개의 중요 메트릭을 평가하여 애플리케이션 상태 및 성능에 대한 위험을 사전에 파악할 수 있습니다. AI 기반 이상 활동 탐지 기능이 통계적으로 유의미한 변경 사항을 찾아내어 빠르게 문제를 해결할 수 있습니다.
시간 절약 및 신속한 문제 해결

강렬하고 직관적인 GUI, 실시간 비교 및 편집, 상황에 맞는 드릴다운 기능을 갖춘 즉시 사용 가능한 보고서 수천 개를 활용하여 문제 예방 및 해결에 최대한 많은 시간을 집중할 수 있습니다. 맞춤형 코딩 없이도 다운타임을 최소화할 수 있습니다.
혁신 가속화 및 담당 분야 전문성 향상

사용자 지정 공유 가능한 대화형 대시보드, 기본으로 제공되는 설명 및 광범위한 드릴다운 기능으로 직원의 효율성을 높이세요. AI를 사용하여 역량을 배가시킴으로써 학습 속도를 높이고 협업을 촉진하며 분석 효과를 높일 수 있습니다.

구성 항목

IBM® Z IntelliMagic Vision은 분석에 집중하고 인터랙티브 보고서를 생성할 수 있는 효과적인 방법을 제공합니다. 컨텍스트 기반 드릴다운을 활용하여 MQ 데이터에 빠르고 집중적으로 접근하고 환경을 관리, 튜닝 및 최적화할 수 있습니다.

큐 매니저를 위한 자동 상황 평가 큐 매니저 워크로드 프로파일링 버퍼 풀 사용률 MQ 로깅 인프라 큐 이름별 활동 보기

 

워크로드 드라이버별 CPU MQ 호출당 CPU 여러 메트릭 비교 및 상호 연관성 파악 CICS 트랜잭션별 메시지 길이 프로필 분리 클라우드 제공을 통한 AIOps
리소스
CPU 사용량, 배치 작업, 버퍼 풀 성능 등과 같은 메트릭 간의 상관관계를 보여주는 시스템 성능에 대한 대시보드 분석을 볼 수 있습니다.
SMF 데이터 인사이트를 활용한 MQ 성능 최적화
MQ 통계(SMF 115) 및 회계(SMF 116) 데이터 분석을 강화하기 위한 모범 사례를 학습하고, 데이터 볼륨 및 사일로화된 툴과 같은 과제를 해결하여 MQ 인사이트의 잠재력을 최대한 활용하세요.
SMF 115 MQ 통계 데이터에서 인사이트 도출
SMF 115/116 데이터를 분석하고 버퍼 풀을 모니터링하며 IBM Z IntelliMagic Vision을 활용하여 사전 대응 인사이트를 확보함으로써 MQ 성능을 최적화하세요.
현대화된 접근 방식을 통해 MQ SMF 데이터에서 도출되는 가치 증대
향상된 인사이트를 얻을 수 있는 MQ SMF 데이터 분석 현대화에 대해 알아보세요. 직관적인 인터페이스, 그리고 MQ 통계 및 회계 데이터에 대한 동적 드릴다운을 통해 등급이 부여된 상태 평가 및 대화형 분석을 활용하여 문제 해결 능력을 향상할 수 있습니다.
zHyperWrite를 활용한 MQ 로깅 성능 향상
zHyperWrite는 미러링 속도를 높이고 응답 시간을 절반으로 줄여 대규모 MQ 환경에서 54%의 성능 향상을 제공합니다.
다음 단계 안내

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