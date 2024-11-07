IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS는 IMS PA 및 FA 트랜잭션 워크로드에 대한 뛰어난 가시성을 제공하여 성능 분석가가 이러한 워크로드를 효과적으로 관리하고 최적화할 수 있도록 지원합니다.
수요의 주요 동인, CPU, 트랜잭션 볼륨과 같은 중요한 정보에 액세스하세요. 전체 엔드투엔드 z/OS 환경에서 단일 보기로 IMS 환경을 쉽게 탐색하고 요청을 프로파일링할 수 있습니다.
강렬하고 직관적인 GUI와 실시간 비교 및 편집 기능을 갖춘 즉시 사용 가능한 보고서 수천 개를 활용하세요. 상황에 맞는 드릴다운 기능을 통해 문제 예방 및 해결에 최대한 많은 시간을 집중할 수 있으며, 맞춤형 코딩 없이도 다운타임을 최소화할 수 있습니다.
사용자 지정 공유 가능한 대화형 대시보드, 기본으로 제공되는 설명 및 광범위한 드릴다운 기능으로 직원의 효율성을 높이세요. AI를 사용하여 역량을 배가시킴으로써 학습 속도를 높이고 협업을 촉진하며 분석 효과를 높일 수 있습니다.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS는 IMS Performance Analyzer(IMS PA) 요약('트랜잭션 인덱스') 레코드(레코드 유형 x’CA01’) 또는 BMC AMI Ops Monitor for IMS 트랜잭션 로그 레코드(레코드 유형 x’FA’)에서 캡처된 IMS 트랜잭션 메트릭을 지원합니다. 이 트랜잭션 데이터는 성능 인사이트를 제공하는 풍부한 소스가 될 수 있지만, 볼륨이 방대하여 기존 접근 방식으로는 분석이 어려울 수 있습니다. 분석가는 동적 탐색 및 상황에 맞는 드릴다운을 통해 분석에 집중하여 데이터에서 큰 가치를 얻고 타이밍 및 활동 메트릭에서 인사이트를 식별하여 IMS 트랜잭션 워크로드의 성능 및 효율성을 최적화할 수 있습니다.
IMS 데이터에 대한 상황에 맞는 실시간 드릴다운을 통해 문제 식별 및 해결 시간을 단축하고 사용자 지정 보고서 코딩의 필요성을 없앱니다. 이 예는 지역 유형별 드릴다운 분석은 거의 모든 CICS DBCTL 작업이 6개의 IMS 하위 시스템 중 하나에서 실행되고 있음을 보여줍니다.
수백 개의 사전 구축된 IMS 보고서와 GUI를 통한 간편한 보고서 사용자 지정으로 불균형이나 잘못된 구성을 발견하기가 매우 쉬워졌습니다. 이 예에서는 IMS ID별 CPU의 최상위 수준 보기를 통해 IMS 하위 시스템 전반의 워크로드 불균형을 식별합니다.
실시간 인터페이스 보고서는 대화형 대화 상자를 통해 간편하게 사용자 지정할 수 있으며, 이를 통해 데이터를 보고 싶은 방식으로 확인할 수 있습니다. 이 예는 프로그램 이름별 CPU 사용량의 샘플 보기가 포함된 보고서 편집 인터페이스를 보여줍니다. 사용자 지정이 가능한 변수에는 보고서 시각화 유형, 데이터 소스, 변수, 조건, X축, Y축 값 등이 있습니다.
IBM Z IntelliMagic Vision은 모든 주요 IMS 메트릭과 수많은 기타 IMS 메트릭(예: 트랜잭션당 데이터베이스 호출 활동)에 대한 상세한 사전 구축 실시간 인터페이스 보고서를 제공합니다. 이 예는 상위 트랜잭션의 호출 카테고리별 요약 수준을 보여줍니다.
사용자 지정 대시보드를 사용하면 여러 개의 실시간 보고서를 수집하고 단일 보기로 그룹화하여 고유한 분석 요구 사항을 지원할 수 있습니다. 트랜잭션 클래스에 대한 트랜잭션 코드 할당을 보여주는 이 특정 대시보드는 클래스 0이 많은 고유 트랜잭션 코드에 사용되고 있음을 보여주고 고유 트랜잭션 클래스에 할당된 여러 대용량 트랜잭션을 표시합니다.
전체 엔드투엔드 z/OS 인프라를 위한 단일 공유 인터페이스를 통해 팀 간 협업을 개선하고 문제를 신속하게 해결할 수 있습니다. 이 예는 상관관계 이름 또는 계획 이름에 초점을 맞춘 IMS BMP 및 MPR 구동 작업에 대한 Db2 내 CPU 및 경과 시간 활동 보기가 포함된 사용자 지정 대시보드를 보여줍니다.
CPU를 가장 많이 사용하는 트랜잭션을 보여주는 이 최상위 수준 보기는 상황 인지를 위해 중요하며 더 상세한 분석을 위한 일반적인 출발점입니다.
응답이 지연되면 서비스 문제가 빠르게 발생할 수 있으므로 대용량 트랜잭션에 대한 인지가 중요합니다. 이는 더 상세한 분석을 위한 일반적인 출발점이기도 합니다.
효율성을 최적화하려면 대용량 트랜잭션의 트랜잭션당 CPU 사용량이 크게 증가하는 것을 즉시 인지하는 것이 중요합니다.
트랜잭션 코드별 타이밍 구성 요소의 결합된 상위 수준 보기, 관심 있는 보기를 선택하여 추가 세부 수준으로 탐색할 수 있습니다(입력 데이터 소스에 따라 다름).
IMS 트랜잭션 데이터에는 데이터베이스 호출 보기를 비롯한 많은 활동 메트릭도 포함되어 있습니다. 이는 선택한 트랜잭션에 대한 특정 DL/I 데이터베이스 호출 유형별 보기입니다.
클라우드 모델을 도입하면 신속한 구현(로컬에서 제품을 설치 및 설정하는 데 소요되는 시간 없음), 최소한의 설정(SMF 데이터 전송에만 해당), 직원 리소스 오프로드, 로컬 기술 보완을 위한 IntelliMagic 컨설팅 서비스 이용 등의 이점을 누릴 수 있습니다.
