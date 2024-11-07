IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS로 IMS 성능 관리

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS로 IMS 트랜잭션과 성능 모니터링 및 프로파일링
Intellimagic의 하이브리드 UI 일러스트 스크린샷

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS는 IMS PA 및 FA 트랜잭션 워크로드에 대한 뛰어난 가시성을 제공하여 성능 분석가가 이러한 워크로드를 효과적으로 관리하고 최적화할 수 있도록 지원합니다.
이점
환경 및 프로필 요청 최적화

수요의 주요 동인, CPU, 트랜잭션 볼륨과 같은 중요한 정보에 액세스하세요. 전체 엔드투엔드 z/OS 환경에서 단일 보기로 IMS 환경을 쉽게 탐색하고 요청을 프로파일링할 수 있습니다.
시간 절약 및 신속한 문제 해결

강렬하고 직관적인 GUI와 실시간 비교 및 편집 기능을 갖춘 즉시 사용 가능한 보고서 수천 개를 활용하세요. 상황에 맞는 드릴다운 기능을 통해 문제 예방 및 해결에 최대한 많은 시간을 집중할 수 있으며, 맞춤형 코딩 없이도 다운타임을 최소화할 수 있습니다.
혁신 가속화 및 담당 분야 전문성 향상

사용자 지정 공유 가능한 대화형 대시보드, 기본으로 제공되는 설명 및 광범위한 드릴다운 기능으로 직원의 효율성을 높이세요. AI를 사용하여 역량을 배가시킴으로써 학습 속도를 높이고 협업을 촉진하며 분석 효과를 높일 수 있습니다.

포함된 기능

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS는 IMS Performance Analyzer(IMS PA) 요약('트랜잭션 인덱스') 레코드(레코드 유형 x’CA01’) 또는 BMC AMI Ops Monitor for IMS 트랜잭션 로그 레코드(레코드 유형 x’FA’)에서 캡처된 IMS 트랜잭션 메트릭을 지원합니다. 이 트랜잭션 데이터는 성능 인사이트를 제공하는 풍부한 소스가 될 수 있지만, 볼륨이 방대하여 기존 접근 방식으로는 분석이 어려울 수 있습니다. 분석가는 동적 탐색 및 상황에 맞는 드릴다운을 통해 분석에 집중하여 데이터에서 큰 가치를 얻고 타이밍 및 활동 메트릭에서 인사이트를 식별하여 IMS 트랜잭션 워크로드의 성능 및 효율성을 최적화할 수 있습니다.

실시간 데이터에 대한 간편한 드릴다운 하위 시스템 전반의 불균형 발견 원활한 보고서 사용자 지정 수천 개의 사전 구축 보고서 사용자 지정 대시보드 생성 및 공유 z/OS 전반에 걸친 통합 가시성
CPU별 상위 트랜잭션 트랜잭션 볼륨별 상위 트랜잭션 트랜잭션당 CPU 보기 트랜잭션 코드별 타이밍 구성 요소 IMS 활동 메트릭 보기 클라우드 제공을 통한 AIOps
리소스 IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS의 총 경제적 효과
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS는 상세한 z/OS 전문 지식을 활용하여 수백 가지 인사이트를 자동으로 생성하고 z/OS 인프라 운영에 대한 가시성을 획기적으로 개선합니다.
IMS 트랜잭션 성능 관리 최적화
IMS 트랜잭션 성능 관리의 최신 발전 사항을 다루는 이 웨비나를 통해 끊임없이 진화하는 IMS 분석 환경에서 한발 앞서 나가세요.
다음 단계 안내

제품 연구를 수행 중이거나 IBM 제품 및 서비스에 대한 도움이 필요하시면 언제든지 문의하세요.

