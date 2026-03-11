IBM Z IntelliMagic Vision을 사용하여 z/OS의 Liberty 요청 모니터링 및 프로파일링
수요의 주요 동인, CPU 사용량 및 요청량과 같은 핵심 정보에 접근할 수 있습니다. 요청을 프로파일링하고 전체 엔드투엔드 z/OS 환경으로 Liberty 환경을 하나의 화면에서 탐색합니다.
강렬하고 직관적인 GUI와 실시간 비교 및 편집 기능을 갖춘 즉시 사용 가능한 보고서 수천 개를 활용하세요. 상황에 맞는 드릴다운 기능을 통해 문제 예방 및 해결에 최대한 많은 시간을 집중할 수 있으며, 맞춤형 코딩 없이도 다운타임을 최소화할 수 있습니다.
사용자 지정 공유 가능한 대화형 대시보드, 기본으로 제공되는 설명 및 광범위한 드릴다운 기능으로 직원의 효율성을 높이세요. AI를 사용하여 역량을 배가시킴으로써 학습 속도를 높이고 협업을 촉진하며 분석 효과를 높일 수 있습니다.
IBM Z IntelliMagic Vision은 WebSphere Liberty for z/OS 요청 로깅 레코드(SMF 120 하위 유형 11)를 지원하므로 요청 응답 시간 및 리소스 사용량을 추적할 수 있습니다. 이러한 레코드는 작업이 실행되는 위치와 프로세서 사용량, 반환된 바이트 및 응답 시간을 포함한 작업의 특성에 대한 자세한 요청 수준 지표를 제공합니다.
이 HTTP 요청 데이터는 성능에 대한 인사이트를 얻을 수 있는 소스가 될 수 있지만, 기존 접근 방식으로는 분석이 어려울 수 있습니다. 분석가는 동적 탐색 및 상황에 맞는 드릴다운을 통해 분석에 집중하여 이 데이터에서 큰 가치를 도출하고 타이밍 및 활동 지표에서 인사이트를 식별하여 Liberty 워크로드의 성능과 효율성을 최적화할 수 있습니다.
Liberty 데이터에 대한 상황에 맞는 실시간 드릴다운을 통해 문제 식별 및 해결을 가속화하고 사용자 지정 보고서 코딩의 필요성을 없앨 수 있습니다. 이 예에서는 특정 URI에 대한 드릴다운 분석을 통해 응답 시간 급증이 요청 속도 및 CPU 사용 시간과 독립적인 것을 확인할 수 있습니다.
실시간 인터페이스 보고서는 대화형 대화 상자를 통해 간편하게 사용자 지정할 수 있으며, 이를 통해 데이터를 보고 싶은 방식으로 확인할 수 있습니다. 이 예에서는 서버 작업 이름별 GCP 및 zIIP 사용량의 샘플 보기가 포함된 보고서 편집 인터페이스를 확인할 수 있습니다. 사용자 지정이 가능한 변수에는 보고서 시각화 유형, 데이터 소스, 변수, 조건, X축 및 Y축값 등이 있습니다.
애플리케이션의 일반적인 동작을 이해하면 문제를 일으킬 수 있는 변경 사항이 발생하는 시점을 인식하는 데 도움이 됩니다. 시간 경과에 따른 워크로드를 프로파일링하면 변경 사항이 며칠, 몇 주 또는 몇 달 동안의 일반적인 추세인지 확인할 수 있습니다. 사전 정의된 차트와 표를 사용하여 시스템, 서버, 트랜잭션 클래스, 사용자 또는 URI 세분성 수준별로 요약된 요청 데이터를 볼 수 있습니다.
동일한 보기에서 전체 요청 속도와 응답 시간을 확인하면 문제 발생 시 문제 영역을 좁히거나 추세 분석을 위해 워크로드를 프로파일링할 수 있습니다. 응답 시간 중 CPU 시간이 얼마나 걸리는지도 확인할 수 있습니다. 필요에 따라 데이터를 세분화하여 볼 수 있습니다.
범용 CPU(GCP) 시간과 사용된 zIIP 시간을 확인하면 리소스 최적화 작업과 문제 분석을 위한 귀중한 인사이트를 얻어 정보에 입각한 의사 결정을 내리고 시스템 성능을 향상할 수 있습니다. WLM 트랜잭션 클래스가 정의되어 있는 경우, 요청이 다른 하위 시스템(예: Db2)의 리소스를 호출할 때 엔클레이브에 대한 GCP 및 zIIP 시간도 확인할 수 있습니다. 필요에 따라 데이터를 세분화하여 볼 수 있습니다.
차트 보기에서 표 보기로 전환하고 당면한 작업에 더 관련성 높은 방식으로 데이터를 요약할 수 있습니다. URI별 주요 트랜잭션 지표가 포함된 이 사전 정의된 사용자 지정 가능한 보고서는 CPU 시간, 트랜잭션 속도 및 응답 시간의 주요 지표와 함께 WLM 목표가 달성되고 있는지 확인하는 데 도움이 되는 엔클레이브 응답 시간 비율을 포함한 세부 정보를 보여줍니다.
변경 감지를 위한 사전 정의된 보고서를 사용하면 요청 속도, 응답 시간 또는 CPU 사용량과 같은 주요 지표에 통계적으로 중요한 변경 사항이 발생하는 시기를 인식할 수 있습니다. 드릴다운을 통해 변경 이전의 사용 패턴을 확인할 수 있습니다. 아래 보고서는 URI 수준의 변경 사항을 보여줍니다. 시스템, 서버, 트랜잭션 클래스 및 사용자 수준 세분성에 대한 보고서도 포함되어 있습니다.
