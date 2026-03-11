IBM Z IntelliMagic Vision은 WebSphere Liberty for z/OS 요청 로깅 레코드(SMF 120 하위 유형 11)를 지원하므로 요청 응답 시간 및 리소스 사용량을 추적할 수 있습니다. 이러한 레코드는 작업이 실행되는 위치와 프로세서 사용량, 반환된 바이트 및 응답 시간을 포함한 작업의 특성에 대한 자세한 요청 수준 지표를 제공합니다.

이 HTTP 요청 데이터는 성능에 대한 인사이트를 얻을 수 있는 소스가 될 수 있지만, 기존 접근 방식으로는 분석이 어려울 수 있습니다. 분석가는 동적 탐색 및 상황에 맞는 드릴다운을 통해 분석에 집중하여 이 데이터에서 큰 가치를 도출하고 타이밍 및 활동 지표에서 인사이트를 식별하여 Liberty 워크로드의 성능과 효율성을 최적화할 수 있습니다.