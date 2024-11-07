IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS는 IMS Performance Analyzer(IMS PA) 요약('트랜잭션 인덱스') 레코드(레코드 유형 x’CA01’) 또는 BMC AMI Ops Monitor for IMS 트랜잭션 로그 레코드(레코드 유형 x’FA’)에서 캡처된 IMS 트랜잭션 메트릭을 지원합니다. 이 트랜잭션 데이터는 성능 인사이트를 제공하는 풍부한 소스가 될 수 있지만, 볼륨이 방대하여 기존 접근 방식으로는 분석이 어려울 수 있습니다. 분석가는 동적 탐색 및 상황에 맞는 드릴다운을 통해 분석에 집중하여 데이터에서 큰 가치를 얻고 타이밍 및 활동 메트릭에서 인사이트를 식별하여 IMS 트랜잭션 워크로드의 성능 및 효율성을 최적화할 수 있습니다.